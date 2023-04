“Johana Aranda está usando la burocracia de Ibagué”: Marco Emilio Hincapié continúa su aspiración política

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el precandidato y diputado Marco Emilio Hincapié, hoy ‘fichaje’ político del Pacto Histórico, habló sobre sus recientes desencuentros con la ‘Ibagué Vibra’, a quienes prevé ‘destapar’ algunas irregularidades en la Presidencia de la República. Además, opinó sobre el reciente ‘disenso’ al interior de la delegación del Pacto Histórico en la capital tolimense.

EL NUEVO DÍA: En la última rueda de prensa, en donde protocolizó apoyos de partidos afines al Pacto Histórico, habló sobre escalar denuncias con aparentes irregularidades de la Alcaldía a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República.

Marco Hincapié Ramírez: Uno de los problemas que vive hoy la ciudad es la falta de transparencia en los contratos de obra pública. Vemos lo que pasa con la calle 103 donde hoy sus andenes se están desmoronando. Vemos también como de forma exprés el contrato de la carrera Quinta con calle 60 se hizo, donde en el marco fiscal de mediano plazo no se ve que hayan dejado dinero para la siguiente etapa de este contrato.

El Coliseo Mayor del Parque Deportivo, una obra que se anunció por $45 mil millones y ya está costando cerca de $70 mil millones y aún no se finaliza. Me preocupan las Piscinas Olímpicas de la 42, $12 mil millones contratados en agosto del 2022 que, a la fecha, ven avances superiores al 10 % en la obra.

La gran pregunta es porqué no están haciendo efectivas las cláusulas que llevan los contratos estatales que tenemos como gobierno para hacer cumplir la ejecución de las obras. Estos problemas de ‘megaobras’, está dejando a la ciudad en un escenario gris y oscuro, porque se convertirán en ‘elefantes blancos’. No sé de qué formas se está manejando la contratación en la ciudad.

E.N.D.: La obra del viaducto de la calle 60 ha generado múltiples puntos de vista. Algunos la consideran como un eje de desarrollo, mientras otros observan su ejecución con preocupación, incluso la misma procuradora General de la Nación, Margarita Cabello.

M.H.R.: La falta de planeación es lo que más me preocupa. La obra de la calle 60 va a partir a la ciudad en dos. No está pensada presupuestalmente, se habla de una primera fase de $39 mil millones que deriva en una segunda fase, en donde habrá que comprar más de 40 predios y aún no se conoce su avalúo. Son obras que terminan costando el doble para la ciudad, y lo que queremos es que se cuiden los bolsillos de los ibaguereños, y más con el presupuesto ‘apretado’. Debemos ser eficientes con los recursos públicos.

E.N.D.: El ‘calibre’ con el que se está gestando el debate político local, se ha hecho evidente entre usted y el alcalde. Hace unos días le llamó ‘bebé’, mientras usted le contestó que no era cuestión de edades. A estas alturas, ¿cuál es su visión de la ‘Ibagué Vibra’?

M.H.R.: Es un alcalde desconectado de la realidad ciudadana, la desconoce y por ende no quiere a la ciudad. Por estos días se va a realizar el Festival Vallenato, no se les haga extraño que vaya de turismo mientras Ibagué se inunda. Nos dejará la Ibagué más endeudada de la historia, sin finalizar las obras que prometió en campaña, con un estado emocional permeado por la desesperanza, con parques abandonados y con malos manejos de basuras. El año pasado dejó perder cerca de $5 mil millones que provenían del Ministerio de Cultura para fortalecer la EFAC. No le duele, no le va a doler y seguirá desconectado.

E.N.D.: Su contrincante y precandidata del ‘hurtadismo’, Johana Aranda, ha demostrado durante los últimos meses que su campaña política no será nada austera. Prueba de ello, es la fiesta de su cumpleaños que se realizó el 29 de abril, ¿qué opina?

M.H.R.: Yo escribí un artículo que se llama ‘El Alcalde encampañado’, donde demuestro que él está haciendo política para su exsecretaria de Salud, Johana Aranda. Ella es muy cercana al alcalde, están usando la burocracia de Ibagué. A casi mayo, tienen personas trabajando sin contrato. Están obligando a los contratistas a que les hagan reuniones, a que los lleven a la casa de ellos, a que no puedan tener libertad de pensamiento político.

Esto no es algo nuevo, esto se vivió cuando Luis H. (Rodríguez) quería imponer a (Jhon Esper) Toledo. Esto pasa cuando se siente miedo en la administración y no quieren que llegue una persona que destape lo que han hecho.

E.N.D.: ¿Usted cree que vendrá ‘juego limpio’ en los próximos meses de campaña?

M.H.R.: Las campañas son dinámicas, diferentes, con ‘bodegas’ para atacar a las personas y se instrumentalizan, por ejemplo, administraciones municipales. Cuando se crecen campañas dependientes de la burocracia, crecerán hasta donde les dé la misma burocracia. Sale el Secretario de Gobierno a invitar a que no voten por mí, y sin dudas eso es participación en política. Y él es el que preside los comités de seguimiento electoral, por lo que escalaré a los entes de control del orden nacional.

Respecto a Guillermo Alfonso Jaramillo

E.N.D.: La llegada de Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud ha incidido en la política local, regional y nacional. Es claro que tiene los ojos puestos en Ibagué y que busca incidir desde la cartera en el municipio.

M.H.R.: Nosotros recibimos con alegría la noticia, el hecho de que un tolimense esté ocupando un cargo en el gabinete presidencial, beneficia a toda la región. Él es una persona con calidades humanas e intelectualmente privilegiadas. Va a ayudar a los hospitales de la región, y de igual forma a las Unidades de Salud de Ibagué (USI) y sus problemas. La USI, por acuerdo municipal, se lleva el 8 % de los ingresos corrientes de libre destinación anualmente y tenemos varias cerradas. Miremos lo que pasa en la USI de Picaleña, ¿hace cuántos meses se inauguró? es un bien ‘mostrenco’, no sirve para nada.

Beneficiará al hospital Federico Lleras Acosta, recordemos el problema que tuvo con la Adres, manejando los recursos públicos, dejaron un hueco fiscal como el que tenemos hoy en día.

E.N.D.: Desde el PH, y sus colectividades fundantes, ¿se ha venido revisando cómo se jugará para el caso de la Gobernación? A estas alturas, Marco Prieto se ‘bajó’ como precandidato, mientras que las otras candidaturas siguen andando.

M.H.R.: Estamos priorizando el tema de la Alcaldía, conformando listas al Concejo y Asamblea. Después revisaremos los programas de Gobierno que más ‘enamora’ al PH respecto al departamento, cuál es el que tendrá más inversión social y lucha contra la miseria en el Tolima. Habrá que revisar con calma, en compañía de las diferentes fuerzas, para ver cómo nos vamos a alinear.

E.N.D.: Los movimientos en el gabinete del presidente Gustavo Petro, generaron mucho debate durante la última semana con los diferentes partidos políticos, ¿cree que tendrá incidencia en las próximas elecciones regionales?

M.H.R.: Las dinámicas políticas nacionales irradian las locales. Pero nosotros estamos tejiendo la unidad por encima de los partidos políticos y se prioriza la recuperación de la ciudad. A la fecha sostenemos buenas relaciones con los diferentes partidos, y no hay problema con tender los puentes con quien haya que hacerlo para recuperar nuestra ciudad.

E.N.D.: Guillermo Alfonso le había ‘jalado las orejas’ al directorio liberal por estar agarrado de la mano con el alcalde Andrés Hurtado, ¿qué piensa de eso? Él dijo que había hablado con los diputados Julio Morato y Carlos Reyes.

M.H.R.: Ellos siempre han tenido en su historia política muchas diferencias. Más que ser hermanos, como actores políticos han sabido diferenciar sus temas respetuosamente. Hay un ‘abismo’ insalvable entre Guillermo Alfonso y el alcalde Andrés Hurtado. No sé cuáles sean los planes del Partido Liberal, si su fórmula será Johana Aranda, o si apoyarán a una persona que siempre ha estado batallando, que ha sido candidato a la Alcaldía y un gran abogado como lo es Camilo Delgado.

A medida que comienzan las inscripciones, nos vamos dando cuenta cuál va a ser el panorama. Y nosotros seguimos hablándonos con Camilo, pero también analizamos el panorama político porque nosotros no iríamos a una consulta en donde esté Johana Aranda.

El ‘disenso’ en el Pacto Histórico

E.N.D.: Tras su rueda de prensa con miembros del Pacto Histórico (PH), hubo un disenso. El presidente del Polo Democrático, Franklin Ruiz, anunció que aún no era oficial la candidatura única del PH y, en contravía, Camilo Padilla anunció que sí lo era, debido a que, tanto Alianza Verde como el Partido Liberal, no son partidos fundantes del PH, ¿puede profundizar al respecto?

M.H.R.: Estoy tejiendo la unidad y se llega a través de consensos. En la política son normales los disensos, tampoco puedo pretender que todos los procesos democráticos estén con Marco. El PH lo componen varias fuerzas políticas.

Se apartan de la decisión de apoyar mi candidatura el Partido Comunista, Comunes y el presidente municipal del Polo Democrático. La directiva departamental ha sido enfática en que hay que respetar la circular número 01 que firmaron los representantes legales de los partidos que conforman el PH, donde dice: “resolvemos las candidaturas del PH, y después miraremos la posibilidad de irnos a un Frente Amplio”, donde se encuentran otras fuerzas como Alianza Verde o el Partido Liberal. Necesitamos ir más allá, hay que abrir las puertas a demás colectividades y sectores ciudadanos para que lleguen a esta propuesta de ciudad.

Estoy abierto al mecanismo del Frente Amplio, bien sea un consenso o si vamos a llegar a hablar con las diferentes fuerzas para establecerlo. O si hacemos una medición como una encuesta para evaluar quién tiene más posibilidades de crecer, también me someto a ese procedimiento. Lo mismo con una eventual consulta, ¿pero con quiénes? Alianza Verde tiene dos candidatos, el Partido Liberal tiene uno, si van a entrar otros partidos políticos también habrá que mirar cómo se configura esa consulta. Que los ‘partidos comunistas’ no quieran estar con Marco Emilio y quieren estar con Renzo, es totalmente respetable, pero entonces ellos deberían de salirse del Pacto Histórico acá en Ibagué.

