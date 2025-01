Los cambios en el gabinete de Aranda

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, comenzó el año con movimientos de su gabinete. En algunas dependencias hubo rotaciones y, en otras, los funcionarios a cargo salieron de la administración.

Edward Amaya, quien cumplió un papel destacado como Secretario de Gobierno, estará ahora la frente de la Gerencia de Proyectos Estratégicos. En tanto que la cartera de Gobierno la ocupará Leandro Vera, quien se desempeñaba como gerente de Ibagué Limpia. Carlos José Corral, quien ocupaba la Gerencia de Proyectos estratégicos desde la administración de Andrés Hurtado, fue nombrado como gerente de la Gestora Urbana, entidad que requiere más recursos para cumplir su misión.

Salieron tres funcionarios: Gabriel Peñalosa, de la gerencia de la Gestora Urbana; Tirso Bastidas, de la Oficina Jurídica, y María Alexandra Guarnizo, de la Oficina de Contratación. Ingresaron al gabinete Miguel Ángel Aguiar como jefe de la Oficina Jurídica, y Sebastián Fonseca llega a la Oficina de Contratación.

Seguramente la mandataria buscará darles mayor dinamismo a algunas dependencias.

También ratificó su apoyo en secretarías como Desarrollo Económico, Infraestructura, Desarrollo Rural, Educación y Movilidad que tendrán a cargo la ejecución de importantes proyectos para la ciudad, como la conclusión de los escenarios deportivos, la recuperación de la malla vial, reclamo unánime y angustioso de todos los ciudadanos; las estrategias para la generación de empleo y hallar una solución a la complicada movilidad.

Al nuevo secretario de Gobierno le esperan grandes desafíos en materia de seguridad y recuperación del espacio público, donde tendrá la oportunidad de mostrar mejores resultados que a su paso por Ibagué Limpia, entidad que no ha mostrado buenos resultados en la supervisión del servicio de aseo. El nuevo año sorprendió a la ciudad inundada de basuras. Este ha sido uno de los puntos más problemáticos y que ahora parece complicarse, pues hay quejas en grandes sectores, porque Interaseo no está cumpliendo con los recorridos. Así que al nuevo gerente (que aún no ha sido nombrado) le espera la complicada tarea de meter en cintura a la empresa recolectora y garantizar que Ibagué vuelva a tener limpias sus calles.

No hay que perder de vista, en todo caso, que los cambios habrán de apuntar al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, ya que el compromiso es con los ibaguereños y no con movimientos o partidos políticos.