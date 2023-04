Se ‘enreda’ la curul del senador Miguel Barreto tras concepto de la Procuraduría

Desde finales de marzo, se venía comentando que la Procuraduría General de la Nación estaría analizando algunos hechos que apuntan a que el senador Miguel Barreto habría incurrido en una doble militancia en modalidad de apoyo durante su última campaña al Congreso.



Una mala noticia llegó al despacho del senador conservador Miguel Barreto. A través de una demanda de nulidad electoral días después de ser elegido, su curul en el Congreso de la República ha estado en evaluación tras una demanda instaurada por Wilton Molina Siado.

La Procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idairys Yolima Carrillo Pérez, en un documento de 47 páginas, solicitó declarar la nulidad del acto de elección de Miguel Barreto Castillo como Senador de la República para el período 2022-2026.

“La valoración en conjunto del material probatorio obrante en el expediente, fotografías y testimonios, el Ministerio Público considera que aquellos constituyen hechos indicadores, que no fueron desvirtuados ni tachados de falsedad, y por tanto constituyen plena prueba, de que el demandado incurrió en la conducta prohibitiva de doble militancia en la modalidad de apoyo”, consigna el concepto de la Delegada.

A raíz del hecho, se ha especulado en ‘mentideros políticos’ que detrás de la curul de Barreto Castillo hay varios actores políticos.

Por una parte, estaría la casa política del ‘barretismo’ que sostiene diferencias con el congresista. Por otro lado, su ‘tempestiva’ relación política con Jaime Armando Yepes también podría ser un factor determinante frente a la ‘ruptura’ actual con el Partido de la U. Y de perder su curul, podría ingresar Esperanza Andrade por orden de votación.

Secuencia de hechos

Tras la demanda instaurada por Molina Siado, se le ‘achacó’ al senador Barreto Castillo la doble militancia en modalidad de apoyo tras haber impulsado, aparentemente, las campañas al legislativo de Mauricio Pinto Rondón (Centro Democrático) y el exalcalde de Coello, Ernesto ‘Cheo’ Cuero, quien también participó de la contienda por el Partido de la U.

En audiencias celebradas el 21 y 27 de marzo del presente año, tanto Pinto Rondón como Cuero Portela rindieron cuentas sobre los hechos, con apuntes totalmente contrarios.

Las declaraciones de Mauricio Pinto, según el concepto emitido por el Ministerio Público, “no se desprende ni siquiera de manera indiciaria que se hubiere realizado manifestaciones de apoyo por parte del demandado hacia la campaña”, es decir, niega rotundamente la participación del hoy senador Barreto Castillo en su campaña.

No obstante, varias fotografías consignadas en el documento como material probatorio, indican lo contrario según la delegada Carrillo Pérez. “En 2022 hicimos campaña a cámara y no coincidí en reuniones con el señor Barreto”, indicó Pinto en la audiencia.

Sin embargo, en las declaraciones de ‘Cheo’ Cuero Portela, sí precisó abiertamente el apoyo que recibió por parte del senador Miguel Barreto durante su aspiración a la Cámara por el Partido de la U.

Dentro del cuestionario, Cuero refirió: “(Me presenté) por el partido de la U con el respaldo del senador Barreto, quien me brindó apoyo electoral, moral y económico. Yo manifesté que no iba a inscribirme y él nuevamente me indicó sobre el apoyo que me brindaría y procedo a inscribirme por el partido de la U”. Sin embargo, el documento aclara que Cuero pone en presente que sobre él y su familia hay amenazas y pide excusas por el nerviosismo durante la audiencia.

Y continúa: “Desde el 2009 trabajé en el sector privado de gas natural, desde ahí nos conocemos, en ese momento el señor Barreto Castillo era candidato a la Cámara. Desde el 2015 acompañó mi candidatura a la alcaldía por el municipio de Coello y, desde esa época, sigo órdenes de él. También me apoyó en mi candidatura a la cámara de representantes periodo 2022- 2026”

Como si fuera una traición consumada, entre Cuero Portela y Barreto Castillo había más que una simple relación política: son ‘compadres’. “Él es padrino de mi hijo y mi padrino de matrimonio. Por la cercanía y desde que inició en la política, por eso he acompañado al Senador en sus campañas”, apuntó Cuero.

Además, en el concepto de la Procuraduría, se establece que fueron realizadas reuniones en Coello, Flandes y Rovira, en donde habrían compartido espacios políticos. Lo anterior, también se soporta con las declaraciones que aportó Cuero durante la audiencia.

Reacciones

Esta redacción se comunicó con el senador Miguel Ángel Barreto para conocer sus precisiones al respecto, pero indicó que se encontraba sustentado la tesis de su maestría.

De igual forma, al intentar contactar al exalcalde de Coello, Ernesto Cuero, dijo que se encontraba en zona rural, por lo que no podía rendir descargos frente al caso.

