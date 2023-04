El partido Conservador “desautoriza la firma del representante a la Cámara, Gerardo Yepes”

Al no sentir que se representa la postura de la colectividad, hay molestias en el escenario político, lo que podría dar pie a varias acciones en los próximos días.

A causa del voto positivo a la ponencia de la reforma a la Salud, que dio el representante a la Cámara por el Tolima, Gerardo Yepes, varios integrantes del partido Conservador han considerado su actuar como ‘traición’. Algunos analistas lo califican como una jugada avalada por el senador Óscar Barreto.

La reforma que abandera la ministra de Salud Carolina Corcho, recientemente ha generado varios ‘terremotos’ y dejará mucha tela por cortar en las discusiones futuras.

La semana pasada cuando parecía que la iniciativa entraría en ‘cuidados paliativos’ por el paso al costado de varios partidos como el de César Gaviria (jefe natural del Partido Liberal), Dilian Francisca Toro (directora del partido de la U) y el senador Efraín Cepeda (de los conservadores).

El viernes 31 de marzo, la ponencia fue radicada en la comisión séptima de la reforma a la salud con los votos positivos de Alfredo Mondragón, Martha Jurado, Germán Gómez, Juan Carlos Vargas, Germán Rozo, Betsy Pérez, Juan Corzo, Camilo Ávila y Gerardo Yepes. El aval de este último tomó por sorpresa a más de uno.

Bancada

El voto del representante a la Cámara Gerardo Yepes, ha traído una ola de comentarios, entre ellos el del senador Miguel Barreto, con quien parece que la distancia y la diferencia de posturas cada vez es mayor.

Pues, Miguel Barreto hace unos días había dicho mediante su Twitter que la reforma a la Salud era como si el país diera un salto al vacío, “no vamos a aprobar un documento que afecte lo que ha funcionado en el sistema de salud, haciéndolo vulnerable y poniendo en riesgo a miles de pacientes. Claro, se deben mejorar muchas cosas, pero no es el momento para que el sistema de salud de los colombianos se debilite”.

Por lo que con la decisión de Yepes, Miguel Barreto, sostuvo, que la misma no representaba la intención de la colectividad, y que el partido pronto se iba a reunir para consolidar su postura ante la reforma.

Así pues, el partido Conservador emitió un comunicado donde se acotó que el 11 de abril la bancada se reunirá con el objetivo de discutir dicha Reforma.

Además, se expresó en un escrito que, “el partido Conservador, en cabeza de su presidente, senador Efraín Cepeda, desautoriza la firma del Representante a la Cámara, Gerardo Yepes en la ponencia de la Reforma a la Salud, ya que no representa la posición de nuestra colectividad”.

El representante Conservador

Gerardo Yepes, en diálogo con esta redacción, comentó que él firmó la ponencia de manera libre, autónoma, al igual que responsable, y que en ningún momento había traicionado al partido, ya que no recibió instrucción frente al voto de la ponencia, de la cual dijo que había ayudado a construir.

“La ley de bancadas, los estatutos del partido lo obligan a uno a tomar líneas en la votación, en la Comisión o en la Plenaria, pero hasta ahora no he encontrado que las ponencias sean determinación del pensamiento de los partidos, aquí opera la autonomía”, añadió Yepes.

Continuando con su intervención, el Representante sostuvo que el interés ciudadano fue lo que se interpuso en su decisión, ya que las personas necesitan un mejor Sistema de Salud para que no sigan muriendo en la puerta de los hospitales o en los denominados paseos de la muerte.

Así pues, espera que haya una atención primaria integral resolutiva que llegue a los rincones del país, que se dignifique el personal médico, entre otros puntos.

Frente a las críticas, Yepes manifestó que a diferencia de lo expresado por el senador Miguel Barreto, ha recibido el respaldo de muchos representantes a la Cámara que reconocen que él respeto a la decisión y autonomía de cada congresista en las comisiones.

Y que lo único que habían hecho era abrir la discusión de la reforma para que sea debatida en el Congreso de la República y desde el espacio democrático se dirima el tema.

No obstante, manifestó que si después de una discusión no está de acuerdo con lo planteado por el partido, “pues buscaré otro mecanismo, ético, de libertad de pensamiento o miraría algún mecanismo; pero yo creo que de esa bancada vamos a salir bien porque yo he tomado la determinación de darle la cara al país”.

“El enroque político”

El analista político, Holman Guevara, del partido Centro Democrático, mediante un video, catalogó el actuar de Yepes como un hecho insólito, del cual sabía que el representante no había actuado desde su autonomía, sino que era obedeciendo a su jefe político, Óscar Barreto.

Pues, según Guevara, el partido Conservador había dicho que si se le hacían correcciones a la reforma a la Salud la podían respaldar, pero las mismas no se tuvieron en cuenta, por lo que el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, le había dicho a los miembros de la bancada que se marginaran del proceso y que no se apoyaba.

Así pues, el analista del Centro Democrático comentó, “lo que estamos viendo es que el señor Óscar Barreto, senador, muy seguramente puso hacer un trabajo sucio al señor Gerardo Yepes, dándole la tranquilidad de que así el partido intentara crucificarlo él lo iba a proteger”.

Presuntamente porque hubo dinero de por medio, pues, de acuerdo con las denuncias que ha realizado Ingrid Betancourt, el presidente Petro en una aparente medida desesperada negoció con algunos congresistas de diversos partidos, donde ofreció entre $200 hasta $500 millones.

En consecuencia, a todo lo anterior, Guevara indicó, “el Clan Barreto” puso varios representantes con los que “juega a ponerle velas al diablo y velas a Dios”, al sostener que Óscar Barreto desde el Tolima envía mensajes en contra del presidente, pero desde Bogotá le aprueba todo y Paloma Valencia habría dejado eso en evidencia.

Jaime Reyes, uno de los analistas del Tolima, dijo que Yepes debía asumir una postura “él no podía pasar de agache”, aunque si le quedaba duda respecto a qué pasó con los otros proyectos de ley que fueron presentados por el partido Conservador y de la U, y el de Cambio Radical.

Además, hizo precisión en dos temas, el primero, es que el afán del Gobierno Nacional por la aprobación de la ponencia prevé ‘mermelada’ y, por otro lado, si Yepes había actuado de manera individual cuando la bancada no estaba de acuerdo, algo pasa internamente, “inclusive pienso que él podría retirar su firma de la ponencia, si se lo pide la bancada, y no sería extraño ni la primera vez que ocurra” finalizó Reyes.

"Yo manifesté una postura, pero también asumo una responsabilidad de lo que haya que asumir, estoy atento a las disposiciones del partido Conservador con absoluto respeto" , GERARDO YEPES.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

Ibaguereña 'emberracada' se encadenó en agencia de viajes de reconocido Centro Comercial

‘Millos’ sale indignado con la Alcaldía de Ibagué, por notificar a Cataño en persona tras partido