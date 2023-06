‘Turbulencia política’ al interior de la coalición de precandidatos alternativos

Contenido Exclusivo

A pesar de que marcaron las pautas para sacar adelante la unidad política, una nueva discusión recayó sobre las posturas políticas de dos de los precandidatos que conforman la unidad política bajo una premisa anteriormente charlada en su interior: ¿Cuál será su posición frente al gobierno de Gustavo Petro?

Una nueva discusión se gestó en el interior del ‘Frente Amplio’, coalición política integrada por seis precandidatos a la alcaldía de Ibagué. Aunque las bases del acuerdo político se sellaron en el Parque Centenario, todo parece indicar que un asunto ideológico los pondría nuevamente en discusión.

El pasado 12 de junio, el comité de coordinación municipal del Pacto Histórico emitió una circular en donde, en ocho puntos concretos, plantean algunas disposiciones de materia política, dada las posturas que toman los partidos y algunos miembros de la coalición respecto al Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro.

¿Debate estructural?

Taxativamente, el documento inicia estableciendo que “el comité municipal del Pacto Histórico - Ibagué ratifica su apoyo irrestricto al presidente Gustavo Petro”.

Lo anterior fue notorio en las últimas movilizaciones en las calles, donde dejaron explícito su respaldo al Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ y a las reformas que pasan por el Congreso, que para la coalición del ‘petrismo’, “se encuentran congeladas por motivo de una evidente persecución por parte de los opositores del cambio y el progreso para nuestro país”.

Con la salvedad, es claro que la disposición entra en disonancia con algunos precandidatos que, desde sus partidos políticos, presentan una marcada distancia de las bases ideológicas y políticas del gobierno de Petro.

No en balde, insisten en que se hace necesaria la unidad alternativa, “donde las elecciones regionales tendrán un papel fundamental”, y hacen énfasis en la responsabilidad del precandidato Marco Hincapié de “tejer la unidad junto a otros sectores políticos de la ciudad”.

Sin embargo, insisten en que no están sentados algunos criterios básicos de coherencia y posición política, en cuanto le cuestionan a los precandidatos Carlos García (Partido Ecologista) y Guillermo Pérez Flórez (Nuevo Liberalismo).

“En primer lugar, el precandidato Carlos García, (...) ha sugerido al interior del Frente Amplio de manera constante hacer un desmarque de esta coalición de precandidatos, con todo lo relacionado hacia la imagen del presidente de la república y el Pacto Histórico, aduciendo que no es estratégico mostrar cercanía con las fuerzas que representamos por el complicado momento de discusión a nivel nacional”, establecen.

Y continúa: “Por otro lado, en su visita hace algunos días en la ciudad de Ibagué, Juan Manuel Galán, máximo dirigente del Nuevo Liberalismo, partido que hoy avala la aspiración del precandidato Guillermo Pérez, manifestó ante los medios de comunicación que su partido político no se encuentra autorizado para ir en coalición con las organizaciones que conforman el Pacto Histórico en las próximas elecciones regionales del 29 de octubre”.

Así pues, para la mesa local del Pacto Histórico es “insensato” que se tome aparentes distancias del Presidente, como también establecen que el precandidato Hincapié solo tiene permiso para someterse al proceso de selección del candidato único de ‘Unidos por Ibagué’ a través de una encuesta, dejando por fuera la posibilidad de un consenso entre los aspirantes.

El precandidato Guillermo Pérez, le contestó a la mesa municipal aclarando que los problemas de la ciudadanía no tienen color político. “Considero un error supeditar las elecciones locales a la coyuntura nacional, pues de lo que se trata es de trabajar por el desarrollo del territorio, en lugar de dividirnos y polarizarnos, como está sucediendo”, precisó.

Además, reconoce que es legítima la defensa del petrismo local, dado que al presidente Petro lo eligieron también “una amplia franja de ciudadanos independientes A sus precandidatos nadie les ha pedido silencio, ni ocultar su militancia, El pluralismo es lo que enriquece, no el unanimismo”.

“Sea quien sea elegido alcalde en octubre, deberá entenderse con el Gobierno Nacional. Sería suicida no hacerlo en un sistema centralista como el nuestro, que controla más del 80 % de los tributos, recursos y competencias del Estado. Solo los necios buscan notoriedad descalificando al presidente Petro o a sus ministros, cuando el cargo que ostentan les impone respeto y prudencia, puesto que representan a una ciudad, y no a sí mismos”, apuntó Pérez Flórez.

Y acotó: “El futuro alcalde deberá defender, ante todo, los intereses de la ciudad y la autonomía territorial consagrada en la Constitución del 91, como mecanismo para encarar la asfixia centralista. El objetivo tampoco es elegir a un delegado presidencial para que la administre”.

¿Se desmarcó Correa?

A través de sus redes sociales, el exconcejal y aspirante a la alcaldía, Rubén Darío Correa, hizo público que “irá hasta el final”, en unos mensajes en los que le recordaba a la coalición del sector alternativo que oficialmente no le había contestado su mensaje de integración política.

“Hace 17 días invité a la Unión a un grupo de actores políticos de Ibagué. Obtuve 5 saludos en Twitter y 1 abstención. A hoy (13 de Junio), no he conseguido respuesta colectiva. Los días pasan y la coyuntura no admite indecisiones eternas”, comentó Correa.

Y apostilló: “Seguiré mi camino entonces acompañado de mis 500 mil jefes, en la ruta de la verdadera lucha anticorrupción y las propuestas independientes de cambio para nuestra ciudad”.