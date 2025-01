9 situaciones problemáticas y 7 propuestas de intervención en el sistema escolar, según grupo de estudiantes de la UT

Llamado a la gobernadora del Tolima y a la alcaldesa de Ibagué.

Por Luis Eduardo Chamorro Rodríguez

Un grupo de profesionales de la educación en ejercicio en diferentes planteles educativos, que cursaron el postgrado de Especialización en Pedagogía en el semestre anterior de 2024, llaman la atención de la gobernadora del departamento Adriana Magaly Matiz y a la alcaldesa de Ibagué Johana Ximena Aranda Rivera al plantearle nueve situaciones críticas de la educación y siete propuestas de intervención para la mejora del desempeño del sistema escolar del Tolima.

Durante el desarrollo del curso de Modelos Pedagógicos del posgrado, estos estudiantes, durante 48 horas de trabajo académico, bajo la dirección de la profesora Indira Orfa Tatiana Rojas Oviedo, llegaron al acuerdo de definir y describir nueve situaciones problemáticas de la educación en el departamento.

1. La deserción interanual o de trayectoria global de los estudiantes.

2. La implementación de modelos pedagógicos tradicionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

3. El escaso acceso a herramientas tecnológicas de apoyo a las actividades académicas de los estudiantes.

4. La desmotivación y desinterés por el estudio de los estudiantes de educación básica y media.

5. La falta de recursos adecuados para la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones educativas.

6. La alta repitencia escolar.

7. El acoso o bullying.

8. La discriminación de género, de orientación sexual y la discapacidad.

9. El escaso compromiso de los padres en la educación de sus hijos.

Las trayectorias educativas o deserción interanual

El análisis que hacen los estudiantes de la Especialización en Pedagogía , en su mensaje a los directivos de la educación del departamento (incluye Ibagué) está fundamentado en siete estudios y aportes de igual número de autores, se recurrió a cifras estadísticas del Ministerio de Educación y a la opinión que surge de la experiencia en el desempeño docente en planteles educativos urbanos y rurales.

En primer lugar ubican como problema crítico a intervenir, la alta deserción interanual que el Ministerio de Educación ha denominado como de trayectorias educativas, resultado de la comparación entre el acceso a un grado y nivel y la permanencia escolar de los estudiantes en los grados siguientes hasta el grado once, al graduarse como bachilleres.

Dicen en el documento final: “En el departamento del Tolima, los datos son alarmantes. Según El Nuevo Día (2024), de los 29.273 estudiantes que ingresaron al sistema escolar en primer grado en 2014, apenas 15.414 lograron llegar al grado 11 en 2023. Esto equivale a un 47.3% de deserción interanual, cifra que evidencia la urgencia de implementar medidas eficaces que permitan frenar este fenómeno”.

Vale anotar que ocurren dos tipos de deserción escolar, la intraanual al comparar la matrícula de comienzo del año escolar con la fecha de terminación de cada grado y la segunda es la deserción interanual o de trayectoria educativa, que consiste en el abandono de los estudios entre un grado y nivel y los siguientes más avanzados.

En las estadísticas del Ministerio de Educación y del Dane, la deserción es un fenómeno de ineficiencia escolar que expresa un problema de incumplimiento del derecho fundamental a la permanencia escolar y la obligación estatal de adaptabilidad que se debe desarrollar para que los estudiantes permanezcan en las aulas por mayor tiempo a través de grados y niveles educativos hasta la educación superior.

La deserción escolar es un fenómeno de fracaso escolar, conjuntamente con la reprobación o pérdida del año escolar y con la repitencia de grados.

Modelos pedagógicos tradicionales

Una segunda situación crítica del sistema escolar, según el estudio de estos estudiantes, es el de la vigencia o permanencia de Modelos Pedagógicos Tradicionales en el proceso de enseñanza de cada una de las asignaturas del plan de estudios.

El docente, en general, centra su actuación sobre los contenidos de carácter cognitivo, es decir sobre los conocimientos que registran los textos, expuestos principalmente en forma oral con poca participación del estudiante a quien le corresponde memorizar esos contenidos curriculares. En este modelo, el docente es el protagonista de los aprendizajes.

“Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los estudiantes es la persistencia de modelos pedagógicos tradicionales que no logran captar su interés. Estas metodologías, centradas en la acumulación de conocimientos para ser evaluados a través de pruebas escritas, fallan en conectar los contenidos educativos con las realidades e intereses de los estudiantes. Como lo afirma Larrañaga (2012), estas estrategias generan una desconexión entre lo que los jóvenes esperan de la educación y lo que realmente encuentran en las aulas”, dice el texto del informe de los estudiantes del posgrado.

El acceso a herramientas tecnológicas.

Es la novena de las situaciones problemáticas críticas, en el tercer lugar se ubica el problema de escaso acceso y dotación de equipos tecnológicos para uso de herramientas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dice el documento: “La falta de acceso a herramientas tecnológicas limita la capacidad de los estudiantes para alcanzar un aprendizaje de calidad. Según Chamorro (2023), sólo el 46.5% de las instituciones educativas oficiales en el Tolima tienen acceso a internet. Esta situación no sólo margina a los estudiantes de zonas rurales, sino que también reduce su competitividad frente a sus pares de áreas urbanas mejor equipadas”.

Se trata de una situación crítica que se acrecienta en la medida en que el desarrollo tecnológico y de la comunicación se transforma año a año. Por ejemplo, surge la necesidad inmediata de acceso a la Inteligencia Artificial que implica nuevos desarrollos en las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Baja motivación y desinterés por la educación

Lo dicen los estudios estadísticos y los resultados de múltiples investigaciones sobre el tema. También los corrobora el informe del cual me ocupo.

En las encuestas de la etapa preelectoral, la educación no aparece en los primeros lugares del interés de los candidatos a corporaciones públicas y la educación como tema general, no ha cautivado la atención prioritaria de los mandatarios en ejercicio.

Los datos del DANE , en la encuesta de hogares, registran que los jóvenes no siempre tienen interés por lo que se les enseña, lo cual es un problema de carácter curricular , a otros , no les interesa o no los motiva, la forma como los docentes les enseñan , lo cual es un problema de deficiente utilización de estrategias pedagógicas por parte de los docentes.

El informe de los estudiantes de posgrado dice al respecto: “La baja motivación generada por estos factores provoca desinterés y deserción, perpetuando un ciclo en el que la educación no parece ser una herramienta viable para mejorar sus condiciones de vida. En contextos de pobreza extrema, como los del sur del Tolima, las prioridades de las familias suelen estar enfocadas en la supervivencia inmediata, relegando la educación a un segundo plano. Muchos jóvenes abandonan sus estudios para contribuir económicamente al hogar, ya sea trabajando en el campo, cuidando animales o realizando otras labores informales”.

La alta repitencia escolar

Las estadísticas educativas registran que los indicadores de fracaso escolar e ineficiencia interna son más graves en primer lugar por la alta reprobación o pérdida del año escolar de los estudiantes, en segundo lugar, está la alta repitencia y en tercer lugar la deserción intraanual.

Son datos que manifiestan una tendencia a crecer anualmente en el país y en el Tolima.

Ello justifica que el informe que comento en esta página a la fecha, señale la repitencia como uno de los problemas críticos a intervenir.

Dice el informe: “La repitencia, señalada como un factor clave por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incrementa las probabilidades de abandono escolar, especialmente en estudiantes que no encuentran apoyo para superar sus dificultades. El fenómeno de la repitencia se debe a una combinación de factores como el desinterés de los estudiantes, la falta de seguimiento pedagógico y el escaso acompañamiento familiar. Este círculo vicioso lleva a que los estudiantes se sientan incapaces de avanzar, lo cual , aumenta la probabilidad de que dejen las aulas definitivamente”.

Siete propuestas de intervención

En el ejercicio académico que se describe en el informe, se hacen siete propuestas de intervención sobre las nueve situaciones problemáticas y esperan que las autoridades educativas las acojan en el curso del año 2025 y los siguientes.

La primera propuesta es la de una mayor inversión en infraestructura y dotación de los planteles educativos con el propósito de mejorar los ambientes de aprendizaje de los estudiantes; realizar una mayor inversión en la formación permanente de los docentes ( cursos de capacitación en ejercicio); una tercera propuesta es la de incrementar el uso de medios tecnológicos y de la comunicación; crear estímulos educativas entre ellos becas, subsidios y ayudas económicas a los estudiantes; la incorporación de un mayor número de orientadores escolares que intervengan en situaciones de conflicto escolar; acoger propuestas disponibles de “enfoque territorial” y la atención inmediata sobre el fenómeno de la deserción escolar intra anual e interanual o de trayectoria educativa.

