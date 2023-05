¿Cómo es vivir con un gato o un perro? Experta revela cómo son los tolimenses con la tenencia de mascotas

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA, la profesional Evelyn Arcos reveló detalles del comportamiento de los ibaguereños y tolimenses con su mascota, además de contar cómo es la adopción y cuidado que se tienen con estos seres.

En los últimos años, los animales domésticos se han convertido más allá de simples mascotas, para ser un miembro más de los hogares colombianos. Sea gato, perro, conejo, estos animales han llegado a ocupar un lugar especial en las vidas de los seres humanos que las adoptan y deciden convivir con ellas.

Para quienes cuentan con uno en casa, experimentan el amor y la mejor compañía de una mascota. Por tal razón, hacen lo que fuese necesario en pro y bienestar de sus peludos.

La médica y directora de la Clínica Veterinaria de los Andes de Ibagué, Evelyn Arcos, ha visto en los últimos cinco años una mayor preocupación de los tolimenses en el cuidado de sus mascotas y esto se debe a que ya no se ven como simples animales, sino incluso, en ciertas familias se les denomina “perrihijo” o se llaman así mismas como ‘Karen’ o ‘madres gatunas’. Sea que los califiquen así o no, la tendencia ha hecho que los cuidadores estén atentos a sus vacunas, desparasitación y exámenes preventivos: todo lo necesario para impedir algún mal.

Sin embargo, esto se trataría de un tema de sobreprotección cuando se ‘humaniza’ a las mascotas y hasta en ocasiones, ya no los dejan ser como son. Para la experta, esto es bastante nocivo para el animal, pues, “un perrito es un perro y necesita salir al parque interactuar con otros perros, pero hay gente que no los saca ni los deja salir y eso es como si encerraran a un niño en una casa”, expresó. No obstante, desde la medicina no se juzga, ya que no se conoce la razón por la una persona invierte todo su cariño en perro o gato, puede ser por motivos emocionales o porque no quiere tener hijos.

“Pero hay momentos en que sí se vuelven tóxicos, cualquier cosa que le pasa al perro es como si se fueran a morir, entonces toca calmarlos.”, manifestó Arcos, afirmando que esto más que todo ocurre en perros que en gatos, puesto que los felinos son más independientes. “Los humanizan y cualquier cosa que pasa, sienten que ya los van a perder. Como médico veterinario no se mete, sino educa”, agregó.

¿Quién tiene más mascotas, el hombre o la mujer?

De acuerdo a la veterinaria, son las mujeres las que más tienen a conseguir una mascota, aunque esto ha venido disminuyendo con la tenencia de parejas, sea con uno o más animales.

Redes sociales/El Nuevo Día - Tomado de la cuenta de Instagram @manchas_elgato_

Razas puras vs. Criollos

Ha existido rivalidad entre las mascotas de raza y los criollitos, como cariñosamente se les llaman a los que no lo son. Grupos de animalistas defienden la adopción de estos últimos sin importar su origen, color o aspecto, mientras que algunos propietarios justifican la idea de libertad de elección. Pero más allá de eso, la tenencia de mascotas es un acto de amor y responsabilidad.

En Ibagué, no es tan común el criadero de gatitos, los que habitan hoy, han sido traídos de Bogotá, Medellín y Cali. No se da mucho la compra, pero sí la adopción, sobre todo en zonas del Tolima donde la tasa de abandono y maltrato es tan alta.

Por ello, hay fundaciones como SOS Huellitas y muchas más que se encargan de rescatar, cuidar y esterilizar a miles de animales en condición de calle.

Proceso de adopción

Para adoptar un animal de compañía solo se necesita disposición y posibilidad de entrega ante sus cuidados. Por ejemplo, en la veterinaria de la Doctora Arcos y en las demás fundaciones con las que trabaja se debe diligenciar, en primera medida, un formulario, donde se darán cuenta de las condiciones de vida que tendrá el animalito. Si bien es cierto, es nuevo, pero es una medida que les permitirá evaluar al adoptante. Más adelante, a excepción de algo extremo, no habrá excusa de abandono o devolución de este.

¿Cómo es vivir con una mascota?

Es un acto de responsabilidad y amor. Sea que adopte un cachorro o un adulto, debe ser consciente de la preparación que debe tener en su hogar para su llegada: comida, cama y baño. La directora de la Clínica Veterinaria de Los Andes explica que es más fácil que un perro se adapte a un gato; pero, al contrario, es bastante sencillo, dependiendo de su unión, que un felino adquiera la personalidad de un canino. Sin embargo, en el caso de los gatos, sus propietarios se pueden guiar de su forma de ser para educarlos y estos son más independientes. No se instruyen solos, aclaró la veterinaria, pero no son subordinados como los perros.

Cinco mitos de la crianza de un gato

1. A veces las personas quieren un gato porque él se cuida solo y no es así. Debes mantener buena comida, un correcto arenero y un espacio limpio.

2. Un mito muy común es el baño de los gatos, pero depende de cada animal y de su propietario.

3. No hacer la esterilización por creer que necesitan reproducirse y no es así.

4. La alimentación: no por ser criollo puede consumir cualquier cosa y el de raza sí darle comida Premium.

5. A muchos no se les vacunan porque nunca salen, pero ellos se pueden enfermar con algo que les lleves en la ropa, zapatos u otros elementos.

