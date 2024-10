Ibagué, sede de eventos musicales de calidad superior

Tres eventos musicales de excelencia se celebraron este mes en Ibagué y ratificaron una vez más la preeminencia de la Ciudad Musical como sede de espectáculos culturales y artísticos.

Estos fueron: el Primer Concurso Internacional de Piano Blanca Uribe, la undécima edición del Encuentro Universitario de Jazz y Latin y la presentación de la Gran Coral Ciudadana en la Universidad de Ibagué.

El concurso de piano, que se cumplió en la sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima, entre el 12 y el 25, congregó a jóvenes pianistas, de China, Corea del Sur, Vietnam, Canadá, Rusia, Reino Unido, Argentina y Colombia. El resultado no pudo ser mejor; por ello, la presidente de la Fundación Salvi, Julia Salvi, expresó con orgullo: “Pareciera mentira, pero en realidad no tenemos en este momento qué envidiarle a ningún concurso internacional en el mundo. Cada paso, cada momento, el trabajo de la Orquesta y de los concursantes es digno de aplauso y de sentirnos orgullosos que eso pase en Colombia, porque tendremos un concurso que va a traer, no solamente músicos a nivel internacional, sino que nuestros propios intérpretes harán esfuerzo para entender a qué nivel debemos llegar para ser parte de ese circuito internacional de grandes pianistas".

Por esos mismos días, entre el 23 y el 26, se escenificó en el Teatro Tolima, el Encuentro Universitario de Jazz y Latin, donde además de los conciertos se llevaron a cabo talleres de ensambles para saxofón, batería, guitarra y técnica vocal. Para rematar este mes musical, el pasado sábado se cumplió en la Universidad de Ibagué la presentación de la Gran Coral Ciudadana, que reunió cerca de 180 voces, junto con la Estudiantina Regional del Alto Magdalena. Este acontecimiento fue el cierre del Ibagué Festival que se cumplió exitosamente en septiembre.

Lo más importante es que estos eventos de alta calidad fueron con entrada libre para que los ibaguereños y visitantes los pudieran disfrutar al máximo. En consolidar a Ibagué como sede de eventos musicales se han comprometido la Gobernación, la Alcaldía, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y la empresa privada, de modo que garantizan los recursos para poder cumplirles a los espectadores. Así mismo, el apoyo irrestricto de la Fundación Salvi al Ibagué Festival y al Conservatorio del Tolima le han dado un nuevo impulso a las actividades musicales de la ciudad.

Con una agenda organizada para todo el año, con eventos de gran categoría y el respaldo económico de las instituciones públicas y privadas, Ibagué conseguirá mayor prestigio como sede de espectáculos culturales. En este empeño vale la pena invertir también en cultura ciudadana, pues de esta forma “la musical” será más amable y atractiva para los visitantes.