“El Alcalde es responsable de lo que hace, de lo que deja de hacer y lo que no hace”, Alexander Castro

El precandidato conservador por el ‘barretismo’ a la Alcaldía de Ibagué, compartió el grueso de sus ideas de campaña, su visión de Ibagué y opinión sobre sus recientes disensos con el directorio tolimense del Partido Liberal y evaluó la gestión del alcalde Andrés Hurtado.



EL NUEVO DÍA: Transcurridos los primeros días del año, ¿cómo va su campaña en este ‘arranque’ del 2023?

Alexander Castro Salcedo: Nuestra campaña va en la ruta que marcamos que se desarrollaría, que es hablar con la ciudadanía y los diferentes sectores sociales y económicos de la ciudad, pero sobretodo caminar cada calle, barrio y casa para poder establecer un contacto directo que nos permita confirmar su percepción sobre los temas importantes, sobre su sufrimientos, sus sueños, anhelos y esperanzas.

E.N.D.: ¿Y qué caso de la vida real encontró dentro de sus recorridos que le hayan generado impacto o reflexión en su visita a las comunas?

A.C.S.: Las economías disruptivas, aquellas que no se ven en Ibagué, pero que están allí. En la comuna 8, en un barrio después de la Ciudadela Simón Bolívar, encontré a un muchacho que, lo más bonito que tenía en la casa era su escritorio y su silla de ‘gamer’.

Él fue contratado por una empresa mexicana como programador, se presentó en una entrevista virtual y desde entonces, trabaja entre cinco y seis horas diarias. Esas economías disruptivas nos marcan un camino que hay que fortalecer y caminar, sobre todo en una ciudad en donde el desempleo campea en los últimos lugares.

E.N.D.: Lo anterior plantea varias discusiones porque, hoy día los jóvenes están buscando trabajo por fuera de la ciudad, mientras Ibagué lidera los indicadores de desempleo y se percibe poca oferta laboral, ¿cómo valora el tema?

A.C.S.: Para mí el problema más importante de la ciudad está en su economía, entendida como la calidad de vida que tienen los ciudadanos en términos de tener un poder adquisitivo que permita satisfacer no solamente sus necesidades básicas, sino también sus anhelos y sueños.

Lamentablemente, en el caso de Ibagué, lo último que sabemos de empresas que se establecieron en la ciudad tuvo que ver con la famosa ‘Ley Armero’, en donde se creó un plan de exenciones tributarias que permitió la llegada de empresas como Fibratolima o Fatextol, empresas que generaban cerca de 2.500 empleos.

Después de que terminara este plan, el alcalde de la época no pudo crear condiciones para que estas empresas se hubieran quedado. Desde entonces estamos sufriendo una tragedia con la economía de la ciudad, manejada irresponsablemente por quienes han gobernado.

Lo último que supe es que se creó un plan de exenciones tributarias que nunca se socializó, y si no se oferta dentro de los propósitos de desarrollo para la generación de empleo, difícilmente se crearán ofertas en la ciudad.

Escucho a muchos candidatos, en medio de la mediocridad, que van a generar empleo. La Alcaldía genera condiciones para que haya empleo, pero también los escucho hablar, en medio de la incapacidad, cómo solucionar el tema del hambre.

He hablado con la precandidata Adriana Magali Matiz para que coloquemos un dinero y hacer una gran bolsa, desde la Alcaldía y la Gobernación, que nos permita colocar recursos en la base popular, no subsidios, para establecer oficios que nos generen condiciones y hagan proclive la visión de especialización de servicios, para que Ibagué sea una ciudad ‘destino’.

E.N.D.: Si eventualmente llega a ser alcalde, ¿intervendrá el rumbo educativo de la ciudad?

A.C.S.: Nosotros vamos a reformar todos los proyectos educativos de la ciudad para fundar un nuevo modelo en principios y valores, no como un tema religioso, sino en términos de la ética y el respeto entre la ciudadanía. Se le debe añadir la cátedra de la salud mental para hacer ‘control de daños’ sobre la crisis al interior de las familias ibaguereñas y la gestión de las emociones de los niños.

E.N.D.: En cuanto al tema de la infraestructura educativa, será un ‘chicharrón’ que deberá atender la próxima administración.

A.C.S.: Eso lo debe resolver el Gobierno Nacional por los contratos que tiene con empresas extranjeras. Debemos mejorar mucho la apropiación del uso de tecnologías en los adolescentes. Tenemos que pensar cómo adaptamos las TIC al modelo educativo que proponemos y que también aporte a la formación académica de los muchachos.

E.N.D.: Recientemente, el programa ‘Ibagué Cómo Vamos’ publicó la ‘Encuesta de Percepción Ciudadana 2022’. En esta, hubo una categoría que hablaba sobre la ‘desfavorabilidad’ del alcalde Andrés Hurtado, la cual predominó en los indicadores, ¿qué valora de su gestión?

A.C.S.: A mí no me gusta detenerme en la mecánica de la política, sino en los temas importantes. El Alcalde es responsable de lo que hace, de lo que deja de hacer y lo que no hace. En ese sentido, tenemos una ciudad que, del 100 % del agua que trata el Ibal, solamente factura el 51 %.

Hoy tenemos una ciudad con una malla vial deteriorada, producto de muchos mandatarios que la descuidaron, pero que se nota más en esta Administración. Prevalece el desempleo, no se generaron las condiciones para generarlo. Tenemos índices de pobreza por arriba del 43 % donde la gente está aguantando hambre. Existe una percepción negativa en materia de seguridad, donde los ciudadanos se sorprenden cuando las autoridades comparten las cifras.

No hay autoridad en Ibagué, por lo que no hay orden en la ciudad. Los jóvenes tienen pocas oportunidades porque tampoco llegan las empresas. Y tenemos un sistema educativo obsoleto, el aula sigue siendo la misma frente a los avances tecnológicos, tanto que los niveles educativos son bajos. Ibagué puede ser distinta, pero eso sucede con gobernantes que estén ocupados con servirle a la gente y no servirse de lo público.

Debates y preparativos políticos

E.N.D.: Es probable que, durante su campaña política, le ‘achaquen’ el hecho de que el senador Óscar Barreto haya apoyado al alcalde Andrés Hurtado, ¿qué responde?

A.C.S.: Quienes me critican son los contradictores, los que buscarán diferentes estrategias no solo para controvertir, sino para jugar al desprestigio y el ‘sicariato’ moral que ha avanzado en el país, que se encarga de desvirtuar a la persona y no exaltar el argumento. Este país está totalmente polarizado, porque se han ideologizado los temas importantes.

En esas discusiones que nos han enfrascado, estarán aquellos que usan el desprestigio como argumento y arma política. Le puedo decir en torno a Barreto y Hurtado. Imagínese, cuando uno se casa lo hace enamorado y para toda la vida, creyendo que no lo van a traicionar. Uno cree en el otro, pero resulta que le miente y lo traiciona. Cuando hay amor y sublimidad de emociones, imagínese qué sucede en la política donde los intereses y las vanidades personales prevalecen.

Óscar Barreto se ha equivocado muchas veces, pero ojalá no se equivoque con quien elija para ir a la Alcaldía. Creo en él, es mi amigo y confío en lo que ha hecho por el departamento. Cuando recuperamos la UT con cerca de 27 mil millones en déficit, y la entregamos con menos burocracia, gratuidad académica y mayor calidad en sus cátedras.

E.N.D.: ¿Cómo va el tema de los avales entre sus otros compañeros de partido que también esperan obtener las banderas conservadoras?

A.C.S.: Conmigo están dos buenas personas. Carlos Portela, que tiene un amplio recorrido en el sector público y también Jorge Bolívar. Tenemos un tema de fraternidad que permite a cada uno, desde su propuesta política, ir por los diferentes barrios compartiendo su visión. Y que esas respuestas al final se logren juntar para presentarle a la ciudad cómo queremos cambiar el rumbo de la ciudad.

Finalizando abril o mayo, se buscará un mecanismo para escoger al candidato único del Partido Conservador, pero también hemos adelantado diálogo con otras colectividades como ‘La Liga’ de Rodolfo Hernández o ‘Dignidad’ de Robledo.

E.N.D.: ¿Y qué piensa de los otros precandidatos?

A.C.S.: Vamos a subir el nivel del debate público y político, porque los problemas más graves que tiene Ibagué están en el hambre, la economía y la inseguridad. Tenemos que trabajar fuerte en establecer una visión de largo plazo, sobre todo porque el próximo alcalde debe asumir el próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Me sorprende que muchos candidatos que aspiran a hacerse alcaldes no saben ni siquiera qué es un plan de desarrollo o cómo se maneja la hacienda pública.

E.N.D.: Frente a las discusiones con el ‘jaramillismo’, los liberales se quejaron de los calificativos como ‘jurásico’ o ‘neandertal’ que usó en contra de Mauricio Jaramillo. Finalmente, ¿qué reflexiones le dejó el disenso político?

A.C.S.: Durante los últimos 50 años, en el departamento dominó la ‘fuerza roja’ y nuestra organización política ha estado 11 años en el poder. Cuando se habla entonces de una deuda social, ¿quiénes tienen el mayor aporte? Pues quienes han gobernado más tiempo. Guillermo Alfonso Jaramillo fue dos veces gobernador y una vez alcalde de Ibagué. El señor Mauricio Jaramillo fue senador por varios periodos.

Entonces, la reflexión es que no han superado cómo hacer política para ir a los argumentos, sino cómo siguen aún ubicados en la diatriba, en la ofensa y el desprestigio para tratar de obtener réditos electorales. Y esa poca argumentación en los temas del Tolima, dan como resultado esas ruedas de prensa que buscan instrumentalizar a los medios de comunicación y a la justicia para que sirvan como arma consecuente de desprestigio. Esas formas de lucha son fracasadas.

E.N.D.: Meses atrás, el precandidato Ricardo Ferro dijo que el ‘barretismo’ parecía un concesionario de ‘twingos’, haciendo alusión a que el partido parece un ‘catálogo’ político, ¿qué opina?.

A.C.S.: Él fue beneficiario del ‘barretismo’. Dos veces se lanzó a la Alcaldía y dos veces se le apoyó. Él saltó para otro lado, buscando el bienestar de sus intereses particulares. Hay candidatos que vuelven chiste la política, y en ese tratar de buscar votos y ‘likes’, ellos mismos se ridiculizan. Unos she disfrazan de vigilantes, otros montan vallas con mensajes de desprestigio.

E.N.D.: Eventualmente, dentro de sus proyecciones está el gobernar de la mano de Adriana Magali Matiz, ¿y si ganara Mauricio Jaramillo, qué sucedería si usted llegase a ser alcalde?

A.C.S.: Para mí, Ibagué y el Tolima están por encima de los intereses personales y los partidos políticos. Estoy convencido que Adriana Magali será la próxima gobernadora del Tolima. Trabajaré incansablemente para que se convierta en la primera mujer en asumir las riendas del departamento. Conozco su formación, su sensibilidad y calidad académica.

