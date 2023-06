“Johana Aranda no debería de ser candidata, es una vergüenza”, senador Ariel Ávila Martínez

Contenido Exclusivo

En su visita a la región, el senador Ariel Ávila compartió precisiones de la agenda política en el Congreso. También habló sobre el lanzamiento de su reciente libro y la agenda política de Ibagué para el próximo octubre.



Su visita a Ibagué se dio con la llegada de junio, en una agenda de dos días que el senador Ariel Ávila aprovechó para hacer la presentación de su libro “El Mapa Criminal en Colombia” que trata sobre la nueva ola de violencia y una revisión a la paz total.

Además, sostuvo una reunión con la Directiva Departamental del partido Alianza Verde, en un evento que contó con la presencia de la representante Martha Alfonso Jurado y el precandidato Renzo García, amén de adelantar agendas sobre el tema de avales y radiografía de ciudad.

Preguntas y respuestas

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el senador Ariel Ávila compartió varias precisiones sobre el ámbito nacional, su visión sobre los ‘bloques’ de reformas del presidente Gustavo Petro, y algunas consideraciones sobre el ámbito territorial y local.

EL NUEVO DÍA: Urge dirimir la inquietud inicialmente, a propósito de la presentación de su obra, ¿tiene el Tolima mapa criminal?

Ariel Ávila Martínez: La situación de seguridad del Tolima no es preocupante, en perspectiva no veo que vaya a deteriorarse la seguridad de estructuras criminales pesadas. Obviamente inseguridad, robos de celulares y demás, hay en todas las ciudades, pero en este tema sobre las 52 organizaciones criminales que tiene Colombia pesadas, no veo un deterioro.

Y usted me dirá ‘en el sur del Tolima hay presencia de disidencias’. Sí, es cierto. El ‘Dagoberto Ramos’ que sube desde el Cauca, una disidencia que se está armando más en el sur del Meta y que tiene ganas de subir por el Huila y pasar para acá, pero no hay condiciones para eso.

En el norte del Tolima tenemos una red de lavado de activos muy grande, que se tiene que desmantelar con inteligencia. Pero estructuras criminales pesadas, no es un tema que se vaya a ver.

E.N.D.: En la elaboración de su libro, ¿cómo fue el procedimiento para la identificación de esos ‘nichos’ en el país?

A.A.M.: Yo hice una investigación de siete años, con el que creé un libro llamado “Detrás de la Guerra en Colombia”, que tiene 14 millones de datos que realmente es mi ‘gran libro’, que fue analizar desde 1993 hasta el año 2016 lo que fue el conflicto colombiano. Y este libro responde a dos preguntas claves: ¿Qué pasó después de la dejación de armas de las Farc? y ¿cómo operan hoy las organizaciones criminales?

Este libro es la continuación del otro, por eso se llama ‘El mapa criminal en Colombia’, es cómo se transformó el crímen en el país durante los últimos años.

E.N.D.: En el legislativo se gestan varias discusiones en cuanto a las reformas que el Gobierno Nacional busca sacar adelante. Se ha visto que algunos partidos han alineado sus posturas, ¿cómo ve el tema?

A.A.M.: Mire, este Gobierno propuso 35 grandes reformas. De esas, solo se ha aprobado una que es el Plan Nacional de Desarrollo. Quedan 34 por aprobar, algunas van avanzadas, otras no han comenzado ni siquiera su discusión y demás. Las reformas se dividen en cinco bloques.

Están las reformas sociales que son salud, educación que es la más importante diría yo y que está pasando sin mayor dificultad, pensional y laboral. ¿Cuál es el estado de eso?, es el bloque que más resistencia causa en los partidos tradicionales y donde el debate nacional se ha centrado.

Luego viene el bloque de reformas de paz y seguridad, que también tiene buena resistencia, no como el bloque de las reformas sociales, pero sí se percibe. Ahí está la Ley de Sometimiento, la reforma a la Policía Nacional, entre otras.

El tercer bloque, que también tiene resistencia pero no al nivel de las otras dos, son las reformas medioambientales: el código minero, la reforma al sistema nacional de seguridad ambiental, y demás.

También están las reformas de infraestructura, que no tienen ningún tipo de oposición, como el código ferroviario, por ejemplo. Y por último llegan las reformas económicas, donde está la adición presupuestal y dos cosas más que tampoco tienen mayor oposición.

E.N.D.: Lo anterior permite vislumbrar lo que pasa con el ‘grueso’ de las reformas sociales.

A.A.M.: Para entender lo que está pasando con la reforma a la salud, y por qué algunas cosas pasan y otras no, usted debe analizar el tema por los bloques de las reformas. El bloque de las reformas sociales tiene varias complicaciones.

Salud pasa el 30 % o es muy probable que se hunda. Laboral pasa el 40 %, seguramente pasará lo de restituir dominicales y nocturnos, pero todo lo demás de despidos reforzados no va a pasar. Pensiones vamos a ver. Educación va a pasar.

E.N.D.: ¿Y cómo evalúa el desenvolvimiento del Gobierno Nacional desde su llegada, tanto en el ejecutivo como sus ‘trámites’ en el legislativo?

A.A.M.: Este es un Gobierno que maneja la agenda mediática del país, todos los días Petro está en la agenda mediática, una cosa impresionante. Llevaba tiempo sin ver una persona así, pero también es un Gobierno que no ha logrado crear las mayorías necesarias en el Congreso.

El Presidente decretó hace 45 días el fin de la coalición de Gobierno, me sorprende que con seis meses en el Gobierno diga que se acabó todo. Por más que sea cierto, la pudo rearmar. Y desde ese momento a acá, hay una situación muy complicada para unir la coalición de gobierno, y si no lo logra, se va a hundir todo.

E.N.D.: ¿Eso podría responder a un problema del ‘Pacto Histórico’? Uno entiende que el espectro ideológico de la colectividad es abierto.

A.A.M.: Es un problema de que no hay una lógica para armar mayorías. No se ha podido, y se puede hundir la reforma a la salud y las restantes.

Revisión a la agenda local

E.N.D.: Respecto al ‘chicharrón’ del aval del partido Alianza Verde en la definición de avales en Ibagué, ¿qué revisión hace?

A.A.M.: Aquí no hay ‘chicharrón’, aquí hay una Concejala que es arrodillada del ‘clan barreto’, que es de la política tradicional, y que no debería de estar en este partido. Le está haciendo la ‘vuelta’ al Partido Conservador para limitar a nuestro verdadero candidato que es Renzo García.

Yo le pido el favor a esa Concejala que sea honesta con ella misma y con sus electores, que se vaya al Partido Conservador y se termine de ‘entregar’ allá, y que no venga aquí a hacer daño y a traer sus prácticas complicadas.

El ‘barretismo’ representa todo lo contrario a lo nuestro, es evidente que ninguno de nuestros candidatos puede estar siquiera en un coaval con ellos. Es que ellos son hegemónicos, y tienen todos los contratos, la plata, y así es difícil ganar, pero precisamente ese es el reto de estar acá, no podemos mezclarnos.

En todo caso entendemos que hay que unir mucha gente para vencer al ‘clan Barreto’. La instrucción que dimos dejó en claro que se pueden gestar alianzas, pero hasta cierto límite. Cuando una estructura política se perpetúa en el poder, la cosa sale muy mal en cualquier lado, porque luego se vuelve un sistema clientelista, de coimas del 15 % y todo lo que pasa.

E.N.D.: Pero el partido Alianza Verde hizo oficial el tema del disenso en Ibagué, lo que resolvió por medio de una encuesta.

A.A.M.: Lo que pasa es que este es un partido demócrata y garantista, y es un partido que en ese escenario la señora ha sido concejal tres veces, aquí se dan garantías. Pero lo que nosotros vemos es que la señora no quiere competir, sino hacerle ‘la vuelta’ al Partido Conservador para dividir los sectores alternativos y que vuelvan a ganar los mismos. Yo no me como ese cuento.

Por eso estoy acá haciéndole campaña a Renzo de frente, y yo no voy a permitir que el logo verde sea mancillado por esa señora.

E.N.D.: ¿Y por qué las directivas nacionales no toman cartas sobre el asunto?

A.A.M.: Estamos discutiendo los temas de aval, ya hay una primera decisión que es muy difícil echar para atrás que es la encuesta, por lo que habrá que afrontarla, pero así es la democracia y habrá que competir, normal.

E.N.D.: Dentro de sus revisiones sobre el Tolima, usted ha estado atento al robo navideño en Purificación, ¿cómo va el caso tras las reciente audiencia pública?

A.A.M.: El caso está adelantado, espero que los resultados salgan antes de que el actual Alcalde se vaya de la Administración. Me parece vergonzoso que un tipo como ese se la pase dando conferencias sobre seguridad cibernética, me parece vergonzoso que un tipo como esos siga siendo Alcalde, y me parece vergonzoso que las autoridades no hayan actuado.

Pero nosotros sí estamos actuando, vamos a sacar nueva información para presionar a las autoridades públicamente a que den resultados. Pero la pregunta no es para mí, creo que es para los ciudadanos y ciudadanas de Purificación, si van a seguir eligiendo sus verdugos o no, porque si van a elegir al candidato del Alcalde, pues que ‘chupen’ y que lleven lo que quieren.

E.N.D.: ¿Y qué le dice al electorado que va a salir a votar este año? El alcalde de Ibagué tiene su propia precandidata

A.A.M.: Esa fue la precandidata que dijo que iba a llenar de curas y pastores el Puente de la Variante cuando la gente se estaba suicidando, siendo Secretaria de Salud, en lugar de tener una política de salud mental. Una señora de esas no debería ser candidata, es una vergüenza que esa señora sea precandidata. Por esa señora no debería de votar ni el papá, ni la mamá, ni el marido, ni nada. ¡Una vergüenza!

Dato

A partir de la próxima semana, el partido Alianza Verde comenzará a definir los avales para las elecciones de octubre.