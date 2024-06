Los mejores profesores, según 3.820 estudiantes en encuesta de la Fundación Empresarios por la Educación 2024

En los 46 municipios no certificados, predomina un modelo educativo tradicional.



La calidad del currículo, expresado en lo que se enseña y aprenden los estudiantes, junto a la calidad del desempeño de los docentes o profesores, son los factores relevantes en la calidad educativa en la educación básica y media. Esto implica que lo más importante está en los aprendizajes que logren los estudiantes y no tanto en las estrategias y técnicas de evaluación de los aprendizajes.

En la encuesta hecha a 3.820 adolescentes y jóvenes entre 12 y 28 años de edad, realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la fundación Empresarios por la Educación a fines del mes de mayo del presente año 2024, un 45% de quienes respondieron la encuesta , mejores profesores es una de las condiciones para mejorar la calidad de la educación; más de la mitad , el 56% le da mayor importancia a cuanto saben esos docentes sobre las asignaturas del plan de estudios, es decir, providencian su formación disciplinar sobre sus competenticas pedagógicas y didácticas, según el 48% de ellos. Pero, un 84% de los encuestados, “considera que los métodos de enseñanza de sus profesores los motivan para aprender”. ¿Al fin qué?

Lo nuevo, en cuanto a otros factores intervinientes, un 98% le da importancia al apoyo de los padres de familia, dato que de inmediato nos lleva a la hipótesis de que estudiantes con padres con mayor formación académica tendrán mejores resultados en su desempeño en las aulas. Un 72% de los jóvenes “considera que el apoyo de los compañeros es un factor importante para el aprendizaje”.

Se puede inferir que un plantel educativo que desee ser exitoso en la oferta de calidad en los aprendizajes de los estudiantes, al vincular a los docentes o al realizar actividades dirigidas a mejorar el desempleo de estos en las aulas, tendrá en cuenta, en primer lugar el nivel educativo alcanzado por estos docentes en su formación previa o posgradual, pero, igualmente, que esos docentes sean hábiles en la aplicación de estrategias pedagógicas apropiadas para la enseñanza y motivación de sus estudiantes. Que sepan lo que enseñan y a la vez que sepan cómo enseñar contenidos curriculares.

Hay datos de la encuesta que son útiles a las universidades que forman docentes, como es el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, donde se forma la mayor parte de los docentes que prestan su servicio en planteles educativos del departamento.

Cualquier transformación del modelo educativo dominante en el sistema escolar del Tolima, debe tener su base en la Facultad de Ciencias de la Educación, en cuanto a formación curricular, principalmente.

Si se escucha la voz de los adolescentes y jóvenes que aspiran a su acceso a la formación inicial como docentes, están las cuatro normales superiores donde se forman docentes para los niveles de educación básica, el IDEAD y la Facultad de Ciencias de la Educación donde se forman Licenciados en Educación y se oferta formación posgradual en especializaciones , maestrías y un doctorado en educación.

¿Cómo construir el currículo de estas ofertas de pregrado y posgrado en educación? Si se miran los resultados de la encuesta, se deben tener en cuenta las características que deben tener los futuros profesores. Un poco más de la mitad de los encuestados, el 56% opina que sus profesores deben tener conocimiento profundo de la materia que enseñan, es decir la del plan de estudios obligatorio y fundamental de 9 áreas en la educación básica y media, para el cual se debe destinar el 80% del tiempo.

Los planteles educativos tienen autonomía para crear asignaturas optativas y los docentes podrán poner en prácticas las estrategias pedagógicas que estimen pertinentes al asumir el derecho a la enseñanza, a la libertad de cátedra e investigación. Los encuestados, en segundo lugar, plantean como segunda característica deseable en un “buen profesor”, “habilidades para explicar claramente”, un 48% de los encuestados.

En tercer lugar de estas características deseables es la “capacidad para motivar a los estudiantes” , un 31% , en el cuarto lugar, la innovación y la creatividad en el enseñanza.





EL RETO DE INNOVAR E INCORPORAR LA CREATIVIDAD.

No es fácil encontrar datos sobre el modelo educativo dominante, en la enseñanza y en otros aspectos.

En el año 2014, el 68% de la población estudiantil matriculada en los 46 municipios no certificados del Tolima (no incluye Ibagué), era beneficiaria de un modelo educativo tradicional en aspectos académicos y de su gestión directiva. Eran 127.004 estudiantes bajo este modelo educativo, sobre una matrícula total de 187.229 en los 46 municipios no certificados, sólo el 22% registraba prácticas propias de Escuela Nueva.

Es apenas una muestra de la predominancia del modelo educativo tradicional, dadas en estas cifras.

Si el modelo educativo predominante en los planteles educativos del Tolima, es el tradicional , la gobernación y el equipo directivo de la Secretaría de Educación Departamental, tiene el gran reto de producir cambios en las concepciones y prácticas pedagógicas, remplazar las actuales por otras que sean innovadoras, creadas a través de procesos creativos, que den cabida a nuevos métodos de enseñanza, que incorporen los avances tecnológicos del momento, hasta llegar a la aplicación de la inteligencia artificial de moda en la actualidad.

El plan de desarrollo departamental propone la innovación como eje temático de desarrollo en todos los frentes, incluyendo el educativo.

De ser así, para responder a la tercera parte de los adolescentes y jóvenes encuestados, que abogan, en un 30% por la innovación y la creatividad, habrá que comenzar por crear la cultura de la innovación pedagógica y curricular que paulatinamente propicie un modelo educativo innovador en las concepciones y prácticas predominantes, ahora.

El estudiante, no el docente, debe ser el protagonista de los aprendizajes, debe haber mayor participación de los estudiantes en la definición del currículo, debe actuar en el momento de definir lo que se debe enseñar para satisfacer sus necesidades de formación, que necesariamente deben ser la de sus padres y de la sociedad en general, si se quiere que la educación que se ofrezca sea pertinente.

Que de verdad se implante y desarrolle el modelo de innovador, donde haya relación de lo teórico con lo práctico, se deben abandonar paulatinamente los exámenes estandarizados tipo pruebas SABER y las calificaciones numéricas; se debe avanzar hacia la evaluación del aprendizaje con base en el resultado de proyectos pedagógicos u otros de este tipo; implantar un enfoque flexible y pertinente en el desarrollo curricular.

LA CALIDAD DE LOS DOCENTES DEL TOLIMA.

Si los títulos que otorgan las universidades realmente reflejan la calidad de los aprendizajes adquiridos, se debe decir que los docentes al servicio de la educación en el Tolima, cumplen los requisitos requeridos en cuanto a formación inicial para el ejercicio de la docencia. Ello es una oportunidad para el avance y la transformación del modelo tradicional de educación, si alguien lidera este proceso que es lento pero necesario.

El registro de cifras dadas por el DANE (2022) sobre el nivel educativo alcanzado por los docentes de los 47 municipios del Tolima, nos dice que, sobre un total de 13.709 docentes al servicio de planteles oficiales y privados, el 91%, equivalente a 12.491 han alcanzado títulos académicos de formación pedagógica que los habilita para su desempeño en la docencia.

Del total de docentes al servicio de la educación en el Tolima en el año 2022, el 48% acredita un título de posgrado y el 37.5% tienen título de Licenciatura en Educación, cifra a la que necesariamente se le deben sumar 6.381 que tienen título de posgrado en educación.

De acuerdo con las normas vigentes, profesionales no licenciados en educación, también pueden acceder a su desempeño de la docencia, previa formación pedagógica.

