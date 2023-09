En Instagram adoran a una modelo que no es real

Contenido Exclusivo

Cuenta con cerca de 72 mil seguidores.

El avance imparable de la inteligencia artificial ha dado lugar a un fenómeno sorprendente en el mundo de las redes sociales: la creación de modelos virtuales que, a pesar de su inexistencia física, están conquistando la atención y el seguimiento de miles de usuarios.

Uno de los ejemplos más notorios de esta tendencia es Milla Sofia, una influencer y modelo virtual que ha acumulado más de 70 mil seguidores en su cuenta de Instagram, desafiando las fronteras de lo real y lo artificial.

Desde su aparente residencia en Helsinki, la capital de Finlandia, Milla Sofia comparte con sus seguidores una vida llena de glamour y estilo. Su cuenta de Instagram está repleta de fotografías en bikini, conjuntos deportivos y campañas de modelaje, todo presentado con una elegancia y perfección envidiables. Incluso va un paso más allá al interactuar con su audiencia a través de su canal de Twitch, permitiendo a los usuarios sumergirse aún más en su mundo virtual.

Lo más asombroso de todo es que Milla Sofia no es más que una creación de inteligencia artificial. En una entrevista con el medio The Independent, el creador detrás de esta cuenta, que prefiere permanecer en el anonimato, subraya que en ningún momento se ha intentado engañar a nadie. En la descripción de su cuenta de Instagram y en cada publicación, se deja en claro que se trata de una creación de IA, eliminando cualquier duda sobre la autenticidad de Milla Sofia. A pesar de esta transparencia, no faltan los comentarios asombrados que resaltan la impresión de que no existe una persona real detrás del perfil.

Con 146 publicaciones y casi 72 mil seguidores, Milla Sofia ha logrado un éxito sorprendente en las redes sociales. Esto evidencia un creciente interés en las cuentas generadas por inteligencia artificial que desafían las convenciones tradicionales de la fama y la influencia en línea. Sin embargo, detrás de este fenómeno también hay críticos que argumentan que Milla Sofia perpetúa unos ideales de belleza poco realistas, aunque su creador argumenta que estos ideales ya existían antes de la llegada de la IA.

Este no es el primer caso de una modelo virtual que se viraliza en las redes sociales, y dado el continuo avance de la tecnología y la creciente aceptación de la IA en la sociedad, es poco probable que sea el último.

