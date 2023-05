Se mueven los avales del Centro Democrático: Johana Aranda será su ‘alfil’ en Ibagué

Contenido Exclusivo

Luego de varios meses de espera, Johana Aranda Rivera se quedó con el aval del Centro Democrático, el cual se disputó con José Barreto. Por otra parte, diferentes líderes cívicos y empresarios mostraron su preocupación por los avales que pudiese otorgar la colectividad para el caso de la Gobernación.

Es de considerar, sin lugar a dudas, que el representante Carlos Edward Osorio le cumplió a la precandidata del ‘hurtadismo’ a la alcaldía de Ibagué, Johana Aranda, el aval que prometió, como si fuese regalo de cumpleaños, desde la visita del Centro Democrático (CD) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Y tras varios meses de espera, el aval que también disputó José Barreto, terminó en el bolsillo, y quizá como aval principal, de la exsecretaria de Salud de Ibagué. El hecho, para algunos, se ‘aceleró’ luego de la convocatoria que tuvo la precandidata a su fiesta de cumpleaños, donde celebró públicamente en compañía de su familia, ciudadanos y aliados políticos.

El acto oficial se adelantó en Bogotá, quien en compañía del legislador, recibió con honores el ‘pasaporte’ directo al tarjetón. Además, actores políticos como el concejal Ricardo Zarta, los asambleístas Felipe Ferro y Rocío López Chica, la senadora Paloma Valencia, y la hermana del Alcalde de Ibagué y exalcaldesa de Lérida, Carolina Hurtado.

Así pues, la precandidata Aranda Rivera ha logrado concertar con varias colectividades, entre las que sobresalen Alianza Democrática Amplia (A.D.A.), Cambio Radical, y ahora el CD, colectividad que posiblemente cobijará su aval principal.

“Me siento muy honrada con la responsabilidad que recibí hoy. Asumo con mucho compromiso y determinación este aval del Centro Democrático. Seguiremos defendiendo a cabalidad la empresa privada, el orden, la libertad, la seguridad y trabajaremos por recuperar la confianza inversionista en nuestra Capital Musical. Un abrazo para mi amigo de infancia Carlos Edward Osorio por el apoyo incondicional”, mencionó Aranda Rivera a través de sus redes sociales.

Varios actores políticos de la región acompañaron el acto protocolario.

¿Y sobre el aval a la Gobernación?

A través de una misiva enviada al expresidente Álvaro Uribe Vélez, diferentes empresarios y líderes cívicos del Tolima le expresaron su latente preocupación por los avales que, entretanto, pueda entregar el partido Centro Democrático para las elecciones del último domingo de octubre.

La carta, en concreto, inicia planteando la preocupación de los firmantes, dada la coyuntura política del ámbito nacional.

“Vemos con preocupación las eventuales decisiones que pueda tomar el partido en materia de avales para las próximas elecciones, si esas decisiones no son congruentes con la posición del partido como opositor al gobierno nacional. Con esperanza la mayoría de los colombianos vimos cómo los partidos Conservador, Liberal y de la U, hoy de gobierno, presentaban unas líneas inamovibles en defensa de la salud de los colombianos. Esas líneas se han venido diluyendo con los hechos recientes en el marco del trámite de la reforma a la salud, y esa esperanza se ha tornado en frustración”, establece el escrito.

Y lo anterior, lo ratifica Francisco Mejía Sendoya, expresidente del Banco Agrario de Colombia, quien también firmó la misiva enviada al expresidente Uribe Vélez.

“La preocupación surge por la incertidumbre que vemos frente a los avales que deberá otorgar el partido para las elecciones en el Tolima. No es posible que se apoye a la candidata del senador Óscar Barreto y el representante Gerardo Yepes, Adriana Magali Matiz, cuando ellos dejaron que las reformas del ‘petrismo’ se tramitaran fácilmente por el legislativo”, acotó Mejía frente al trámite del consolidado que presentó la coalición de Gobierno frente a la reforma a la salud.

En concordancia, la misiva continúa: “Estamos convencidos que la aprobación de las reformas a la salud, a las pensiones y al régimen laboral, marcaría un punto de no retorno en el camino de demolición de nuestra democracia que ha escogido este gobierno. Por lo tanto, le solicitamos muy respetuosamente que no se otorgue AVAL alguno a candidatos, especialmente a la gobernación del Tolima y a la alcaldía de Ibagué, que tengan un claro origen en esos partidos que hoy han hecho coalición con el gobierno nacional, a menos de que haya un compromiso claro y público con la democracia rechazando su apoyo a las reformas mencionadas y actuando en consecuencia, lo cual significa votar negativo y no ausentarse de las sesiones para facilitar la aprobación de las mismas (sic)”.

Y termina: “No se entendería que el Centro Democrático en las regiones deponga su posición opositora, adhiriéndose a unas estructuras venales controladas por el gobierno nacional, y que no intente usar su fuerza política para prevenir la destrucción de nuestra democracia”.

Es claro que al ‘barretismo’ no le perdonan, por un lado, el rol que ejerció el representante Gerardo Yepes como coordinador ponente de la reforma a la salud en Comisión Séptima, ni tampoco el hecho de que no haya votado negativo durante la votación de la ponencia presentada por el Gobierno.

“Hablé al día siguiente de haber enviado la carta con el presidente Uribe y me dijo que comprendía nuestra preocupación. Esperamos que se tomen las mejores medidas, confiamos bastante en el criterio de él”, precisó el agrónomo Mejía Sendoya.

Así las cosas, al interior de la colectividad, hay quienes continúan observando con buenos ojos las candidatura del liberal Mauricio Jaramillo, quienes desde la colectividad a nivel nacional, han salido a respaldar las indicaciones del expresidente César Gaviria frente al gobierno de Gustavo Petro.

No en balde, aún sigue en ‘vilo’ la aclaración de la inhabilidad del aspirante liberal, hecho por el cual aún no se ha pronunciado tras la posesión de su hermano y hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

De lo anterior, el más favorecido podría ser Mauricio Pinto, quien se rumora está ‘calentando motores’ ante la posible inhabilidad de Mauricio Jaramillo, con quien mantiene buenas relaciones políticas.

Se dice que la convocatoria a la fiesta de cumpleaños de la precandidata ‘hurtadista’, aceleró en gran medida el trámite del aval del Centro Democrático.

