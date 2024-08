El Tolima, devorado por las llamas

Más de 25 incendios forestales se han registrado en las últimas semanas en el Departamento.

El saldo hasta ahora es de cerca de mil hectáreas de bosques y pastos consumidos por las llamas. Las quemas más grandes se han registrado en Alpujarra, donde se quemaron cerca de 400 hectáreas, y Coello, donde cerca de 200 hectáreas han sido afectadas.

El Ideam declaró la alerta roja en 44 de los 47 municipios, debido a las altas temperaturas y los incendios forestales. Los tres municipios restantes (Honda, Mariquita y Prado) se encuentran en alerta naranja. Es decir, que todo el Departamento está con algún grado de alerta. En Natagaima, Armero-Guayabal, Guamo y Prado se han reportado temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius.

Además de las altas temperaturas, la resequedad de los pastos y los fuertes vientos de esta temporada ocasionan mayor vulnerabilidad en la capa vegetal, por lo cual la más mínima chispa puede iniciar un incendio sin control. Esto llevó a la Gobernación a declarar la calamidad pública, con el fin de que la región pueda acceder a las ayudas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El pronóstico del Ideam señala que, para las siguientes semanas, en la Región Andina se espera una disminución de las lluvias de entre 10% y 40%, con respecto a los promedios de esta época del año; de manera que los días calurosos continuarán.

Es por eso que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación expidió algunas recomendaciones para que los ciudadanos de todos los rincones del Departamento las acaten: no encender fogatas, no quemar desechos al aire libre, limpiar los alrededores de las viviendas de hojas secas y otros elementos que puedan generar combustión; emplear con precaución las herramientas que pueden causar chispas, no acercarse a los sitios donde hay incendios y reportar a las autoridades si notan que se está iniciando uno. También se reiteró que las quemas controladas están prohibidas.

Hay que hacer hincapié en la precariedad de los presupuestos, los equipos técnicos y el personal de los organismos encargados de atender estas emergencias, razón de más para que los tolimenses sean conscientes de lo de delicado de la situación y tengan en cuenta que el más pequeño descuido puede ser causante una conflagración de grandes proporciones.