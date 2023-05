¿Se puede cambiar el color de los ojos? Acá le contamos si es mito o realidad

Implantes de color: este implante siliconado, se ubica entre el iris y la córnea con medidas especiales para cada ojo. Para esto, se debe realizar una incisión. En los casos especiales, donde los pacientes no tienen iris o su ojo no terminó de desarrollarse, se debe trabajar ‘sobre una prótesis que filtre mejor la luz, pues esta puede alterar completamente la visión, sin embargo, esta última no tiene ninguna indicación estética ya que las complicaciones pueden ser severas, podría llegar a romperse el iris natural y de forma progresiva, dañar gravemente la visión.