¡Atención! Revolcón en el gabinete de Petro: pidió la renuncia de todos sus ministros

El presidente Gustavo Petro les pidió este martes, 25 de abril, la renuncia a todos sus ministros. Estos serían su principal motivo

Según el periódico El Tiempo, el objetivo del mandatario es reordenar su equipo y reubicar a algunos funcionarios de su banquete.

En la noche de este martes, 25 de abril, se conoció que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de todos sus ministros para una reestructuración en el Alto Gobierno. Esto se dio después del extenso debate que se adelanta en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre la reforma de la salud.

Como dio a conocer el medio anteriormente señalado, el jefe de Estado reorganizará su gabinete ministerial y por esto tomó la decisión. Algunos de los actuales funcionarios saldrán del Alto Gobierno mientras que otros se podrían reacomodar en otras carteras y dependencias.

“Pienso que el Gobierno debe declararse ya en emergencia, eso significa que día y noche, equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado y tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios”, sostuvo el mandatario.

“Quien ya no sea capaz de hacer esto pues ya no tiene espacio en nuestro Gobierno. (...) Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más”.

La Revista Semana reveló que la petición de renuncia cobija a los ministros de Hacienda José Antonio Ocampo, la ministra de Salud Carolina Corcho, el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, el ministro del Interior Alfonso Prada, al ministro de Justicia Néstor Osuna, al ministro de Defensa Iván Velásquez, ministra de Agricultura Cecilia López, de Trabajo Gloria Inés Ramírez y los demás jefes de cartera.

Los 19 ministros de Gustavo Petro

-Ministerio del Interior: Alfonso Prada



-Ministerio de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva



-Ministerio de Hacienda y Crédito Público: José Antonio Ocampo



-Ministerio de Justicia y del Derecho: Néstor Iván Osuna Patiño



-Ministerio de Defensa Nacional: Iván Velásquez Gómez



-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Cecilia López



-Ministerio de Salud y Protección Social: Carolina Corcho



-Ministerio de Trabajo: Gloria Inés Ramírez



-Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez Torres



-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Germán Umaña Mendoza



-Ministerio de Educación Nacional: Aurora Vergara Figueroa



-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Susana Muhamad



-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Catalina Velasco Campuzano



-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Sandra Milena -Urrutia Pérez



-Ministerio de Transporte: Guillermo Francisco Reyes



-Ministerio de Cultura: Ignacio Zorro (encargado)



-Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: Arturo Luis Luna Tapia



-Ministerio del Deporte: Astrid Bibiana Rodríguez

Noticia en desarrollo...

