Ibagué se prepara para dos jornadas de marcha y movilización: ¿Incidirá en elecciones regionales?

En los próximos días, el panorama político de la nación marcará un hito en su historia. En dos jornadas atípicas, dos movilizaciones tomarán lugar en las calles del país, una en contra del Gobierno de Petro y otra a favor, esta última convocada por sectores afines al oficialismo actual.



En las calles, las diferentes organizaciones sociales, fuerzas políticas y demás colectivos ciudadanos, a favor y en contra de las políticas del Gobierno Nacional, se medirán el ‘pulso’ en las marchas dispuestas para el 14 y 15 de febrero, a través de protestas y la defensa de ideales.

La primera jornada, para hoy 14 de febrero, ha sido impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien ha sido enfático en impulsar a los sectores que muestran simpatía con sus políticas, amén de alentar las reformas que vendrá durante los próximos meses, pero principalmente la reforma a la salud, la cual fue radicada ayer en un acto en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

“Me gustaría que todas las enfermeras del país se reunieran al frente de hospitales y clínicas, en la plaza pública, este 14 de febrero, a discutir cómo debería ser una reforma a la salud. Cuál sería su principal deseo. Ese deseo lo plasmaría sin dudas en el proyecto de ley”, trinó el Presidente a través de sus redes.

Y desde el Despacho de la Presidencia, se confirmó que el Presidente hará una intervención pública en medio de las marchas. “A punto de cumplir 200 días del Gobierno del Cambio, el presidente Gustavo Petro hará una intervención pública desde la Plaza de Armas este martes 14 de febrero a las 11:00 a.m. Las puertas de la Casa de Nariño, la casa del pueblo, se abrirán para todos”, notificó la dependencia.

Aunque estaban convocando las marchas el mismo día, la oposición tomó la decisión de convocar a sus seguidores a las calles el miércoles 15, para demostrar su inconformismo a la reforma y a diferentes decisiones que ha venido tomando el Gobierno, a un poco más de seis meses que lleva de administración.

Altos ‘bastiones’ de la oposición, apoyaron la iniciativa de salir a la calles a marchar, un día después, como oposición al Gobierno Nacional.

“Todos a las calles porque Colombia merece construir sobre lo construido, porque la democracia implica que uno respete lo que recibe de gobiernos anteriores que fueron elegidos y que merecen que los colombianos no pierdan lo que hemos avanzado. Los esperamos a todos firmes y berracos”, afirmó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Dispuestas las cosas, en Ibagué las marchas no serán indiferentes. Diferentes sectores finiquitan detalles para las marchas de hoy y mañana, las cuales también dejarán un importante precedente para el entorno político de la ciudad, toda vez que el 2023 es un año netamente electoral.

La última premisa, va hilada con lo hechos acaecidos durante el 2021 y 2021, en donde el paro nacional de aquella época dejó entrever los profundos impactos que tiene la movilización social en la política colombiana, hecho que es materia de debate por diferentes analistas políticos.

Marcha a favor del ‘oficialismo’

Los sectores políticos, ciudadanos y sociales afines al ‘petrismo’, llevarán a cabo su movilización el día de hoy. Hasta las centrales obreras se unieron a la movilización. Se estima que aproximadamente 3.000 personas acudan a esta movilización.

Entretanto, se estableció que la marcha se hará en apoyo a las reformas planteadas por el gobierno de Petro. La movilización iniciará en el Parque Andrés López de Galarza sobre las 8:30 de la mañana, y buscará las inmediaciones de la Plazoleta Darío Echandía y el Parque Manuel Murillo Toro.

Álvaro Vargas, secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), indicó que “sectores de trabajadores, sociedad civil, organizaciones de salud del sector público y privado, vamos a estar acompañando la propuesta sobre la reforma laboral, pensional y a la salud que se piensa hacer trámite en el Congreso de la República el 16 de marzo”.

“De forma pacífica, le diremos al Gobierno que apoyamos las iniciativas de ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, con alegorías, consignas, coplas, cánticos y pedagogía sobre las propuestas que se están tramitando en el Congreso, las cuales son esenciales para el desarrollo del país”, añadió Vargas.

Oposición saldrá por tercera vez

En diálogo con el coronel (r) Carlos Martínez Caballero, indicó que en Ibagué, la marcha programada para el 15 de febrero iniciará en el Parque Manuel Murillo Toro sobre las 10 de la mañana.

Es menester aclarar que, en los seis meses que Gustavo Petro asumió el poder, esta será la tercera movilización que se hace desde la oposición en contra del Gobierno Nacional.

“Planeamos marchar por la carrera Quinta hasta la calle 42 y, en el desplazamiento, hacer una serie de actividades en donde la ciudadanía exprese sus inconformidades con el Gobierno Nacional”, indicó Martínez Caballero.

En concreto, a la oposición tolimense le aquejan las disposiciones del Gobierno en querer separar en el Ministerio de Defensa a la Policía de las Fuerzas Militares.

Además, también son eje de críticas los diferentes señalamientos por corrupción desde Guatemala al ministro de Defensa, Iván Velásquez; la situación nacional en materia de seguridad, los diálogos con el ELN, el proceso de la ‘Paz Total’ y el indulto a la ‘Primera Línea’ de las manifestaciones del 2021.

“Se presenta disminución de efectivos al interior de la fuerza pública. Afecta porque nadie quiere presentarse a prestar servicio militar. Y anexo a eso, se suma también que quieren incorporar más mujeres, limitando la capacidad operativa de la fuerza dentro del territorio nacional. No quiere decir que no puedan ingresar mujeres, pero cuando un gobierno reduce el número de efectivos, es un mensaje indirecto a que las mujeres no son utilizadas en el campo de combate”, apostilló Martínez Caballero.

Dato

- Durante dos días, dos movilizaciones tomarán lugar en las calles de Colombia, una en contra y otra a favor del Gobierno Nacional, mientras continúan los debates sobre las ‘líneas gruesas’ de las reformas de Gustavo Petro.

