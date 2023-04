“La Alcaldía no puede seguir siendo el ‘trampolín’ de carreras políticas”, Guillermo Pérez

El periodista tolimense, quien participó de las elecciones legislativas del 2022 como excandidato al Senado de la República, contó en exclusiva a EL NUEVO DÍA que se perfilará como candidato a la Alcaldía de Ibagué para las elecciones del 2023, bajo el ‘manto político’ del Nuevo Liberalismo, a quienes pedirá aval.

EL NUEVO DÍA: Anteriormente, lo habían propuesto a usted como precandidato a la Alcaldía de Ibagué a través de una carta abierta, ¿qué lo alentó a sacar adelante su aspiración política? En sus columnas de opinión, ha hablado varios tópicos que dejan entrever su visión sobre Ibagué.

Guillermo Pérez Flórez: En este momento de vida, lo que yo quisiera es poder ser agente de cambio y transformación para poder impulsar un proyecto de ciudad. No me gusta lo que veo, la ciudad viene ‘cojeando’, no solamente desde esta Alcaldía, sino desde los últimos 25 años. Se vienen arrastrando varios problemas estructurales graves.

Por ejemplo, el desempleo que es una dificultad que cada día es peor. Los jóvenes se están yendo, la economía se está marchitando y no se puede decir que la ciudad está prosperando. Se está viniendo a menos.

Hay unos signos que lo cuentan, por ejemplo, el descenso en la matrícula universitaria, lo cual es un indicador de que están dejando de creer en la educación. Ningún pueblo civilizado en el mundo sale adelante sin educación ni desarrollo.

E.N.D.: Lo anterior es posible relacionarlo con la tasa de desempleo y los problemas en la economía de los hogares en la ciudad.

G.P.F.: Pienso que existe un problema base en la economía, ¿de qué vive la ciudad? Talleres, comercio informal, venta de cacharros en las calles. Una de las cosas que tiene que hacer la ciudad es recuperar el espacio público. Y las estrategias que han propiciado son muy conflictivas, la gente defiende su propia subsistencia. Pero si sigue creciendo la economía informal, y no crece la economía formal, ¿de dónde salen los puestos de trabajo, los impuestos y los tributos?

Por eso los jóvenes se están yendo, no es gratuito que la principal fuente de economía del Tolima sean las remesas de los tolimenses que viven fuera del país y que le están enviando dinero a sus familiares.

Lo anterior se ve reflejado en el ‘Índice de Dependencia’, es decir, la población que está por debajo de los 18 años que dependen, y la que está por encima de los 65 años, necesita de una ayuda entre ambas edades. El indicador está creciendo, mucha gente depende de aquellos que están entre ambos rangos de edad, se están rompiendo el ‘espinazo’ porque la gente se está yendo.

E.N.D.: En esa medida, ¿cómo se prepara para el debate electoral? Algunos precandidatos se han movido desde su visión sobre lo que es la ‘vocación’ de Ibagué.

G.P.F.: Veo un debate electoral aburrido y desganado. La gente está viendo que no hay ningún proyecto que ilusione. La vocación la marcan sus propias potencialidades y no lo que un ‘iluminado’ piense o un capricho. La primera fortaleza que veo en la ciudad es su ubicación, lo que nos marca una oportunidad sobre la cadena logística.

Yo hablaba con Javier Díaz, presidente de Analdex, y me contaba que el 70 % de la carga que entra al país, llega por Buenaventura. Y un altísimo porcentaje de eso va para Bogotá, en donde se produce la destrucción del contenedor, los abren. Y luego, envían el 50 % para el sur del país y vuelve a pasar por Ibagué. Allí hay que aprovechar esa logística, y está en la Visión Tolima 2025 y estará en la 2050.

También le veo oportunidad a nuestra formación en gastronomía y turismo, este último más vinculado a la cultura y a la naturaleza. Ibagué tiene dos jardínes botánicos, pero, ¿hacemos promoción realmente de estos espacios? Hay que organizar una oferta estructurada.

Para lo anterior son absolutamente prioritarias las vías terciarias. Por ejemplo, de ejemplares de palma de cera, hay mucho más porcentaje en el Tolima que en Salento (Quindío), pero hay un mejor aprovechamiento del departamento vecino porque la vía desde Ibagué es intransitable.

E.N.D.: ¿Y cuál cree que ha sido el mayor impedimento para que se consolide concretamente la vocación del municipio?

G.P.F.: El diagnóstico está hecho, el tema es que quienes administran la ciudad están pensando en cómo ponen el presupuesto en sus contratos e intereses electorales, y no en función de la ciudad. No hay política de promoción de empleo y seguimos en la lógica ‘viciosa’ del modelo de las órdenes de prestación de servicio, del clientelismo.

Propongo un plan serio de empleo, de ocupación, de emprendimiento, de promoción empresarial porque necesitamos organizaciones prósperas. Un buen indicador de gestión si conseguimos que, cuando arranque un cuatrienio, medir con cuántas empresas inicia y con cuántas termina, para medir qué tanto funcionan las estrategias de la ciudad.

Es necesario que haya una articulación entre el sector privado, la academia, el sector público, pero en función de un proyecto de ciudad.

E.N.D.: ¿Cómo será el procedimiento político para inscribir su candidatura?

G.P.F.: Tengo una oferta de algunos partidos que han mostrado simpatía y quieren avalarme. Yo estoy inscrito como miembro del Nuevo Liberalismo, y le voy a pedir al partido que me dé el aval. También hay otras fuerzas, como es el caso de Dignidad y Compromiso, quienes han mirado con simpatía mi propuesta y hemos estado en conversaciones. Lo más importante es establecer diálogo con el movimiento social, con los jóvenes, los campesinos y la academia. Esto se justifica si logramos concertar en un proyecto que ilusione.

En este momento el ibaguereño tiene la moral en el piso, está apático, triste, incrédulo. Toda la narrativa que se ha instaurado en la ciudad es de escepticismo. El 70 % de los ibaguereños piensan que la ciudad no va bien, y no se ve una propuesta que cambie esa tendencia.

E.N.D.: ¿Y cómo ha visto el desarrollo de la ciudad durante los últimos tiempos?

G.P.F.: Le quiero proponer a la ciudad que cambie el camino, hay que cortar el negocio de la politiquería. Estamos viviendo unos cambios en el mundo acelerados. A día de hoy hablamos de inteligencia artificial. En estos días le demostraba a una amiga los alcances del ‘ChatGPT’. Le pedí a la plataforma que redactara sobre la apatía política, y en treinta segundos produjo un ensayo sobre el tema. Entonces, ¿a qué nos estamos exponiendo? Hay que diferenciar los procesos de automatización y de inteligencia artificial.

Si no nos preparamos para el ‘futuro’, que ya llegó, los peligros que estamos enfrentando por cuenta del cambio tecnológico y la globalización, nos pueden condenar a que estos pueblos se queden solos.

Un dato que me impresionó de ‘Ibagué Cómo Vamos’ sobre la satisfacción con la educación que reciben sus hijos, y resulta que cerca del 56 % lo está con la educación que reciben sus hijos.

¡Señor!, ¿no saben lo que está pasando en el mundo? Colombia tiene el último puesto en las pruebas PISA, y miren el grado de postración de los colegios en Ibagué.

La ciudad tiene sin invertir $136 mil millones de pesos en infraestructura educativa, y los colegios están en ruinas. Aquí hay que reaccionar, espero que estemos a tiempo. Nos cogió la noche, pero creo que podemos reaccionar y poner en marcha un proyecto de ciudad que mejore la calidad de vida y la educación.

E.N.D.: También se habla sobre las dificultades que atraviesa la ciudad por cuenta de la oferta de servicios públicos, su crecimiento demográfico y la planeación, ¿qué opina?

G.P.F.: Los servicios públicos y la vivienda deben mejorar, ¿el modelo de ciudad debe ser alargado y extendido como Bogotá? A la ciudad le cuesta mucho llevar servicios públicos a diez o quince kilómetros del centro. Y nos vamos a ‘comer’ la meseta, haciendo proyectos diferentes al desarrollo agrícola y bioeconómico. En Ibagué solo se está sembrando ladrillos.

E.N.D.: A estas alturas, en la ciudad se ha hablado bastante sobre la gestión del alcalde Andrés Hurtado. Entretanto, los diferentes candidatos van tomando postura al respecto, ¿para usted qué ha sido la ‘Ibagué Vibra’?

G.P.F.: Ellos son la continuación de un modelo político que se instauró en la ciudad hace veinte años. Y es apoderarse de la Administración para meterle mano al presupuesto, o en el mejor de los casos, para ponerla al servicio de intereses personales. La Alcaldía no puede seguir siendo un ‘trampolín’ para una carrera política. Hay que recuperar el Concejo municipal, la calidad de los cabildantes no es buena. La clase política fracasó con la gestión de la ciudad, es el momento de la ciudadanía.

E.N.D.: Dice usted en sus columnas que ‘una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa’, y el Pacto Histórico está ‘despegando’ su carrera por las elecciones regionales. Frente a esa discusión, ¿cree que las elecciones marcarán el paso para las elecciones del 2026?

G.P.F.: Lo peor que podemos hacer es convertir estas elecciones en un plebiscito a favor o en contra del presidente. Creo que el Pacto Histórico se equivoca al estructurar una política en función de eso, de los amigos del Mandatario Nacional. La constitución las separó porque se entienden como dos momentos distintos. Si no nos dejan hablar de política local y nacional, nos vamos a dividir.

Ser amigo del presidente no es mérito para ser alcalde, ni ser enemigo o adversario de él. La discusión ni mucho menos en función de las elecciones del 2026. Estas elecciones son para que los municipios discutan sobre sus horizontes y cuáles son sus posibilidades en torno a la calidad de vida, empleo, movilidad y educación. Ese es el debate.

