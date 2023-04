Vargas Lleras aseguró que Gerardo Yepes "se lavó las manos" con reforma la salud

Gerardo Yepes fue uno de los conservadores que le dio el voto positivo a la reforma a la salud, fue ponente, pero tras la decisión de su partido se hizo a un lado y no participó de la sesión.

“El partido ha manifestado que no apoya la reforma de la salud en una manifestación tomada en bancada. Yo firmo una ponencia y no me queda bien dar un voto negativo”

Además, que no sale corriendo, sino que da la cara, “he tomado la determinación de no participar de esta votación. Si voto en positivo voy en contra de las determinaciones del partido, se debe tener carácter en lo que uno hace como legislador, me retiro del recinto para ser coherente con mi pensamiento, lo hago de cara al país”.

Sin embargo, su salida no fue vista con buenos ojos, en una entrevista en la básica de Caracol, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras crítico fuertemente a los partidos y sostuvo.

“Hoy está convocada la Comisión VII que tramita esta reforma a la Salud, pero ayer sucedió lo que presentíamos, el partido Conservador una vez más se lavó las manos, tanto Alexander Quevedo, representante del Guaviare, como Gerardo Yepes del Tolima, no asistieron a la sesión con lo que el partido se marginó del debate”.

Además, aseguró que el revolcón ministerial es algo que él ya había anunciado, “sucedió lo que tenía que pasar”.

Vargas Lleras recordó que la semana pasada el presidente habría solicitado la renuncia protocolaria a los viceministros, ahora el turno fue para los ministros, por no avanzar en las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, “se está con el gobierno o en contra”, afirmó.

La actual crisis con los partidos pone en jaque los avances de las reformas, pues estos se sumarían a la oposición, algo que le deja muy complicado el juego a Petro para tramitar su proyecto nacional.

