Pacto por las Oportunidades (I)

La Cámara de Comercio Colombo-Americana (Amcham Colombia) lidera el programa Pacto por las Oportunidades, que promueve la apertura de mercados en Estados Unidos para los productos colombianos y fomenta alianzas entre los sectores público, privado y académico, para cumplir este propósito.

El Pacto procura la colaboración entre las empresas, la identificación de negocios y la capacitación para mejorar la producción y formación sobre los procesos exportadores. Es también un compromiso de los firmantes impulsar el desarrollo del país y mejorar la calidad del empleo y el bienestar de los colombianos.

A este programa se han vinculado tres departamentos y 532 empresas. La Gobernación del Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) se sumaron a esta iniciativa y se espera que sean muchas las empresas regionales que participen de esta convocatoria.

La gobernadora, Adriana Magali Matiz, hizo una completa exposición de los principales indicadores económicos y sociales del Departamento, de cara a sus posibilidades de comercio exterior con los Estados Unidos. Pero inició su intervención haciendo referencia a la delicada situación de orden público por la que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y pidió al Gobierno Nacional acciones contundentes para contener la crisis humanitaria que afecta a más de 30.000 colombianos, al tiempo que exigió de los grupos armados ilegales que depongan las armas y entren en un diálogo sincero con la institucionalidad, ya que “no podemos aspirar a mercados internacionales ni a cadenas sólidas de producción si no tenemos seguridad. Sin seguridad no hay siembras, no hay cosechas, no hay empresas, no hay exportaciones, y, lo más importante, no hay sueños posibles”, expresó Matiz.

Con respecto al panorama del Departamento, la mandataria dio conocer las cifras sobre cobertura en servicios públicos, educación y vivienda; la posición del Tolima en el Índice de Competitividad Departamental (en 2024 ocupó el puesto 12 entre 32 departamentos y la Capital de la República). Las fortalezas se hallan en educación básica y media (puesto 4); infraestructura (10), Innovación (10) y Adopción de TIC (11); mientras que las vulnerabilidades están en Sostenibilidad ambiental (21); Tamaño del mercado (21) y Entorno para los negocios (20). Los sectores que más le aportan al Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento son la agricultura (21,4%) y el comercio (18,1%). La agroindustria es el sector con mayor potencialidad para vender en el exterior, ya que en la actualidad el Tolima exporta, además de café, limón Tahití, caña panelera y cacao.

En este entorno, la gobernadora le seguirá apostando a la seguridad, la inversión en vías, la especialización de las regiones a través de los corredores productivos, una señal clara de su talante firme y decidido.