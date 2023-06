Armando Benedetti asegura que se dejó llevar "por la rabia y el trago" y que hay un plan para desprestigiarlo

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, continúa pronunciándose luego de conocerse los polémicos audios en los que se escuchan fuertes recriminaciones contra la exjefe de gabinete, Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro.

En un nuevo mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Benedetti aceptó que fue parte fundamental del proyecto del presidente Petro, pero no está satisfecho con lo que le toco políticamente y por eso reaccionó asi.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Este mensaje también se suma a otro publicado por el mismo medio, en el cual aseguró que hay una campaña de desprestigio desde el Gobierno Nacional.

“Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”, escribió Benedetti en su cuenta de Twitter, tras las declaraciones de Leyva sobre la confianza que podría generar el exembajador como fuente.

CONSECUENCIAS TRAS LOS AUDIOS

Luego de conocerse los audios filtrados, en los que se le escucha al Armando Benedetti hablar sobre procedencia de los dineros que financiaron la campaña en la costa, el exembajador fue citado por el Consejo Nacional Electoral.

Además de Benedetti, el CNE también citó a la exjefe de Gabinete Laura Sarabia, para que rindan declaración sobre el financiamiento de la campaña electoral para rendir testimonio el próximo martes 13 de junio. Benedetti fue citado a las 9:00 de la mañana y Sarabia a las 2:00 de la tarde.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE), le solicitó a la Fiscalía General y al CNE adelantar prontamente las investigaciones.

“La MOE le solicita a Fiscalía y CNE que se adelanten las investigaciones penales y administrativas para determinar si efectivamente ingresó a la campaña del Presidente Gustavo Petro, 15 mil millones de pesos”, informó la MOE.

