Muere estimada recicladora en el barrio Ambalá: fue hallada sin vida dentro de su casa

En la vivienda donde vivió por lo menos 40 años, en la calle 62 número 20-74 el barrio Ambalá de Ibagué, hallaron el cuerpo sin vida de Fany Forero, de aproximadamente 70 años de edad.

Este medio conoció que fueron los vecinos los que alertaron a los familiares de la señora, puesto que la última vez que la vieron fue el viernes anterior a eso de las 10 de la mañana.

“Yo la vi el viernes en el Gana Gana. Ella cobró el subsidio del Adulto Mayor y le pagó una plata que le debía a una vecina, que le fiaba cositas”, dijo un residente del sector.

El ciudadano recordó que Fany en compañía de unos gatos, todos los días salía a recoger material reciclable. Una parte de lo que recogía en una carretilla la vendía y la otra la guardaba en su casa. En la vivienda donde encontraron el cuerpo había toda clase de material: ropa, frascos de vidrio, aluminio, tejas, entre otros.

“Todos los días, tipo 10 de la mañana ella se sentaba en el andén y los gatos se le sentaban al lado. Se me hizo muy extraño que el sábado ni el domingo saliera. Busqué a la Policía, pero como ellos no podían ingresar a la casa, me recomendaron que le informara la situación a los familiares”.

Así las cosas, el vecino fue hasta la Séptima etapa del Jordán, donde viven unas familiares de la mujer y avisó lo sucedido.

Un pariente de Fany ingresó por el techo a la vivienda con un policía y la sorpresa fue que la adulta mayor estaba sin vida. En la propiedad ya se sentía el mal olor.

“Ella era muy conocida y la queríamos. A pesar de su temperamento las personas le ayudaban. Los vecinos le regalaban comida ya hecha. Una vez le dije: señora Fany, deje de traer tanta cosa a la casa y me respondió que no fuera metido, que la casa era de ella. Hace unos días, supimos que se cayó en la casa. Se subió encima del arrume de basura y pum, se pegó tremendo totazo en la cabeza”, indicó el vecino.

Dato: Al parecer, la señora tenía problemas cardíacos y tomaba medicamentos para este diagnóstico. Todo parece indicar que el deceso fue por causas naturales. La señora tenía una hija que vive en Neiva.

Dato: 10 de la mañana del domingo, hora en que familiares encontraron muerta a la señora.

