Las leyes no son suficientes para detener la violencia contra la mujer

Recientemente la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, manifestó su preocupación por el incontenible aumento de la violencia intrafamiliar y en especial en contra de las mujeres.



El fenómeno de violencia contra la mujer en nuestra sociedad no se ve como algo grave e incluso, en algunos sectores, se considera “normal”; es aceptado en las comunidades y en quienes la padecen, bien sea por ignorancia, por temor o por dependencia económica.

Aún persiste el mito sobre la inferioridad de las mujeres que se tolera y se promueve desde el lenguaje, en los hogares, en las escuelas y en el trabajo, donde se les censura por su forma de vestir, de pensar y de actuar.

El aumento de escolaridad, el uso de anticonceptivos, la disminución del número de hijos, el ingreso de las mujeres al mercado laboral que les brinda independencia económica y el derecho que han ganado a decidir sobre su cuerpo son situaciones que han conmocionado la cultura machista y que llevan a que los hombres recurran a la violencia y, en casos extremos al feminicidio, para recuperar su dominio.

La institucionalidad no protege a las mujeres y la existencia de leyes no es garantía suficiente para ampararlas. Los mecanismos de prevención y atención no son efectivos para preservar su seguridad, a lo que se suma que la impunidad de los feminicidios se aproxima al 90%. La falta de credibilidad en los testimonios de las víctimas, la revictimización, el recorrido que deben realizar por diferentes entidades en busca de apoyo y el escaso personal especializado en atención psicosocial, desestimulan las denuncias y se tornan en barreras para acceder a la justicia.

La gobernadora plantea estrategias para evitar que se siga presentando la vulneración de los derechos femeninos; entre ellas, el fortalecimiento de las comisarías de familia, el seguimiento a los dispositivos de protección para las mujeres amenazadas, así como la realización de actividades de prevención en los colegios y en las comunidades.

Hay que responder de forma inmediata, implementar acciones contundentes y buscar nuevas fórmulas para evitar que este mal se siga propagando. La indiferencia de la sociedad, la falta de sensibilidad frente al sufrimiento ajeno, el poco aprecio por la vida y la violencia como forma de resolver los problemas en todos los escenarios son los principales enemigos a vencer en esta lucha en defensa de la integridad de las mujeres.