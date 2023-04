El ‘efecto Jaramillo’: la influencia del nuevo ministro de Salud en la región

El nombramiento del exgobernador del Tolima y exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, como nuevo ministro de Salud del gobierno de Gustavo Petro, dejó varios ‘efectos’ colaterales, no sólo en el ámbito nacional, sino también en la política de la región.

En Ibagué y el Tolima, la noticia de la llegada del exgobernador y exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo como jefe del Ministerio de Salud, se difundió rápidamente sobre la tarde del 26 de abril tras la renuncia de Carolina Corcho a la cartera.

De la ‘gabinetología’ adelantada por Gustavo Petro, varios ‘efectos colaterales’ se empezaron a sentir entre las ‘huestes políticas’ de los partidos tradicionales a nivel nacional y aquellas colectividades que, conforme toman posición, evalúan la posibilidad de establecer distancias del Gobierno en cuanto al trámite de sus reformas restantes.

Así es el caso del Partido Liberal, el cual tiene fragmentada su bancada a la Cámara de Representantes tras una misiva en ‘disenso’ que presentaron 18 de los 33 parlamentarios; y el Partido Conservador, que no descarta la posibilidad de declararse en oposición tras las últimas precisiones de su presidente, Efraín Cepeda.

El reto con la reforma a la salud

La exministra de salud, Carolina Corcho, defendió a ‘capa y espada’ la comentada reforma a la salud del gobierno de Petro. Con audiencias públicas y un metódico trabajo legislativo, el consolidado sufrió varias modificaciones que lo tuvieron en ‘cuidados intensivos’ tras las solicitudes de varios líderes políticos y gremiales.

Tras la aprobación de la ponencia presentada por la coalición de Gobierno, y en gran medida salvaguardada por la representante tolimense Martha Alfonso Jurado, la controversial reforma a la salud queda en manos de Guillermo Alfonso Jaramillo, quien deberá buscar consensos a su alrededor tras su ‘apretada’ aprobación con diez votos a favor y ocho en contra.

De lo anterior, por un lado, se concluye que la representante Martha Alfonso, deberá trabajar de ahora en adelante con el ministro Jaramillo Martínez.

“Saludamos la llegada del tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo al Ministerio de Salud. Estamos listos para articular y coordinar el trabajo legislativo en el marco de la reforma a la salud. El mandato popular es el camino de la democracia”, trinó en Twitter la legisladora tolimense.

En el programa gubernamental, ‘Colombia Hoy Radio’, el posesionado ministro de Salud opinó sobre la reforma. “Aquí estamos haciéndole una cirugía a la salud para mejorar, para solucionar lo que consideramos que hay que cambiar y transformar, pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo todos los colombianos. Tenemos diferencias en la forma como se ve que concebimos la salud, pero que entre todos podemos mejorarla, eso es lo que el presidente quiere y es lo que vamos a lograr”, indicó Jaramillo Martínez.

En el contexto local, se sabe que el ministro y la representante se conocen de antaño y que tampoco mantienen las mejores relaciones políticas. Lo anterior, se ve reflejado en el panorama actual del ‘Frente Amplio’ que el Pacto Histórico busca concretar junto a tres aspirantes alternativos que, entre líneas, no han logrado definir un mecanismo único para rodear una candidatura única.

La rumor de la inhabilidad de Mauricio

Una vez se conoció el nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud, en mentideros políticos se empezó a rumorear la posibilidad de una inhabilidad que podría recaer sobre su hermano y aspirante liberal a la Gobernación del Tolima, Mauricio Jaramillo.

No obstante, de ambos escenarios se podrían configurar varias situaciones claves que podrían incidir en las regionales de octubre.

Por una parte, y de no ser inhabilitado, existe la posibilidad que Mauricio empiece a trabajar su aspiración bajo los alcances ministeriales de su hermano Guillermo, que entre líneas no se ha mostrado indiferente a las elecciones tolimenses.

Lo anterior, le podría representar algunos inconvenientes a Mauricio con las alianza políticas que ha cocinado en lo que va de su candidatura con el alcalde Andrés Hurtado, quienes ‘bajo cuerda’, no descartan un ‘acuerdo político’ con la precandidata del ‘hurtadismo’ Johana Aranda y el exsenador liberal, a pesar de la presente precandidatura de Camilo Delgado por el liberalismo.

El hecho, fue criticado por Guillermo Alfonso, quien en medios radiales (Ondas de Ibagué) le ‘jaló las orejas’ al liberalismo tolimense y los calificó de “alcahuetas” por sostener componendas con el burgomaestre Hurtado Barrera.

El otro escenario es su inhabilidad, hecho por el cual el candidato liberal no se ha pronunciado. Y de ser sacada adelante, se podría poner en riesgo la representación de algún candidato liberal a la Gobernación del Tolima, así como dejaría en ‘vilo’ a los otros aspirante como Adriana Magali Matiz o Yully Porras de Yepes, quienes seguramente se encuentran a la expectativa de conocer quién podría ser su nuevo contrincante.

La reciente rueda de prensa adelantada por el candidato del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a la Alcaldía de Ibagué, Marco Emilio Hincapié (MAIS), generó varias inquietudes entre los equipos políticos de los otros miembros de la coalición alternativa, conformada por Renzo García (Alianza Verde) y Camilo Delgado (Partido Liberal).

Y es que al paso del evento, el presidente del Polo Democrático en Ibagué, Franklin Ruiz, emitió un comunicado en donde se criticaba la legitimidad de la reunión política, en donde afirma que es falso que Hincapié Ramírez sea el candidato oficial del Pacto Histórico.

“En reunión en la tarde de ayer del comité municipal del Pacto Histórico se llegó al acuerdo que por el momento el PH no tiene candidato único. Esto, debido a que de los 6 partidos que asistimos a dicha mesa (Colombia Humana, UP, MAIS, Polo Democrático. Partido Comunista y Partido Comunes) no pudimos llegar a un consenso para proclamar candidatura única”, comunicó.

Y agregó: “Dejamos en firme nuestro respaldo al precandidato Renzo García. En reunión el pasado 2 de marzo, la coordinadora municipal del Polo Ibagué decidió por unanimidad el respaldo a Renzo García. Decisión que a fecha de hoy sigue firme y vigente”.

A lo anterior, el vicepresidente del Polo Democrático Tolima, Camilo Padilla, salió al paso e indicó al medio informativo digital El Cronista que la junta municipal del Pacto Histórico solo podría elegir, momentáneamente, un candidato que integre una de las colectividades fundantes de la estructura política del presidente Petro.

“Nosotros a nivel departamental, hemos percibido que solo hay un candidato de los partidos del Pacto y, por consiguiente, el apoyo debe ser al candidato del Pacto. Eso no lo entendió La Junta Municipal, de manera que, si persiste el desencuentro entre las juntas de Ibagué y el Tolima, será el comité ejecutivo nacional el que tome las decisiones. El Polo no puede decir que apoya a Renzo o a Camilo Delgado, porque no son del Pacto Histórico y ni siquiera tienen aval todavía. Lo que hay ahí es un empate de tres partidos por un lado y tres partidos por el otro, no es fructífera esa dinámica para una candidatura del Pacto, es un problema serio realmente. No pueden decir que no les sirve ningún partido del PH e irse a buscarlo por otro lado”, apuntó para El Cronista.

A lo anterior, es menester recordar que, durante las elecciones regionales del 2019, Renzo García cobijó su candidatura a la Asamblea bajo la ‘coalición alternativa’ de aquel entonces, la cual estuvo conformada por Alianza Verde, la ASI (Alianza Social Independiente), Colombia Humana, Unión Patriótica y Polo Democrático. Es decir, es constatable su relación política con partidos fundantes del PH.

