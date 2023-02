Cómo sacarle mejor provecho al trabajo híbrido

Trabajar desde casa no siempre es una opción perfecta para muchos, sin embargo, existen ciertas ventajas de este modelo cuando se realiza en alternancia con la oficina o trabajos de campo, ya que esta modalidad permite a los colombianos compaginar mejor la vida laboral y personal debido a cuestiones de ahorro del tiempo cuando hay desplazamientos de un lugar a otro, contar con mayores flexibilidades tanto de horario como de espacios en casa.

Para Paola Moreno, docente del programa de Sociología de Areandina, una de las razones de que las personas laboren desde casa es porque tratan de estar a la vanguardia de las innovaciones digitales y hacer frente a las promesas de una mejor calidad de vida. “Las posibilidades con las tecnologías digitales no son una cuestión de blanco o negro, sino que hay diversos matices. Por lo común, nuestras perspectivas transitan entre la fascinación y el miedo; pero el trabajo en casa no es algo bueno o malo en sí mismo. Las personas deben preguntarse qué significa trabajar en casa según la situación y momento particular de sus vidas”.

Por otra parte, los beneficios dependen de muchos factores como por ejemplo con quién vivimos, la distribución equitativa de las labores de cuidado, del modo en que están organizadas las relaciones cotidianas, etc. De acuerdo con la socióloga Moreno, conectarse al trabajo desde casa, además de evitar el tráfico de la ciudad y gastos de transporte, puede limitar las relaciones con las demás personas y acostumbrar a las personas a mantener una vida en espacios cerrados y privados, lo que no siempre es bueno.

“Aunque no lo veamos, especialmente por la incomodidad del transporte masivo y por la contaminación visual y auditiva de las calles, el encuentro con otros enriquece nuestras vidas. Afuera es el espacio de la diferencia y de la heterogeneidad. En ese sentido, debemos plantearnos la posibilidad de nutrir el teletrabajo con estas características relacionales de los espacios públicos”, explica la experta Moreno.

La casa como oficina

Es posible que trabajar desde casa brinde un ambiente más relajado, ya que las personas no se ven presionadas a seguir los protocolos de vestuario que deben cumplir en las oficinas. No obstante, estar sentado frente a un computador por varias horas al día, puede tener consecuencias para la salud si no se cuenta con el autocuidado y tener un cómodo puesto de trabajo.

Al consultar con Mauricio García, docente de la Especialización en Gerencia de Salud y Seguridad en el Trabajo de Areandina, los dolores de espalda y cuello generalmente suelen ser los principales dolores de las personas cuando la mayor parte del tiempo en el día permanecen sentadas estudiando o trabajando desde casa u oficina.

“La adecuación de un puesto de trabajo en casa u oficina debe brindar la mayor comodidad posible, ubicación, iluminación, ventilación, silla ergonómica y una mesa acorde a las necesidades, además de realizar pausas activas durante el día como estirar, relajar el cuerpo y los músculos cada hora y media durante la jornada”, señala el experto García quien recomienda tener en cuenta algunos consejos para evitar efectos adversos y sacarle el mayor provecho al trabajo en casa:

Silla ergonómica: se recomienda contar con una silla que cuente con espumado en el asiento y espaldar para conservar una postura adecuada, así como estar a una altura que permita apoyar los pies completamente en el piso y permitir reclinarnos ligeramente para evitar las sobrecargas.

Piernas debajo de la mesa: los pies al igual que las piernas deben estar cómodamente debajo del escritorio, por lo que se recomienda que la mesa tenga una altura promedio de 75 cm dependiendo de la altura de la persona. En la medad de lo posible, evitar el cruce de piernas para no sobrecargar la columna

Frente a la pantalla:

Adecuar la pantalla a la altura de la vista con ayuda de una base. En caso de usar un portátil, éste también debe ser soportado con una base.

Para monitores fijos, la línea superior de la pantalla debe estar a la altura de los ojos o por debajo de manera ligera, ya que inclinar la cabeza hacia atrás para leer, puede provocar dolores de cabeza y en el cuello.

La distancia de los ojos y el monitor debe estar entre 50 y 60 cm. para evitar el desgaste visual.

Uso del teclado y mouse:

Deben estar nivelados o ligeramente por debajo de los codos.

Al escribir con las dos manos, debe haber una sensación de comodidad.

Turnar la mano con la que se usa el mouse y darle descanso a la mano dominante, un ejercicio que permite activar otras partes del cerebro.