¿Qué pasa con las comunicaciones del presidente Petro? Son reiterativas la salidas en falso

Han sido diversos los casos en los que el presidente Gustavo Petro ha incurrido en el anuncio fallido de comunicaciones, hecho que le ha costado a su Gobierno y que evidencia que no existe una estrategia de comunicación clara sobre lo que ocurre en el país.



Las comunicaciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro han tenido diversos tropiezos, los principales han sido encabezados por el mismo mandatario que ha emitido comunicaciones sin previa confirmación.

El caso más reciente fue el anuncio que hizo por medio de su cuenta de Twitter, sobre la supuesta aparición con vida de los cuatro menores de edad que actualmente siguen desaparecidos tras el accidente de una aeronave en el Guaviare.

En este caso hubo un error en la verificación de la información que se le dio al presidente, quien publicó el hecho sin confirmar. Desde la Casa de Nariño se conoció que fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el que dio a conocer, internamente, que fuentes en la región confirmaban la aparición con vida de los menores.

Con el pasar de las horas, las Fuerzas Armadas no desmentían al presidente, pero tampoco confirmaban el hallazgo. Finalmente, después de todo el revuelo público que hubo y la falta de confirmación, Petro no tuvo más remedio que eliminar el ‘tweet’ y explicar que la información dada a conocer por el Icbf no había podido ser confirmada.

Una situación similar ocurrió con el fallido anuncio de año nuevo del cese bilateral que se había acordado con cinco grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, Eln, con el cual el Gobierno, en ese momento, ya estaba comenzando a negociar en la mesa de paz.

Pese al anuncio del presidente, el grupo armado salió a desmentir la información y a expresar malestar, debido a las comunicaciones que estaban surgiendo entre la mesa negociadora del Gobierno y el despacho presidencial.

Esa vez el corto circuito fue entre la Oficina del comisionado de Paz y la Jefatura de Gabinete, dependencias desde las cuales Petro emitió la información sin verificar con los negociadores del Gobierno con ese grupo armado, fuentes directas de diálogo en ese caso.

En otros casos, ministros han emitido comunicaciones que tienen que ser explicadas por el mismo presidente o por otros ministros relacionados con los temas, por tal motivo el Gobierno le delegó en su momento al exministro del Interior, Alfonso Prada, la figura de portavoz del Gobierno para que explicara a los medios y la opinión pública todo lo relacionado con el ejecutivo.

Aunque ese papel lo desempeñaba con gran acierto Prada, después de su salida de la cartera, el ahora ministro Luis Fernando Velasco no ha sabido ejecutarla acertadamente, hecho que reconoció la misma jefe de Gabinete, Laura Sarabia, explicando por qué el presidente es tan dependiente a su cuenta de Twitter.

“El argumento del presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿Cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce”, explicó Sarabia en entrevista con El Tiempo.

¿Qué es lo que ocurre?

Para el analista político y consultor Carlos Andrés Arias, el Gobierno está teniendo una evidente falla en sus comunicaciones.

“No hay un protocolo de comunicación y verificación y, porque más allá de que existieran ese tipo de protocolos, el presidente convirtió la narrativa de Gobierno y la comunicación política en un Twitter, y eso es nefasto para la institucionalidad y para la legitimidad”, explicó Arias.

Por su parte, el analista político Pedro Viveros manifestó que más allá de las comunicaciones, el Gobierno no ha centrado un eje temático con el cual pueda ser identificado en su gestión como gobernante.

“¿Cuál es el centro de gravedad de un Gobierno para tener una buena estrategia de comunicación? Este Gobierno no tiene centro de gravedad en materia política y de gestión pública, y si no lo tiene, es muy difícil comunicar. Sino se tiene que comunicar, es difícil tener una estrategia de comunicaciones”, explicó el analista.

Viveros asemejó lo que está ocurriendo con el cómo lo hicieron otros Gobiernos, en el caso del expresidente Álvaro Uribe su propuesta fue visualizarse como el Gobierno de la seguridad, en el de Juan Manuel Santos siempre será recordado por la paz y en el de Iván Duque está presente el manejo, bien sea positivo o negativo, de la pandemia del covid-19.

En el caso de Petro, hasta el momento son diversos temas los que está abordando al mismo tiempo, entre esos la paz, el medio ambiente, la reforma agraria, entre otros.

“Van saliendo cosas, pero no se entiende cuál es el centro de gravedad del Gobierno, sino está ese centro de gravedad, la estrategia va a ser un fracaso”, afirmó Viveros.

Y reiteró el analista político: “El presidente en comunicaciones está disparando con regadera, y para lograr una buena gestión en cuatro años tiene que dispararle a un punto central para que todos los ciudadanos logren saber a qué se está refiriendo el presidente con su gestión de Gobierno”.

¿Cuáles son las consecuencias?

Arias aseguró que una las consecuencias en las fallas de comunicación es la dependencia que el presidente ha venido haciendo al Gobierno y a los medios respecto a su cuenta de Twitter.

“La falta de credibilidad y la evidencia de que el presidente está más pendiente de generar hechos de opinión, que de gobernar. Eso pone en jaque a los Ministerios y a todas las entidades del Gobierno porque todas está a la saga de lo que diga el presidente en Twitter y no de estar pendientes de desarrollar su labor”, explicó Arias.

Y reiteró: “Los medios de comunicación quedan en trance porque lamentablemente están a la saga de lo que diga el presidente y también no están verificando lo que él dice. El presidente todos los días crea la agenda de los medios”.

Arias también afirmó que debe haber una articulación y responsabilidad por parte del presidente y las entidades en la entrega de información, esto por medio de protocolos que reflejen lo que el presidente quiera destacar de su Gobierno.

“El mismo presidente debería entender que la comunicación de un Gobierno no puede ser la sola comunicación y el mensaje de un presidente, para eso hay entidades, Ministerios, debe diseñarse una estrategia de comunicación. El presidente debe dejar que sean las entidades las que se encarguen de emitir la información urgente”, explicó Arias.

Finalmente, el analista Viveros afirmó que, si el Gobierno no define un eje central en su Gobierno, a la larga este no será identificado con un tema o hecho concretos de su gestión.

“Un Gobierno incompetente, termina la gente percibiendo por la cantidad de anuncios, al no saber cuál es el centro de gravedad, que es un Gobierno que no tiene capacidad de lograr lo que promete con los hechos”, concluyó Viveros.

