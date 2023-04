¿Se está quedando corta la implementación del acuerdo de paz con las antiguas Farc?

El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y las antiguas Farc es un debate que continúa dividiendo al país en términos de opinión. Así ha sido su implementación, entre críticas y acciones, las víctimas y actores del conflicto armado han tenido reparación y protagonismo en medio de esa búsqueda de paz.

El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por ser defensor del articulado, destacando su importancia y así mismo queriendo firmar más acuerdos con los diferentes grupos armados en el marco de la paz total, bajo un modelo similar al del acuerdo de las antiguas Farc.

Aunque las mismas víctimas y los antiguos guerrilleros son en su mayoría simpatizantes del presidente Petro, unas sorpresivas declaraciones del mandatario han desatado todo tipo de cuestionamientos frente a lo que sería el destino de la implementación.

En medio del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Petro manifestó que actualmente no existen los recursos para implementar el acuerdo, esto teniendo en cuenta que, según datos de la Unidad de Víctimas, indemnizarlas tiene un costo de $301 billones.

Por tal cifra, el presidente manifestó que el Estado tardaría cerca de 125 años en implementar en su totalidad el acuerdo, por lo que planteó la importancia de explorar alternativas el tema.

“Hay que construir otro camino en las condiciones concretas. Si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión, lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas”, explicó Petro.

Y además propuso sobre el Banco de la República: “La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”.

Y, además, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, el presidente Petro cuestionó la poca implementación que él considera hizo el Gobierno del expresidente Iván Duque en esa materia.

¿Para dónde va el tema?

En su breve gestión, a pesar de demostrar sus buenas intenciones con el acuerdo, en los más de ocho meses que lleva la administración del Gobierno Petro, la implementación de lo pactado continúa siendo una tarea que no se ha desarrollado fácilmente.

Actualmente, el acuerdo está a cargo del comisionado de Paz, Danilo Rueda, y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz en la dirección de Gloria Cuartas. Además, desde la Casa de Nariño se viene preparando el decreto que permitirá revivir la Consejería para la Estabilización, esto con la intensión de seguir cumpliendo con lo pactado.

A pesar de la disposición de esas entidades que tiene el ejecutivo para implementar el acuerdo, estas se estarían quedando cortas en medio de la ejecución, veeduría y garantía del acuerdo.

Para el exconsejero de la Estabilización, Emilio Archila, el Ejecutivo debería enfocarse en construir sobre lo que ya se ha avanzado para así no perder el tiempo que este tiene de vigencia.

“Todos los temas que están involucrados en la implementación no pueden resolverse en periodos de cuatro años, la idea de que debe haber continuidad no es una opción, es un mandato constitucional y eso si no lo aprovechamos ahorita no va a ocurrir nunca y Colombia va a haber pedido esa oportunidad para esta y todas las generaciones futuras”, explicó Archila.

El exconsejero también manifestó que “el Gobierno actual haría el mejor favor a la historia si se toma el trabajo de mirar todo lo que hicimos y empieza de ahí, en vez de pretender que no se hizo nada y empezar de cero”.

Por su parte, el analista político, Jorge Munevar expresó que, a este punto, el mandatario se ha dado cuenta de la dificultad que conlleva implementar el acuerdo.

“El presidente se ha dado cuenta de las dificultades de la implementación, se comienza a dar cuenta que la cosa no es fácil y hay que hacerlo adecuado a las circunstancias del país y de manera diciente, pero lentamente, con una velocidad adecuada”, explicó Munevar.

Frente a la financiación del acuerdo, el exconsejero Archila manifestó que el ejecutivo tiene que por sí mismo buscar los recursos que permitan implementar lo pactado.

“Cuando el presidente Duque llegó a la Presidencia encontró tener que armar un rompecabezas y después financiar las piezas del rompecabezas, se entendió que esa era su responsabilidad histórica y nunca se puso a lloriquear al respecto, sino que lo asumió”, explicó Archila.

Y reiteró el exconsejero: “Recursos no había, pero los conseguimos y eso es parte de la tarea”.

Por su parte, el analista Munevar aseguró que las declaraciones del presidente sobre financiamiento del acuerdo únicamente lo afectan a él en su gestión.

“Se están bloqueando los nuevos procesos de paz, sino hay plata para hacer los acuerdos que ya se han hecho con la Farc, pues mucho menos va a haber plata para garantizar acuerdos con los proyectos de la paz total que se pretende desarrollar, se está lastimando así mismo en sus propuestas”, explicó Munevar.

Finalmente, el analista político manifestó que la gobernabilidad del mandatario colombiano actualmente podría verse en riesgo por no implementar el acuerdo.

“La gente tenía más expectativas de que esto iba a avanzar más rápidamente de lo que se ha hecho a esta hora y la verdad es que no ha sido ni eficiente, ni eficaz, ni han logrado establecer una línea de trabajo, no han logrado avocar los principales problemas o dificultades, los principales temas que tienen que atender”, expresó Munevar.

