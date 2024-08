Ojo: estafa de WhatsApp vacía las cuentas bancarias con avisos falsos

Una nueva modalidad de estafa circula por WhatsApp. Delincuentes usan una falsa publicidad para llegar a los usuarios y vaciar sus tarjetas y cuentas de banco.

Los ciberdelincuentes están constantemente buscando maneras de engañar a los usuarios para robar sus datos personales y financieros, con el objetivo de cometer fraudes. Utilizando varias estrategias de ingeniería social, manipulan y engañan a las víctimas, logrando que revelen información sensible o realicen acciones que les permiten tomar control de sus sistemas informáticos.

Sin duda, este tipo de amenazas afecta no solo a Colombia, sino también a nivel internacional, especialmente en Argentina, donde recientemente se ha detectado una nueva estafa a través de WhatsApp. Expertos en ciberseguridad y empresas de suministro eléctrico han alertado sobre un peligroso engaño que comenzó a circular por esta plataforma de mensajería esta semana.

¿Cómo funciona la estafa?

El fraude comienza cuando los delincuentes acceden de manera remota a los dispositivos móviles de las personas. Una vez que logran esto, roban las credenciales bancarias para acceder al homebanking y vaciar las cuentas de ahorros de las víctimas.

Pero ¿cómo logran que las personas caigan en la trampa?

Mediante diversas técnicas de ingeniería social, los criminales engañan a sus posibles víctimas haciéndose pasar por empleados de empresas de servicio eléctrico. Utilizan falsos avisos de deuda, enlaces maliciosos para acceder a subsidios, y ofertas de descuentos inexistentes para jubilados. De esta manera, logran convencer a las personas desprevenidas para que les proporcionen información sensible.

Por fortuna, existen dos claves para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes. Primero, es fundamental mantenerse informado sobre las estrategias de piratería y los ataques más comunes. Segundo, hay que estar siempre alerta y mantener un espíritu crítico, cuestionando, por ejemplo, por qué una empresa de servicios querría los datos personales.

¿Cómo evitar ser víctima de estafas?

Las instituciones legítimas, como bancos y empresas de renombre, nunca solicitan información sensible mediante correos electrónicos o mensajes no solicitados. Por eso, es importante estar atento ante la recepción de solicitudes de este tipo. Expertos recomiendan no proporcionar la información y contactar directamente a la institución a través de canales oficiales para verificar la autenticidad de la solicitud.

Además, verificar la autenticidad de las comunicaciones es una práctica crucial para evitar caer en estafas. Una manera efectiva de hacerlo es revisando el medio por el que se recibe el falso anuncio. Las estafas suelen provenir de direcciones de correo o números de teléfono que imitan a los oficiales pero con ligeras variaciones. Por ejemplo, una letra o número diferente que puede pasar desapercibido a primera vista.