¡Entro al Congreso! Tramitan ley para quitar el IVA a los alimentos de los animales de compañía

La iniciativa, de la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, fue radicada en el Congreso a la espera de que se reduzca en un 5 % el impuesto de IVA para los animales de compañía.

Recogiendo el llamado de miles de propietarios de mascotas, la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, radicó ante el Senado un proyecto de ley con el cual busca que se le quite 5% del impuesto del IVA a la comida que usan los llamados animales de compañía, entre los que están los perros y gatos.

“La comida está por las nubes, solo puedo darles de comer una vez al día, tuve que buscar una marca más barata, aunque les de diarrea o tengo que darlos en adopción porque ya no me alcanza para alimentarlos, son algunas de las frases que me dicen a diario personas que rescatan animales o conviven con animales de compañía, principalmente, gatos y perros”, destacó la congresista.

Precisó que el proyecto fue radicado junto al representante Wilmer Castellanos, del Partido Verde, en donde se señala que excluir del pago del IVA 5%, el alimento de los animales de compañía. “Con esta medida buscamos brindarles algo de alivio a los miles de hogares colombianos, principalmente de estratos 1, 2 y 3 en los que hay, al menos, un gato o un perro, y a los hogares de paso y fundaciones que albergan a unos 30 mil animales rescatados y los sostienen con sus propios recursos”, manifestó la senadora.

Recordó que de acuerdo con el DANE, 6 de cada 10 hogares colombianos conviven con animales de compañía y particularmente pandemia COVID-19 causó un incremento en los alimentos concentrados para animales de compañía, puesto que productos como el maíz y la soya, que son sus insumos, quedaron represados en los puertos.

Explicó al respecto que “de hecho, solo el precio del maíz en puerto ha registrado un incremento del 94% desde julio del 2020 hasta abril de 2021, lo que, evidentemente, se traslada al costo del producto final. Por ejemplo, en diciembre de 2022 el precio del concentrado reportó un incremento del 16.81%, con respecto al 2021. Es decir que si un paquete de comida para gatos o perros costaba $80.000 en 2021, en diciembre de 2022 subió a $92.880”.

Para Padilla, “el concentrado para animales de compañía es un gasto constante de la canasta familiar, es decir, pertenece al conjunto de bienes esenciales para la subsistencia y el bienestar de una familia que considera al gato o al perro como parte de su hogar. Sabemos que con la medida que propone el proyecto de ley no eliminaremos el problema del alto costo de los alimentos que golpea, principalmente, a quienes albergan a animales rescatados y a los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, exceptuar del pago de IVA a un alimento esencial aliviará el gasto de millones de hogares y reducirá las cifras de abandono de animales”.



MÁS NOTICIAS