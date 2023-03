Adriana Magali, por la Gobernación, obtuvo polémico apoyo de implicado en magnicidio de Luis Carlos Galán

La precandidata a la Gobernación por el ‘barretismo’, Adriana Magali Matiz, ha recibido varios cuestionamientos tras el respaldo político que recibió de Alberto Santofimio Botero, quien se encuentra implicado en el magnicidio de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara. A su vez, la dirección tolimense del Centro Democrático prevé apoyar su aspiración política.





A siete meses de las elecciones regionales, la precandidata a la Gobernación por el ‘barretismo’, Adriana Magali Matiz, continúa perfilando su aspiración en recorrido por municipios, agendas políticas y la decisión de avales que jugarán un papel fundamental en su candidatura.

No obstante, en inmediaciones de ‘Le petit Café’, en los bajos del edificio de Lotería del Tolima, la precandidata apareció públicamente en compañía del expolítico y expresidiario Alberto Santofimio Botero, involucrado en el magnicidio de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara, además de tener nexos con el excapo de la mafia, Pablo Escobar Gaviria.

La “alianza perfecta”

Bajo el argumento de una campaña pluripartidista, la precandidata a la Gobernación por el ‘barretismo’ ha venido definiendo diferentes puentes políticos con distintas colectividades y actores de ‘gruesa investidura’ de la política tradicional del Tolima.

No obstante, causa potencial curiosidad el reciente apoyo que recibió de Santofimio Botero, hecho que derivó en múltiples críticas hacia la precandidata Matiz Vargas. Es menester recordar que, desde mediados del 2022, el expresidiario ha venido apareciendo públicamente en diferentes espacios.

“Su transparencia, su honradez, su intachable vida. No está complicada con ninguna clase de antecedentes que le puedan cuestionar. Todo en ella ha sido transparencia. En el ejercicio del poder fiscal, ejecutivo. El brillo que le dio al Tolima que volvió a vivir resonancia nacional por su actuación en la Cámara de Representantes. Ella está haciendo un pacto con el pueblo, mientras otros en la oscuridad hacen pactos de ‘manzanillos’, de ‘politiqueros’ y de ‘titiriteros’”, mencionó Santofimio Botero.

Y continuó: “Estamos reafirmando nuestra condición altanera de tolimenses. No nos impone nadie desde Bogotá los candidatos a la Gobernación, a la alcaldía y a los concejos. Somos decididamente ‘tolimensistas’. Las alcaldías, los concejos y la Gobernación del Tolima la vamos a decidir nosotros, con la cédula en la mano, para absoluta y total autonomía regional”.

Es de convenir que los acercamientos de Santofimio Botero con el ‘barretismo’ se han consolidado desde tiempo atrás, máxime si se trae a colación la fotografía que circuló en donde se habría reunido el senador Óscar Barreto, la Precandidata, Santofimio y el exalcalde Rubén Darío Rodríguez.

“No vamos a aceptar imposiciones ni órdenes. La época de los ‘virreyes capitalinos’ está en la historia, en la vigencia actual de la política lo que cuenta el voto ciudadano, la libertad y la independencia de pensar y decidir en los espacios abiertos, donde la ciudadanía puede opinar, proponer, criticar y cuestionar. Ella es un producto fácil de vender por su juventud, su condición de mujer, su honradez, su inteligencia y su propuesta”, apostilló el expresidiario.

Por obviedad, a los altos ‘adalides’ del Nuevo Liberalismo (NL) no les gustó para nada la ‘adición’ de Santofimio Botero a la campaña de Matiz Vargas. En diálogo con el abogado Guillermo Pérez, alto dignatario y cercano a la colectividad de los hermanos Galán Pachón, habló a título propio sobre la circunstancia.

“La alianza entre el senador Oscar Barreto y el ex convicto Santofimio no es nueva. De pacto el año pasado. Ahora se protocoliza. Es una alianza perfecta, entre dos de los principales responsables del atraso económico y social del Tolima. Esta alianza es una afrenta que evoca los tiempos de arrogancia de Pablo Escobar”, apuntó.

Y opinó: “Santofimio es un impedido moral y lo mínimo que podría hacer es guardar silencio, la memoria de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara aún está viva en miles de colombianos.

Esta es una posición personal y no compromete para nada al NL. No tengo ningún cargo en esta organización ni soy su vocero. Yo rechazo por indigna y malsana esta alianza. Invito a los tolimenses a que también lo hagan. La precandidata se ha auto descalificado al aceptar y consentir esta alianza. Ahora no es solo “la de Barreto”, sino también la de Santofimio.

Reconozco que ante un personaje de estas condiciones, la gente tenga prudencia al pronunciarse, pero hay que hacerlo. Vemos una alianza nefasta, la candidata se descalifica a sí misma”.

¿Se ‘cocina’ alianza con el Centro Democrático?

Recientemente, el medio radial Ondas de Ibagué, ventiló las declaraciones de Mario Hincapié, coordinador departamental del partido Centro Democrático (CD), en donde se habla explícitamente del interés de la dirección regional en apoyar a la precandidata del ‘barretismo’.

“Nosotros consultando las bases, y siendo coherentes con los principios del partido, no tenemos ninguna duda de que Adriana Magali Matiz es nuestra candidata y el CD debe apoyarla”, acotó.

Así las cosas, ‘tras bambalinas’, las posiciones dejan entrever una fractura frente a lo que se dicte desde la dirigencia de la colectividad en Bogotá, quienes proyectaban inicialmente la aspiración de Mauricio Pinto.

Además, en las ‘comitivas políticas’, corrió un rumor sobre algunas conversaciones que habría sostenido la senadora Paloma Valencia con el precandidato liberal Mauricio Jaramillo, asunto que entraría en ‘jaque’ tras la decisión de la base tolimense del CD.

“No veo votando por una candidatura de Gustavo Petro, ni ninguno que es apoyado por los grupos de izquierda. El CD debe pararse a apoyar a Adrian Magali. Es la candidata a la Gobernación fue fundadora de este partido y nos ayudó a todos cuando estábamos creando la colectividad. No veo por qué no seguir los principios de este partido, las bases jamás votarían por un Gobierno de Izquierda”, precisó.

Y concluyó: “No creo que el CD pueda apoyar un candidato de izquierda, y mucho menos puedan aceptar un apoyo de esos. No creeremos que se vayan a tomar unas foto con nosotros ni con el CD porque ellos representan la izquierda del departamento”.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

‘Olguismo de extrema izquierda’: “tiene como característica el choque y la discordia”

Yully Porras oficializó su intención de llegar a la Gobernación

Alfonso Prada se defiende: Dice que no acordó 10 puestos en el Alto Gobierno con Nicolás Petro