El alcalde Hurtado habla sobre la educación en Ibagué: colegios, jornada única y presupuesto

Entre los temas abordados están los 20 colegios construidos al terminar el mandato, completar una inversión de 80.000 millones en Alimentación Escolar y si se puede hablar de Ciudadela educativa en Ibagué.



El Nuevo Día: ¿Qué pueden esperar los ibaguereños de la Alcaldía, en cuanto a educación, en este último año de su gobierno?

Andrés Fabián Hurtado Barrera: “Nos hemos concentrado desde que llegué al gobierno, en algo que tenía un sentimiento y dolor ciudadano, lo relacionado con la infraestructura educativa. Colegios que desde hace cinco décadas, se estaban cayendo a pedazos.

Hoy estamos interviniendo en 26 instituciones educativas y hemos concentrado todos los esfuerzos para poder tener calidad educativa, tener calidad de la infraestructura educativa.

No se puede estudiar hacinados, no se puede estudiar en un antro, en instituciones en las que los estudiantes no tengan las condiciones y los recursos físicos para acceder al conocimiento.

Ese fue nuestro objetivo, hemos puesto todos nuestros esfuerzos en modernizar y construir los planteles educativos oficiales de Ibagué. Desde el mismo instante en que llegamos, recurrimos a un crédito para las obras complementarias que hoy son necesarias para que los colegios pudieran marchar y prestar un buen servicio.

E.N.D.: ¿A cuánto asciende la inversión hasta el momento hecha, en infraestructura en el programa de Jornada Única?

A.F.H.B.: Es de 205.000 millones de pesos, de los cuales 140.000 son recursos de la Nación, y alrededor de 65.000 millones de pesos recursos del Municipio, eso sin contar con la transferencia que hace la Nación para calidad educativa. Las inversiones nacionales vienen desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Ya hemos entregado 11 colegios, en nuestro gobierno, desde que comienza su demolición, hasta su construcción, tres más tenemos en marcha para entregar en este primer semestre de 2023.

E.N.D.: ¿Qué otra gran acción dirigida a inversiones en educación tiene prevista en lo que queda de su mandato?

A.F.H.B.: Vamos a construir siete colegios nuevos y en seis más vamos a iniciar su construcción. Se entregarán en 2025.

Para un total en nuestro gobierno de 20 colegios construidos y seis más en construcción, porque tuvieron líos jurídicos y problemas técnicos que nos tocó desenredar en la marcha.

Alimentación escolar

A.F.H.B.: ¿Qué otro programa vamos a desarrollar en educación? En desarrollo del Programa Alimentación Escolar, vamos a invertir alrededor de 80.000 millones de pesos, en el cuatrienio.

Un niño bien nutrido, al que se le da su alimento, su desayuno, onces y almuerzo caliente, es un niño que puede captar mejor el mensaje, puede memorizar.

En Alimentación Escolar pasamos de tener 30.000 niños beneficiados y serán 54.000 que van a ser beneficiarios de este programa en 2023, eso es calidad educativa.

También tiene que ver con calidad educativa, la formación de nuestros maestros.

Este año vamos a tener una gran apuesta, enfocándonos hacia cómo logramos mejores resultados en las pruebas Saber.

Si nos enfocamos en las pruebas Saber, nuestros niños tendrán mejor opción de acceder a la Universidad Pública.

Porque se habla de educación gratuita pero tengo una gran diferencia con esto de la gratuidad educativa. Aquí tenemos una única universidad pública, que es la universidad más grande, la Universidad del Tolima. Si usted quiere ser médico, tiene que tener un súper puntaje.

¿Cuántos jóvenes de Ibagué acceden a la Universidad del Tolima? Son muchos los de Colombia que se presentan a la Universidad del Tolima.

En cuanto al acceso de los niños a la Educación Superior, nos la jugamos con la universidad privada, con Uniminuto y la Universidad Cooperativa, jóvenes estrato uno y dos, pueden vincularse a carreras profesionales.

Vamos a tener la gran apuesta en las pruebas Saber, creo que el enfoque debe ser en las pruebas Saber para que los bachilleres puedan acceder a las universidades públicas, porque el 40 % de los estudiantes está accediendo a educación superior técnica, y a la inmensa mayoría los puntajes no le dan para más. Es allí donde entran las universidades privadas.

Jornada Única

E.N.D.: El cuarto componente del programa Jornada única es el fortalecimiento del proceso pedagógico y curricular. ¿Qué se hará en este sentido?

A.F.H.B.: Si nosotros tenemos a los profesores con altos conocimientos y actualización y responden a los jóvenes que hoy reclaman la digitalización, para ello hemos avanzado en las aulas polivalentes.

La pandemia nos dejó mucha experiencia y allí logramos sobreponernos, en el tema mucho más digital. Nos sirvió la pandemia para que los profesores se actualizaran a través de la formación digital. Hemos avanzado en matemáticas e inglés, estamos desarrollando unos software interesantísimos.

Calidad educativa

E.N.D.: El Observatorio de la Gestión Educativa, hizo una gran encuesta en la que preguntó sobre el servicio de internet en los planteles educativos. Dice la encuesta que sólo el 74.86% de las sedes educativas disponen de servicio de internet en Ibagué. Que el 25% no dispone de este servicio ¿cuál es su opinión al respecto?

A.F.H.B.: Esa encuesta es cierta. En el primer año encontramos que los colegios rurales no tenían internet, ni siquiera los de los corregimientos.

De las ocho zonas de internet que operaban en las zonas rural, pasamos a cien y en la zona urbana a 300. Hoy tenemos 24 centros digitales en los colegios rurales; hemos avanzado a más de cien zonas de internet en la zona rural.

Hay una escuela El Salto, ubicada a unas 10 horas de aquí, vía al nevado del Tolima, es una escuela de seis estudiantes, que hoy tiene acceso a internet.

E.N.D.: Ibagué tiene la fortaleza consistente en que el 95 % de su población está ubicada en la zona urbana, sólo el cinco por ciento en las zonas rurales. Volvamos a la encuesta del Observatorio de la Gestión Educativa que califica la calidad educativa al preguntar cómo la evalúan los encuestados en Ibagué en la actualidad en comparación con la que ellos han percibido antes.

El 58% dice que ha habido un desarrollo de la calidad peor; el 18% dijo que igual y sólo el 17 % la calificó como mejor. ¿Qué opinión le merece estos datos? ¿Qué está pasando con la calidad educativa?

A.F.H.B.: En Ibagué tenemos 35.000 habitantes en zonas rurales de los 549.000 que tenemos. El 5% de los estudiantes están en zonas rurales y 95.000 son urbanos. Si se miran las condiciones de aprendizaje, en la parte rural en Colombia , estamos bastante atrasados, dado que tenemos un profesor de primero a quinto para que dicte todas las asignaturas. Eso no es calidad educativa. Hasta tanto no nos modernicemos en las zonas rurales no podemos decir que hayamos avanzado.

¿ En qué hemos avanzado en conectividad? . Somos la ciudad más inteligente que tiene Colombia, después de Medellín.

Hemos avanzado hacia los temas de las tecnologías y creo que para poder mejorar las condiciones de calidad educativa, tenemos que comenzar a mirar cómo piensan los muchachos. Son digitales desde que nacen. No podemos seguir dictando las clases como se hacía hace treinta o cincuenta años, porque vamos a seguir con los mismos resultados. Es hora de que cambiemos los métodos, con prácticas en el uso de recursos de las nuevas tecnologías.

Presupuesto

E.N.D.: Al mirar el presupuesto de Ibagué de 2023, encontramos que para inversiones en calidad es de 9.001 millones de pesos, por conceptos de transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones. La participación de recursos propios de la Alcaldía para educación ha disminuido. ¿Qué está pasando?

A.F.H.B.: Hemos tenido mayor presupuesto para educación. Si miramos hacia atrás, para Alimentación Escolar el año pasado invertimos más de 25.000 millones de pesos, ahora pasamos a 35.000 y el mayor esfuerzo lo hace la alcaldía; la Nación aporta 4.000 millones de pesos para alimentación escolar y nosotros hacemos el esfuerzo adicional.

E.N.D.: En el Plan de Desarrollo del Municipio para el cuatrienio, se incluyó el compromiso de ofrecer los tres grados de preescolar que ordena la Ley, Al cumplir los requisitos para proceder en esa dirección ¿qué se ha hecho al respecto?

A.F.H.B.: Ese es uno de los propósitos nuestros, es una idea extraordinaria y hoy en día el Gobierno nacional, nos manifiesta que ya debemos mirar este tema de los preescolares.

Esperamos que con la anuencia del Gobierno nacional nos podamos ver beneficiados. El problema sigue siendo la infraestructura, para poder ampliar las áreas para preescolar, porque ahí es donde tenemos dificultades. Se requiere una inversión muy grande del Gobierno nacional.

¿Dónde están los recursos para infraestructura de preescolar? Espero que con el nuevo Plan de Desarrollo Nacional vengan los recursos.

E.N.D.: ¿Qué espera del nuevo plan nacional de desarrollo?

A.F.H.B.: A través de Asocapitales tenemos un grupo muy sólido. Fui el representante de los alcaldes de capitales en los dos primeros años. Esperamos que este año nos veamos beneficiadas todas las capitales. Nos han hablado del preescolar con los recursos para infraestructura.

E.N.D.: Es un plan de desarrollo centrado en la oferta de Educación Superior.

A.F.H.B.: El presidente desde la campaña lo anunciaba. Ha hablado de las grandes ciudadelas educativas e Ibagué propuso un lote de 76 hectáreas para que se construyera la universidad más grande del centro del país, ubicada en la zona de expansión vía al aeropuerto de Perales.

