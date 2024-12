Días de celebración y convivencia pacífica

Diciembre es época de regocijo y reencuentro familiar. Miles de ibaguereños y tolimenses que viven en Bogotá o en otras partes del país, aprovechan estas fechas para pasar aquí sus días de descanso.



Es por eso que en estos días aumenta el flujo de vehículos y miles de turistas congestionan las calles, los centros comerciales, los restaurantes y los sitios turísticos. La Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) y las empresas privadas han desarrollado una agenda especial para incentivar las ventas y han programado espectáculos para que ibaguereños y visitantes disfruten del descanso. Además del recorrido por los alumbrados navideños, que cada año despiertan más entusiasmo, hay caravanas, desfiles, concursos, conciertos y espectáculos culturales en los barrios, los parques y los centros comerciales.

En el Panóptico hay actos especiales todos los días; el Museo de Arte del Tolima (MAT) también tiene nuevas exposiciones; en el Coliseo de Ferias se lleva a cabo la Feria Navideña; mientras que la Gobernación realizará el “Tour navideño” con actividades para niños y adultos y recorrerá las 13 comunas.

La celebraciones de Navidad y Año Nuevo son un receso del trabajo y de las obligaciones escolares. Es la oportunidad de compartir comidas, regalos y paseos en familia. Es época de celebración y regocijo. Además es la ocasión en que el comercio realiza sus mejores ventas.

Lamentablemente, en estos días algunos ciudadanos olvidan que el ruido no es sinónimo de alegría, que mezclar alcohol y pólvora es peligrosísimo, lo mismo que conducir en estado de ebriedad y presumen que se puede botar la basura en cualquier parte. En el entorno surge un ambiente de euforia colectiva que impulsa a las personas a creer que todo está permitido, porque estamos de celebración. Por eso aumentan los accidentes, las riñas y los lesionados con pólvora. Son los días en que las autoridades de tránsito y policía deben hacer mayor presencia en las calles.

Hay que tener en cuenta que las reglas no cambian por tratarse de fechas especiales. Las normas que rigen la convivencia ciudadana siguen vigentes. Así que es obligatorio cumplir las normas de tránsito: respetar los semáforos, acatar las señales de pare, no transitar en contravía ni parquear en cualquier parte y, mucho menos, conducir en estado de embriaguez. Así mismo, se debe mantener limpia la ciudad, no importunar a los vecinos con fiestas ruidosas y, ante todo, disfrutar sin excesos y en paz.