El reconocimiento a un Valor Pijao

El pasado fin de semana, se cumplió en el “Pueblito Tolimense” del parque Caiké, la segunda versión del reconocimiento “Valores Pijao”, que organizan El Nuevo Día y Tolima Stéreo.

El personaje tolimense destacado fue Jorge Barón, figura emblemática de los programas musicales en televisión. El ibaguereño fue seleccionado este año por su larga e importante trayectoria, que ha dejado una impronta los hogares colombianos, gracias a su “Show de las estrellas”. Este fue un reconocimiento a sus aportes a la cultura y el entretenimiento del país, durante más de cincuenta años.

Como lo expresó Pablo Laserna, uno de los asistentes al evento, los tolimenses estaban en mora de hacer un homenaje a este hombre, que los ha recibido en otros lugares, pero no en su tierra.

El reconocimiento “Valores Pijao” fue complementado por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, que le entregó la medalla “Cacique Combeima”, y el Concejo de Ibagué, la Asamblea del Tolima, la Fundación Musical de Colombia, el colegio Champagnat y la Cámara de Comercio de Ibagué, que le entregaron sendas exaltaciones.

En el homenaje se hizo un “Show de las estrellas” infantil, en el que participaron 11 niños que fueron seleccionados en audiciones efectuadas en el Centro Comercial La Estación, a las que acudieron cerca de 80 aspirantes. Así mismo, intervinieron la Orquesta infantil del colegio Santa Cecilia, la Rondalla Ibaguereña y las danzas de Caiké, que cerraron la velada.

En la organización de eventos de esta magnitud es preciso que existan aliados. Fue así como los organizadores contaron el patrocinio de Comfenalco, que facilitó el escenario en el parque Caiké; la Cámara de Comercio de Ibagué y el Centro Comercial La Estación. De igual forma, Latam Airlines, el hotel Sonesta y León Gráficas también brindaron su apoyo.

Jorge Barón no ocultó su emoción y expresó: “Estoy muy feliz de verdad, porque es un reconocimiento de mis paisanos, de la estación de radio Tolima Estéreo y de El Nuevo Día Digital, el medio de comunicación de los tolimenses, que me vieron nacer y crecer en el mundo del entretenimiento. Yo quiero mucho a mi Tolima, entonces me siento muy orgulloso, cuando me anunciaron lo de este importante evento, pues me llenaron de mucha emoción y quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este reconocimiento por haberme tenido en cuenta, y agradecerles sobre todo todas sus atenciones para conmigo y para los integrantes de mi familia que me han acompañado esta vez aquí a Ibagué a recibir esta bella distinción. Muchísimas gracias de verdad”.

El año pasado el reconocimiento fue para el ciclista Pedro J. Sánchez, el único tolimense que ha ganado la Vuelta a Colombia. Este es un espacio creado para reconocer la labor de las personas que le dan orgullo al Tolima y son ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.