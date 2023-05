“Atacaremos el clientelismo, no vamos a ser ‘rosqueros’ como todos”, Miguel Á. Villarraga

Contenido Exclusivo

El empresario y exgerente de EL NUEVO DÍA, Miguel Ángel Villarraga, habló sobre su propósito de ser alcalde de Ibagué, bajo el ‘manto’ político de Verde Oxígeno y la representante a la Cámara, Marelen Castillo. A su vez, compartió algunas de sus propuestas y cree con convicción que el problema del municipio es de carácter financiero.

EL NUEVO DÍA: ¿Cuál fue el ‘detonante’ que lo llevó a pensarse como candidato a la alcaldía de Ibagué? Deben de existir razones de fondo para tal menester.

Miguel Ángel Villarraga: La gente. Detrás de esta iniciativa, está la solicitud y la petición de la ciudadanía que nos acompañó durante el año pasado. La mayoría de personas que estuvieron en la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, está con nosotros pero, ¿quién es esa gente?

En su mayoría, son actores que nunca han participado en la política y que nunca han estado en un partido. Son personas que, de manera genuina, creen que es posible gobernar sin corrupción, el flagelo más grande que tenemos en el país. Las maquinarias se dedicaron a hacer de la política un negocio para no soltar el poder.

Cuando ganan, se dedican a pagar las deudas. En el último año, ahí sí inician con las obras para volver a ‘enganchar’ a la gente. Después de la campaña, no nos pudimos separar porque nos volvimos amigos con la gente, tenemos el anhelo de hacer diferente la política.

Nuestra líder se llama Marelen Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Es ella quien encarna los valores de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ella es diferente porque nunca ha estado en la política. Ella es doctora en Educación y trabajó 32 años en el sector privado.

E.N.D.: ¿Y cómo fue que llegó al partido ‘Verde Oxígeno’?

M.A.V.: Llegué a la colectividad porque, con lo que pasó al final con La Liga, hay desilusión y dudas respecto a lo que pasó al cierre de la campaña. Hay cosas que aún no se saben, y puede que ni se sepa, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto.

Hubo dos cosas que no nos gustaron y fue el ‘manoseo’ que tuvo Rodolfo cuando fue a visitar a Gustavo Petro. Está bien visitarlo, pero la cercanía de Hernández despertó muchas ‘suspicacias’. Lo segundo, es cómo le ‘cobró’ a Marelen Castillo.

A ella le propusieron ser la fórmula, pero ella continuaba con su trabajo, por lo que el acuerdo fue que se le abonaba una plata y la devolvía si ganaban. ¡Es que no ganamos! Se perdió, y entonces que un millonario le cobre con ‘escopeta’ a una dama, no nos gustó.

Marelen nos relacionó con Verde Oxígeno, pero previamente hicimos un análisis en 34 partidos, y solo encontramos tres colectividades que compartían ideales, que combaten la corrupción y que defienden la sociedad. ‘Dignidad y Compromiso’, ‘Colombia Justa Libres’ y ‘Verde Oxígeno’, siendo este último quien nos acogió con su preaval en un primer momento.

E.N.D.: Entonces, ¿hay distancia con Rodolfo Hernández?

M.A.V.: No, hay distancia con el 'rodolfismo'. En Ibagué hay gente que no quiere saber nada de La Liga, pero en los municipios el fenómenos es distinto. Me han llamado (La Liga) y me ofrecieron el aval, pero ya estoy con Verde Oxígeno.

Entonces me ofrecieron el coaval, por lo que vamos a revisarlo. Me dicen que Rodolfo Hernández se apartó de La Liga y le entregó el partido a la gente que lo acompañó en la campaña, imagino en la práctica porque en la legalidad creería que no.

E.N.D.: En ese sentido, hay posibilidades de que se establezcan acuerdos con la colectividad.

M.A.V.: Acuerdos, si ellos quieren, y si nuestro equipo está de acuerdo. Finalmente, nuestro partido es Verde Oxígeno.

Lectura de ciudad

E.N.D.: Se dice que Ibagué está sobrediagnosticada, pero partiendo de las diferentes coyunturas que acaecen en el municipio, ¿cuál es su primera revisión de la ciudad?

M.A.V.: Cuando la gente habla de que la ciudad está sobrediagnosticada es porque se han robado cualquier cantidad de plata haciendo estudios y diseños, ¿y en la realidad qué? El Alcalde actual se le olvidó que una de sus promesas de campaña era traer el cable aéreo, pero en vísperas electorales, está prometiendolo nuevamente. No es momento para hacerlo, pero estamos en campaña y ahí se dan las fugas de dinero.

La gente en campaña se acostumbró a hablar mal del Alcalde, y no todo es tan malo. Lo que pasa es que, si no hay confianza, a usted no le van a reconocer nada. Acuérdese que cuando llegó habían unos escándalos por manipulación de cámara para hacer los piques ilegales.

El principal problema de la ciudad es financiero. Existe una línea más larga que representan los gastos, y una más pequeña que son los ingresos, por eso el municipio está endeudado, por lo que dicen que el que llegue no podrá hacer nada. A las maquinarias les interesa que exista altos índices de pobreza, porque así aparece el clientelismo.

E.N.D.: ¿Y qué hará para combatir la corrupción en el municipio?

M.A.V.: La vamos a disminuir de dos maneras. Tenemos dos ‘tigres’ muy agudos con el conocimientos de los costos unitarios, porque en los grandes contratos ahí es donde se roban la plata. Se ganan los contratos los que tengan estos precios más altos, más grande la tajada.

Por ejemplo, en el costo unitario un bulto de cemento puede costar $27 mil pesos, pero lo cotizan a $60 mil pesos. Y el que lo ponga a $100 mil, ese gana. En ese sentido, se revisarán los costos unitarios, pero antes de adjudicar los contratos, ya después para qué.

También se atacará el clientelismo porque nosotros no vamos a hacer como normalmente se hace en Ibagué, no vamos a ser ‘rosqueros’. Cuando ganemos la alcaldía, contrataremos a la gente por sus competencias, que sean idóneos en cuanto a sus conocimientos, habilidades y actitudes, por encima de los ‘colores’ políticos. Por ejemplo, la gerente del Ibal, Erika Palma. Ella es muy técnica, y cuando sea Alcalde, me sentaré con ella y le diré que sea mi Gerente del Ibal, pero ahora su líder seré yo, y tengo una manera de trabajar, le doy la oportunidad de que trabaje conmigo. Si se acomoda, bienvenida. Si no se acomoda, ‘ni modos’.

E.N.D.: En relación con el desarrollo cultural del municipio, ¿cuál cree que deba ser el enfoque?

M.A.V.: Hay que hacer gestión. Vamos a desarrollar la marca ‘Ibagué Ciudad Musical’. Así somos, pero además de serlo, tenemos que parecerlo. Los músicos aguantan hambre, ellos no están afiliados a la seguridad social porque, en su mayoría, viven de las propinas de las serenatas.

Acá hay artistas muy buenos, pero les toca irse del país porque aquí no se promueven. Por ejemplo, con el Panóptico vamos a vender una experiencia cultural para simular la cárcel de la época. Con ello, tras varios estudios y diseños, la idea es ponerlo a producir.

Vamos a generar cerca de 120 empleos directos, con el fortalecimiento del área comercial, logística y administrativa, además de los actores que harán las veces de los reclusos de la época. Lo mismo con el legado de Álvaro Mutis, quien se inspiró durante sus vacaciones en Coello-Cocora en los contrastes de la época, donde vamos a hacer la casa del escritor. Su obra es tan importante como la de Gabriel García Marquez, en México lo admiran demasiado.

E.N.D.: O sea que le apostará al turismo como eje económico para el municipio.

M.A.V.: Apoyaremos el turismo religioso con conciertos de música sacra; el turismo de salud, para impulsar proyectos similares a Clinaltec por su gran dinamismo comercial e incidencia en la oferta médica del municipio; el turismo ecológico, tenemos las riquezas ecológicas, por lo que ahora proliferan mucha oferta de glamping y cabañas; y el turismo agrícola, con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en la ciudad, para acercar la oferta y la demanda, porque la inflación es una de las más alta de la historia de Colombia y si algo han subido son los alimentos. Ya no tendremos que traer algunos alimentos desde Bogotá o Boyacá, sino que impulsaremos nuestros propios productos del campo. Será el gobierno de los campesinos, agricultores, agrónomos, agroindustriales y zootecnistas.

E.N.D.: Hay dos circunstancias que debe de tener en cuenta, el clima y las vías terciarias, ¿cómo va a manejar eso con la soberanía alimentaria?

M.A.V.: Tiene que ir acompañada con un plan. No es solo asistencia técnica, si hay que hacer placa huella, hay que hacerla y acompañar a la comunidad. Seguimos siendo subcampeones del desempleo, qué vergüenza. Si subimos los ingresos y bajamos gastos, impactamos en la pobreza extrema, la cual se duplicó en el 2022 de acuerdo con el Informe de Calidad de Vida del programa ‘Ibagué Cómo Vamos’.

Respecto a las problemáticas

E.N.D.: Ibagué ostenta múltiples problemas en cuanto a suministro de agua potable, bajo la premisa de la construcción del acueducto complementario, ¿cómo piensa abordar la problemática?

M.A.V.: En la próxima administración se hará la actualización del POT. Pero no vamos a hacer lo primero que se nos ocurra, ni a valorizar lotes por conveniencia. La comuna Nueve es la que más ha crecido en Ibagué y hay edificios en los que no llega el agua. Es un asunto que toca atender, es el deber, es una obligación y el servicio que hay que dar. El servidor público no está para ser servido, ni para que le rindan pleitesía.

Con el acueducto complementario no se ha logrado concretar un tramo en donde hay un deslizadero. No ha habido forma de que se solucione, pero es una obligación de nosotros solucionar el tema.

E.N.D.: La movilidad también ha sido un eje de debate para las próximas elecciones, ¿qué ha pensado?

M.A.V.: Vamos a ampliar la avenida Pedro Tafur a tres carriles. Si usted se fija, cada carril es más amplio de lo normal y su separador de igual forma. Pero lo anterior solo agravaría el problema si no hay un puente en Mirolindo como el que existe en el almacén Éxito. Nosotros queremos que quienes vienen de Picaleña y Bogotá pasen de largo y conecte con la avenida Pedro Tafur, y que el ‘roundpoint’ sea únicamente para hacer el retorno. Lo vamos a estudiar porque esta es la comuna que más ha crecido demográficamente.

E.N.D.: ¿Y frente a las piscinas olímpicas de la calle 42?

M.A.V.: Al ‘zancudero’ de la 42, toca hacerlo. Y soy consciente de que el hacerlo es legalizar el robo, es un pleito jurídico que todavía está vivo. Si se hace, hay un problema porque la plata nunca se recuperó. Hay que hacerlo porque, ¿hasta cuándo?

