Un escenario para diseñar el porvenir del Tolima

Este viernes se cumplirá en el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo el X Encuentro de Tolimenses, evento organizado por la Asociación para el Desarrollo del Tolima (ADT-Protolima).

Desde 1972, cuando se cumplió el primer encuentro, se han abordado temas como la integración, la competitividad, la solidaridad, la alianza necesaria entre los sectores público y privado, y el desarrollo sostenible. Este año, el evento lleva por título “Tolima innovador: innovación para el desarrollo”, con el que se pretende seguir avanzando en una agenda colectiva para el progreso del Departamento.

El Tolima tiene vocaciones definidas como la agricultura y el turismo. Pero para que los tolimenses puedan progresar en sus actividades es preciso contar con la innovación. De nada sirve poseer algunos de los mejores cafés especiales, si no se implementan avances tecnológicos y no existe apoyo financiero para sacar el mejor provecho de este producto, de hacer la producción más eficiente y de venderlo a buen precio en los mercados internacionales; y lo mismo sucede con los demás cultivos. En el campo del turismo, el Departamento puede poseer hermosos paisajes naturales y rutas históricas, pero si no se establecen conexiones con los potenciales turistas en el mundo, si no existen servicios públicos adecuados o no se ofrecen servicios de calidad e innovadores, no prosperarán los negocios que giran alrededor de este sector.

En ese sentido hay que establecer derroteros para conseguir que los productos y los servicios del Tolima sean cada vez más competitivos, que las empresas cuenten con la tecnología para estar a la altura de las necesidades del mercado y que se impulse la formación del capital humano.

El Encuentro de Tolimenses es un esfuerzo del sector privado, que en cada edición propone temas para promover iniciativas de desarrollo regional. De estos encuentros han salido resultados importantes. A esta iniciativa es necesario que se sumen las entidades públicas, dado que esta articulación es esencial para que las ideas que surjan de allí puedan llevarse a la práctica.

Es esencial, así mismo, que las memorias de los encuentros sean debidamente recopiladas y publicadas y que estén al alcance de estudiantes, profesionales y los tolimenses en cualquier parte del mundo, para conocer en qué se ha avanzado y cuál es el camino que falta por recorrer.