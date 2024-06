La escogencia del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué

Después de seis meses en la interinidad, debido a la renuncia en diciembre del controvertido Brian Bazin Bulla, aún no se define el nombre del nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI).



El pasado martes se reunió la junta directiva de la CCI, con el fin de escoger entre los nombres propuestos por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), universidad a la que se encomendó el proceso de analizar las hojas de vida de los aspirantes y seleccionar una terna para elegir al sucesor de Bulla.

Sin embargo, la junta no se decidió por ninguno de los postulados: Alba Lucía García, ex directora ejecutiva de Fenalco y exsecretaria de Desarrollo Económico de Ibagué; Oscar Germán Díaz, ex director ejecutivo de Fenalco y exdirector del Fondo Regional de Garantías, y Luisa Fernanda Melo, exgerente de la extinta empresa Aires.

Aunque no se ha conocido un pronunciamiento oficial, al parecer, los dos primeros ternados estarían incursos en inhabilidades, por lo cual no podrían ejercer el cargo. Además, habría de por medio personajes de la política local que estarían interesados en poner sus fichas para injerir en los asuntos de la Cámara. Luego de la invalidación de la terna, la junta quedará a la espera de que el CESA entregue un nuevo listado que permita hacer la escogencia que más le convenga a los intereses de la capital.

La CCI, una entidad ya centenaria, es una de las de mayor relevancia en los asuntos económicos de la ciudad, debido a que cumple funciones públicas, relacionadas con los registros públicos mercantil, de proponentes y de organizaciones sin ánimo de lucro. Además, tiene a su cargo el impulso del desarrollo empresarial y regional, a través de la organización de eventos y capacitaciones en las áreas comercial e industrial.

Pese a la interinidad y a las necesidades apremiantes de la ciudad en materia de reactivación económica, es conveniente que la junta se tome el tiempo necesario para realizar la elección de la mejor hoja de vida para presidir la CCI. Ibagué está urgida de líderes comprometidos con el progreso local y no con intereses particulares.