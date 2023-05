‘Bloque alternativo’ reveló sus acuerdos y definirá candidatura única el 5 de julio

Contenido Exclusivo

A través de una rueda de prensa, el bloque político alternativo que buscará llegar con una candidatura única a la contienda electoral de octubre, reveló sus acuerdos y compartieron varias precisiones, entre esas, que el aspirante único será revelado el próximo 5 de julio.



Sobre las 10 de la mañana, los diferentes precandidatos a la alcaldía de Ibagué, e integrantes del bloque político alternativo, arribaron al Parque Centenario, en inmediaciones de la Concha Acústica, para llevar a cabo una rueda de prensa en la cual se harían varios ‘anuncios parroquiales’.

Cabe resaltar que, desde su consolidación, el número de integrantes de la coalición alternativa pasó de tres a seis. A la base inicial del equipo, conformado por Marco Hincapié (Pacto Histórico), Renzo García (Alianza Verde) y Camilo Delgado (Partido Liberal), se sumaron Camilo Ossa (Independiente), Carlos Alfredo García (Independiente) y Guillermo Pérez Flórez (Nuevo Liberalismo), luego de la puesta en marcha de ‘Frente Amplio’.

Así pues, con la bandera de Ibagué, una mesa, café y un megáfono, los aspirantes iniciaron su rueda de prensa, en donde hicieron públicas varias decisiones y, al final, contestaron algunas preguntas realizadas por los medios de comunicación asistentes.

Consideraciones

En el ‘Zancudero Acústico’ como bautizó la locación el precandidato Guillermo Pérez, se abordó inicialmente un comunicado de prensa donde los precandidatos establecieron seis puntos para abordar sus acuerdos como coalición.

En concreto, acordaron: abrir un espacio de conversación política para elaborar un programa de gobierno común, convocar audiencias ciudadanas para establecer puntos de consenso y prioridades, gestar espacios de conversación colectiva para despejar diferencias políticas, ideológicas, sociales y religiosas; invitar a la academia, gremios económicos, organizaciones políticas y demás organizaciones sociales a establecer diálogos; y dejaron en firme la libertad de hacer actividades de campaña de forma individual.

Sobre la mecánica de escogencia de una única candidatura, “ha sido una de las temáticas que ha llegado a nuestras reuniones, cuándo y cómo lo van a elegir. Solo nos quedan dos caminos: el consenso o contratar una encuesta”, explicó el aspirante Marco Hincapié.

Respecto al escenario del 2019, cuando el sector alternativo se encontró fragmentado para el día de la contienda, el liberal Camilo Delgado indicó que construir confianza es lo más difícil. “Hemos agotado un sinnúmero de encuentros, con todas las vicisitudes, dificultades y reconciliaciones. (...) tengan la seguridad de que ninguno se bajará del bus. Al bus de los más de 545 mil ibaguereños se sumarán más personas, trabajando en colectivo para enfrentar a las maquinarias. El 5 de julio vamos a dar el ejemplo de ciudadanía consciente con la unificación de la candidatura”, precisó el aspirante del liberalismo.

Renzo García también habló del aval de su partido Alianza Verde, el cual disputa con la concejal Linda Perdomo, vinculada con el ‘barretismo’. “Decir que nosotros tenemos el respaldo unánime de toda la Dirección Departamental, que a su vez se encarga de la conducción política e ideológica de Ibagué. Esperamos que el partido en términos nacionales, reconozca la democracia interna del partido, la voz del territorio y la perspectiva de cambio de las nuevas generaciones que, el fin de semana pasado, le manifestaron que respaldaran nuestra candidatura”, expuso García.

Y complementó: “Si llegara a suceder que no hay respeto por la democracia y la voz de la gente, Renzo García no tiene ningún problema, va a seguir trabajando como si fuera candidato en apoyar cualquier de las candidaturas. voy a seguir trabajando, seguiré dando la pelea, pero tengan la convicción que de aquí saldrá una candidatura única”.

Respecto a la propuesta del exconcejal Rubén Darío Correa, quien le agradeció públicamente a los precandidatos el haberle ‘tirado línea’.

De lo anterior, refirió Guillermo Pérez: “Dennos tiempo para aclararnos, lo esencial está en la voluntad política de unirnos y de tener un programa común. Es un proceso inédito que es importante blindar y proteger porque me da la sensación que tendremos ‘francotiradores’. En lo personal, le he enviado mensajes a Ruben Darío Correa, me preocupó su exilio, pero tenemos un espíritu abierto y de participación. Empezamos este proceso siendo seis, mañana podemos ser siete”.

De lo anterior, añadió Camilo Ossa: “Tenemos un propósito superior, recuperar a Ibagué, y presentar un programa de Gobierno que le permita a la ciudadanía entender que vamos a proyectarla al futuro. Queremos unir esfuerzos”.

Postura ante el Gobierno

Ante la coyuntura, una de las inquietudes es la postura que podría tomar cada precandidato frente al Gobierno Nacional. De lo anterior, es menester traer a colación las declaraciones del alcalde Andrés Hurtado, quien se fue ‘lanza en ristre’ contra el Pacto Histórico.

Así las cosas, es menester recordar que el Nuevo Liberalismo, Alianza Verde y el Partido Liberal, son colectividades que han mantenido un ‘recio’ debate en el orden nacional. De lo anterior, los precandidatos establecieron que la prioridad es hablar de Ibagué. “Ya no nos sorprende lo que haga el alcalde, ya parece ‘youtuber’. El alcaldía ‘guasón’ hace ‘terrorismo administrativo’. Respecto a la posición con el Gobierno, no vamos a negar de dónde venimos ni las colectividades que tenemos a nuestras espaldas”, opinó Marco Hincapié.

Y agregó Renzo García: “No hay nada más torpe políticamente para un mandatario que pelear con el Gobierno Nacional. De cada cien pesos que maneja el Estado, ochenta en promedio los maneja el Gobierno Nacional. Cualquier mandatario debe estar bajo la lógica de los principios nacionales, el alcalde de Ibagué debe dejar de pensar en la lógica ‘electorera’ y pensar, más bien, en los problemas de la gente”, acotó Renzo García.

