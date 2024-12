Recomendaciones para disfrutar de una Navidad cibersegura

Cambia todas tus contraseñas: deja descansar las redes un rato, y dedica unos minutos a actualizar todas tus contraseñas: tarjetas de crédito, aplicaciones bancarias, WiFi, correos electrónicos y redes sociales. Utiliza contraseñas con Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para hacerlas más complejas. No seas obvio, nunca fechas de cumpleaños, direcciones, cédulas o números de teléfono. Usa un gestor de contraseñas para que no uses la misma contraseña en varios sitios.