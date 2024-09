Momento de solidaridad y de conciencia ambiental

Los incendios forestales que hoy preocupan al Tolima, no son un fenómeno exclusivo del Departamento o de Colombia. Gran parte de Suramérica se enfrenta a una grave emergencia por esta situación.

Los países más afectados son Brasil (que, además, padece una intensa sequía), Perú, en donde los incendios han dejado 15 personas muertas y más de mil heridas, y Bolivia, donde se declaró la emergencia nacional.

En Colombia las regiones más afectadas son, además del Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia y Cauca. La situación más alarmante se registra en nuestro departamento, donde ayer había 16 incendios forestales activos, según reportó la Gobernación. Más de 12.000 hectáreas han sido destruidas por las llamas desde el pasado 16 de agosto. Natagaima, Planadas, Anzoátegui, Ataco, Dolores, Chaparral, Coyaima, Ortega, San Luis, Alpujarra, Carmen de Apicalá y Coello son los municipios que reportan quemas.

Natagaima es uno de más perjudicados. Los campesinos han perdido sus cultivos, su ganado y los acueductos veredales se encuentran destruidos, a lo que se suma la escasez de agua. Esto llevó a la gobernadora, Adriana Magali Matiz, a convocar la solidaridad de los empresarios y demás ciudadanos, con el fin reunir ayudas para las familias afectadas y para sofocar las llamas. Entre los artículos que se solicitan, se encuentran kits de hidratación, alimentos no perecederos, combustible, elementos de protección, guantes, botas, mascarillas, cascos, kits de herramientas, machetes, azadones, motobombas, aspersores de espalda y tanques.

El director de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, reconoció que los recursos son insuficientes para atender todas las emergencias y que los bomberos no cuentan con los equipos adecuados y muchos de ellos son voluntarios, lo cual hace aún más compleja la situación.

La deforestación y las “quemas controladas” son los detonantes más evidentes de estas emergencias en épocas de menos lluvias o de sequía como la que estamos viviendo. Cortolima advirtió que la temporada seca se prolongará hasta febrero, de acuerdo con los pronósticos del Ideam.

En estas circunstancias difíciles, se precisa la cooperación de todos los tolimenses, no solamente a través de donaciones, sino también para estar prestos a colaborar con los organismos de emergencia en lo que sea necesario y a reportar oportunamente las llamas. Así mismo, tener conciencia ambiental y no contribuir más con el deterioro de los recursos naturales; esto es, no contaminar con bolsas plásticas, no desperdiciar el agua ni deteriorar las fuentes hídricas, no talar árboles y evitar situaciones que puedan ocasionar conflagraciones.