Se define futuro jurídico de Álvaro Uribe: jueza deberá decidir si precluye el caso en su contra

La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, tendrá la labor este 23 y 24 de mayo de definir el futuro jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, imputado desde el 2018 por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

La Fiscalía respalda al expresidente y fue quien solicitó la preclusión del caso, bajo el argumento que no existen pruebas suficientes que lo vinculen a una investigación por presión de testigos.

Entre tanto, los representantes de las víctimas sostienen que Uribe debe responder por los delitos, el exfiscal General Eduardo Montealegre, el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Además de Deyanira Gómez, quien es la exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, que fue aceptada como testigo del caso. Ambos aseguran tener pruebas contra Diego Cadena, quien era el abogado del expresidente.

La pareja habría grabado en un reloj los ofrecimientos que le realizaba el letrado, ellos alegan en conocimiento y por solicitud de Álvaro Uribe. “Es fácil imaginarse que si no existieran esas grabaciones, Juan sería un mentiroso y sería un loco. A pesar de existir esas grabaciones, ser explícitas en todo, lo que le estaban ofreciendo, los beneficios que le iban a dar, ellos lo niegan”, aseguró Gómez.

Por otro lado, el expresidente niega la acusación, "en este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de algunos de los testigos, no hay una sola prueba. No hay nada de donde se pueda inferir que yo ofrecí beneficios”, indicó el exmandatario.

Aseguró que nunca hizo tales solicitudes a quien era su abogado, Diego Cadena, y que tampoco le solicitó a ningún exparamilitar cambiar su versión a cambio de beneficios ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta es la segunda vez que se intenta precluir el proceso contra el expresidente. Ambas partes podrán apelar la decisión de la togada en el Tribunal Superior de Bogotá.

