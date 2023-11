Tendencias que no pierden vigencia: cuáles son los productos de moda urbana siempre vigentes

La moda avanza, cambia, se reinventa y siempre presenta propuestas nuevas para lucir en cada temporada, sin embargo, hay algunos artículos que conservan su vigencia y se adaptan a los distintos momentos.

Entre los productos con más vigencia se encuentran los accesorios para mujer. Hay algunos modelos de accesorios que cambian con cada tendencia, pero también hay algunos que se mantienen a lo largo de los años.

En este artículo, conoceremos cuáles son los accesorios y productos que no pierden vigencia de la moda urbana, y por qué.



Artículos atemporales



Los artículos de moda atemporales son aquellos que conservan su vigencia, como los accesorios mujer. Pueden ser de distinto tipo y categoría, aunque presentan algo en común: se pueden usar a través de los años sin dejar de estar a la moda.

En una tienda de accesorios para mujer se pueden encontrar muchos ejemplos de ello: pendientes, anillos y pulseras de color dorado, morrales, sombreros, relojes, entre otros accesorios son una clara muestra de atemporalidad.

Los distintos tipos de accesorios de mujer son ideales para acompañar cualquier outfit, aportando un detalle único y personal. Las prendas de vestir más básicas pueden crear distintos tipos de looks tan solo variando los accesorios.

Entre los accesorios de moda para mujer que conservan más vigencia se destacan los morrales, los relojes, los pendientes, los pantalones denim, las blusas y las botas. Veamos por qué.



Morrales



Los morrales se encuentran entre los productos con mayor vigencia en el mundo de la moda. Se pueden encontrar distintos tipos de morrales, confeccionados con diferentes materiales, de distintos tamaños, colores, texturas, marcas y más.

De acuerdo con la famosa diseñadora de modas colombiana Silvia Tcherassi: "la juventud es una actitud que se proyecta en la vida diaria" y un morral puede colaborar con esa proyección, ya que resulta un producto ideal para lucir con los mejores outfits urbanos.

Se pueden encontrar distintos tipos de morrales mujer para usar en diferentes ocasiones. Hay morrales diseñados exclusivamente para uso urbano, con diseños similares a las carteras, y otros diseñados para la vida al aire libre.

Entre las distintas opciones de morrales para mujer que se pueden encontrar en el mercado, cada persona podrá elegir el que mejor se adapte a su estilo y sus necesidades, sabiendo que se trata de un producto que puede combinarse con cualquier tendencia.

Los morrales de viaje son de los más utilizados, ya que están fabricados con materiales resistentes y duraderos, para poder utilizar en cualquier lugar con comodidad, ofreciendo también mayor practicidad.



Relojes



Los relojes mujer también se encuentran entre los productos de moda que no pierden vigencia. A lo largo del tiempo los diseños se han ido adaptando a los cambios y avances de la tecnología, pero siempre brindan un toque elegante a cualquier look.

Entre los modelos de relojes más populares se encuentra el reloj deportivo mujer, el reloj urbano y el reloj elegante, ideal para lucir en fiestas o eventos formales.

Se pueden encontrar relojes para mujer de diferentes marcas, materiales, colores y tamaños. Cada mujer encontrará su reloj ideal para acompañar sus distintos outfits diarios o para eventos especiales.

En la actualidad, el clásico modelo de reloj digital mujer es el smartwatch, relojes inteligentes que ofrecen una gran variedad de funciones y resultan especialmente prácticos para hacer deportes o actividad física.

Un reloj inteligente mujer se vincula al teléfono celular, para que al pequeño dispositivo que se coloca en la muñeca lleguen todas las notificaciones del móvil. De esta manera, cada persona puede ver sus mensajes, mails y llamadas desde el teléfono.

Además, los relojes inteligentes ofrecen muchas otras funciones como control de la frecuencia cardíaca, de los pasos dados, de calorías, de calidad del sueño y mucho más.

Más allá de ser uno de los accesorios de moda con mayor vigencia entre las tendencias para mujer, los distintos tipos de relojes resultan dispositivos prácticos que se pueden utilizar en cualquier momento y lugar.



Pendientes



Los pendientes, especialmente los pendientes dorados, se encuentran entre los productos con mayor vigencia en el mundo de la moda. Son ideales para combinar con distintos tipos de prendas y lograr outfits urbanos, modernos y elegantes a la vez.

Se pueden encontrar distintos tipos de pendientes: grandes, medianos, pequeños, colgantes y más. Cada mujer podrá elegir el estilo de pendientes que mejor se adapte a sus gustos, para poder combinar con sus prendas de vestir.

Para poder dar un detalle especial a cada outfit, los pendientes son accesorios fundamentales. Aunque se trata de pequeños artículos, ofrecen un gran cambio cuando se lucen.

Si bien cada mujer puede elegir el tipo de pendientes que prefiere lucir en cada situación, existen algunos criterios que pueden colaborar para elegir los que mejor se luzcan de acuerdo al tipo de peinado y de escote que se use.

Para los escotes cerrados, existen una gran variedad de pendientes que se pueden lucir, especialmente los más grandes o colgantes.

Para prendas con escote en V, lo mejor será optar por aros finos y largos; mientras que para escotes tipo cuello bote, lo mejor son los pendientes pequeños, que pueden combinarse con un collar delicado haciendo juego.

Por otro lado, con peinados recogidos los aros colgantes o grandes se lucen más, mientras que con el cabello suelto, lo ideal es llevar pendientes pequeños.

Nuevamente, cabe destacar que si bien estas son sugerencias de moda y estilo, cada mujer puede optar por los pendientes que desea combinar con distintas prendas y outfits.



Pantalones denim



Los pantalones denim son sin duda una de las prendas más clásicas que jamás pasan de moda. Desde su primera aparición en la década del 60, estos pantalones se han convertido en una tradición de estilo y comodidad.

En la actualidad, los modelos más anchos como los mom o cargo son tendencia, y han desplazado a los skinny jeans que se usaron hasta hace muy poco tiempo.

Si bien el corte de cada pantalón denim puede variar entre las distintas temporadas, lo cierto es que muchos de ellos, especialmente los de corte clásico, se pueden utilizar a través de los años, luciendo un estilo urbano que no pasa de moda.

Los jeans son ideales para usar en el día a día, ya que combinados con distintos tipos de prenda pueden lograr diferentes outfits. Si bien se trata de una prenda informal, son muy adecuados para ir a trabajar, estudiar, salir con la pareja o con amigos y muchas otras situaciones más.

Cada mujer puede encontrar el estilo de pantalón denim que mejor se adapte a sus gustos. Además, este tipo de pantalones se puede combinar con camisetas, blusas, blazers, zapatos, tenis, sandalias, carteras, morrales y mucho más.

Es un tipo de prenda muy versátil que permite a las mujeres estar siempre a la moda, y combinar el mismo pantalón con distintas prendas, calzados y accesorios, logrando diferentes estilos con el mismo jean.

Los distintos modelos de pantalones denim pueden ser de corte recto, skinny, clásico, mom, cargo, oxford, slouchy, flare y más. Además, se pueden encontrar pantalones de tiro alto, medio y bajo.

El tiro bajo, que se refiere a pantalones que llegan hasta apenas arriba de la cadera, fue muy popular en el principio de los años 2000, y este 2023 ha vuelto a instalarse como tendencia. De todas maneras, se puede encontrar en el mercado pantalones de tiro alto y medio también.



Blusas



Las blusas son un tipo de prenda que no pierde vigencia y que además ofrece una gran versatilidad, ya que se adapta a distintos estilos y se puede combinar con muchas prendas diferentes.

Las blusas combinadas con pantalones denim ofrecen un estilo ideal para lucir en el día día, en ambientes laborales, reuniones sociales y otras situaciones.

Se pueden encontrar blusas de distinta tela, como seda, algodón, lino y poliéster, entre otras, para usar en diferentes situaciones. También, se pueden encontrar modelos de blusas de diferentes colores y estilos.

Hay blusas de manga larga, de manga ¾ y de manga corta, así como también con distintos tipos de cuello y otros detalles que hacen que cada prenda sea única y cada mujer pueda encontrar la blusa ideal para usar en distintos momentos.

Una de las grandes ventajas de las blusas es precisamente su atemporalidad, es decir, la vigencia que no pierden y que permite que cada mujer las use a lo largo del tiempo, creando outfits elegantes, modernos y urbanos siempre.



Botas



Las botas son el tipo de calzado ideal para lucir durante casi todo el año, excepto los días más cálidos. Durante el otoño o la primavera, las botas son el mejor calzado para combinar con prendas cortas, como faldas, vestidos y shorts.

Hay botas de caña alta, media y baja, así como también botas con plataforma, con taco o planas. Cada mujer puede encontrar el par de botas ideal para combinar con sus distintas prendas.

Es ideal tener al menos un par de botas negras de caña alta en el armario, ya que se trata del modelo de botas más versátil, que se puede usar en distintas situaciones, y que no pierde vigencia.

Estos son algunos de los productos de moda urbana de mujer que no pierden vigencia y atraviesan temporadas, instalándose en el mercado como clásicos que se pueden usar en cualquier momento y lugar.