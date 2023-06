“Los problemas de Ibagué se derivan de la corrupción”, Rubén Darío Correa

Contenido Exclusivo

En diálogo con EL NUEVO DÍA, el aspirante a la alcaldía de Ibagué y exconcejal, Rubén Darío Correa, perfiló a la corrupción como el principal problema de la ciudad. Además, habló sobre su desmarque del ‘Frente Amplio’, sus denuncias de corrupción y sus proyecciones políticas frente al aval con el que buscará llegar hasta el final.

EL NUEVO DÍA: Hablando de su agenda programática, es claro que desde su aspiración tiene una radiografía de la ciudad, ¿cómo la ve desde el exterior?

Rubén Darío Correa: De manera sintética, hay que decir que Ibagué quedará con un sobreendeudamiento del 97 % alrededor de todas sus finanzas, va a quedar con saldo en rojo de inversión en todas sus dependencias, incluyendo entes descentralizados. Para la próxima Administración, hay que establecer una estrategia económica de emergencia porque vamos a quedar con todos los indicadores devastados.

Hay aproximadamente $19 billones de pesos en el plan de desarrollo del Gobierno Nacional, que es la gran apuesta que debe realizar el Tolima. Después de analizar rigurosamente desde la distancia, el principal problema, además del desempleo, la inseguridad, el colapso de las vías, el deficiente suministro del agua en puntos de la capital tolimense; se derivan todo de la corrupción.

Este flagelo nos ha demostrado que por ahí se han ido los sueños de la ciudad de Ibagué. No es posible que los gobiernos que lleguen, entren a feriar, repartir y vender al municipio en cuanto a su contratación, sus secretarías y presupuestos para tres o cuatro.

Si eliminamos la corrupción de la ciudad, podríamos ahorrar en ‘temas sencillos’ $50 mil millones por año. ‘Temas sencillos’ como la austeridad en el gasto, ‘temas sencillos’ como acabar las órdenes de prestación de servicio ‘corbata’, ‘temas sencillos’ como dejar que el Ibal se siga convirtiendo en la caja menor de los politiqueros que han desangrado a la entidad.

A partir de la lucha frontal contra la corrupción, desarrollaremos otro tipo de estrategias que ya están ahí, la ciudad ya está ‘sobrediagnosticada’. Con los estudios están robando la ciudad, por lo que nuestro eslogan será: ‘Lucha contra la corrupción, más inversión social’.

E.N.D.: A propósito de la ‘corruptela’ que viene denunciando desde su paso por el Cabildo, queda la inquietud después del evento en Nueva York, evento que no fue bien visto entre algunos estamentos: ¿Qué reflexión le dejó?, ¿de dónde sacó la plata el Alcalde? contrasta el tema con el estado de la Concha Acústica.

R.D.C.: Ibagué conoce tal vez las puntas del ‘iceberg’, pero desconocen que con la plata de los ciudadanos se han comprado mansiones y se han hecho inversiones en negocios en la costa norte colombiana y en el eje cafetero. Incluso, la plata de la corrupción ha ido a ‘inflar’ negocios en Chile, también está en viviendas y negocios en Miami, e incluso la plata de los ciudadanos se ha utilizado para pagar operaciones estéticas en Tailandia.

Fíjese que el Alcalde iba a privatizar el Parque Centenario en la ‘Operación Centenario’ que se inventó Hurtado. Ese proyecto no estaba en el plan de desarrollo que presentó al Concejo, ni tampoco en la plataforma de los empréstitos que presentó. Se lo fue inventado en la medida que vio un negocio, y en esa medida quitaron los fustes del Parque Centenario y derivó en la muerte de una persona. Él decidió dejar caer el parque, pero sí ejecutó $198 millones de pesos en un lanzamiento de tercera categoría y $511 millones que se gastaron en dos días en Medellín.

Considero que los concejales son cómplices de lo que pasa en Ibagué. Lo que me parece más triste es que el gasto que va a suplir a la Concha Acústica en el Parque Murillo Toro, será de $2 mil 350 millones.

E.N.D.: ¿Considera loable que el alcalde Andrés Hurtado cuestione al presidente Gustavo Petro? Él comenzó a cambiar posturas ideológicas unas vez la precandidata Johana Aranda tuvo el primer acercamiento con el Centro Democrático

R.D.C.: El Alcalde con esos discursos agresivos y peligrosos quiere posicionar a su candidata, repartijas con avales entre varios partidos. Pero él busca también garantizar su retirada de manera impune. El Alcalde cree que radicalizando el discurso, enfrentándose a ministros y al Presidente, va a poder retirarse de la Alcaldía de Ibagué sin que nadie le diga nada, de forma impune con su enriquecimiento personal, mansiones y carros de alta gama.

E.N.D.: Hace como unas semanas, desde la Asamblea Departamental se le hizo un llamado a los entes de control para investigar al senador Óscar Barreto y su estructura política, ¿qué piensa?

R.D.C.: Estábamos en pandemia, y propuse un ‘frente amplio’ contra la corrupción. Se sumaron a mí dos concejales que estaban en oposición y algunos diputados. Por mí gestión, hicimos una reunión con Martha Mancera, vicefiscal de la Nación, y nos dijo que le prepararemos un documento con diez hechos flagrantes de corrupción en la región, ‘insepultos’, que no hayan sido investigados en dos hojas.

Elaboré el documento con diez escándalos de corrupción del Tolima, involucraban a personajes de familias reconocidas del departamento y ‘caciques’ de la política. Y allí durmieron los compañeros, ‘engavetaron’ el borrador final. El documento nunca llegó a donde la Vicefiscal. Algunos sectores que estaban conmigo en esa lucha inicial, incluso en la Asamblea, lo veo en reuniones con (Ricardo) Orozco y gente del ‘barretismo’. Ellos no volvieron a hablar de corrupción. Hasta la fecha, me prometieron mensajes y comunicados, pero nunca salieron. Y ahora sí, en campaña electoral, vienen a pedir investigaciones cuando se les ‘arrugó’ cuando se presentó la oportunidad.

E.N.D.: Ante la candidatura conservadora de Jorge Bolívar, ¿qué puede agregar?

R.D.C.: Él hizo un trabajo conmigo en La Cariñosa. Yo creé la Defensoría del Paciente y puse a Bolívar a liderar eso, creo que hizo un trabajo radial interesante. Pero cuando se dejó ‘arropar’ por la corrupción del ‘barretismo’, creo que selló su destino de manera negativa porque uno no puede anunciar que trabaja por los más humildes y desfavorecidos del Tolima, cuando se deja abrazar de la ‘corruptela’ que nos ha tenido de últimos en todos los indicadores. Nos supera el Chocó en pobreza, y en corrupción lo dudo.

E.N.D.: ¿Cómo tomó la decisión de ‘desmarcarse’ de la coalición alternativa?

R.D.C.: Yo hablo las cosas de frente. Hace veinte días, hice una invitación a la unión en Ibagué. Hice dos videos, obtuve cinco comentarios positivos en Twitter y una abstención. Me llamaron tres personas de la coalición, y me manifestaron que quien se abstuvo dijo que no me necesitaban en ese grupo porque con los votos y las conexiones de esa persona eran suficiente, ‘no necesitamos a Correa’. Aunque también me dijeron que la tendencia de aceptar a Correa era mayoritaria.

En esta coyuntura no pueden haber indefiniciones eternas, y sencillamente les agradecí. Yo seguiré mi camino porque la política es el arte de convencer, de propuestas, de votos. Y por eso envié un tweet agradeciendo a quienes respondieron que sí, diciendo que iría hasta el final como candidato. Resulta que la persona que se abstuvo de responderme, me envió cuatro mensajes diciendo ‘hablemos’, cuando yo ya había tomado mi decisión.

La última noticia que tengo de este grupo de ciudadanos queridos es que están ‘enfrascados’ con el tema de la consulta interna por los costos para sufragarla. Lo que tengo entendido es que harán una especie de ‘cónclave’, como si fuera el Vaticano, para hacer una especie de consenso hacia una persona. En medio de eso, preferí dar un paso al costado porque no estamos para egoísmos, sino para sumar un gran frente democrático para salvar Ibagué. Si no soy yo, apoyaría generosamente a una persona que derrote esas mafias de la corrupción.

E.N.D.: En una proyección de su campaña, se entiende que está buscando la posibilidad de avalarse. El Partido Alianza Democrática Amplia (ADA) le dio la espalda y el senador Paulino Riascos le salió con un ‘chorro de babas’ al Pacto Histórico, ¿qué hará?

R.D.C.: El Partido ADA, ni raja ni presta el hacha. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó desde el año 2011 la escisión de los partidos, es decir, la posibilidad de que una colectividad divida su patrimonio entre militantes en dos o más partes. Esa es la ley 1475 de 2011, y hasta el momento se han presentado en Colombia dos casos. El Polo Democrático que se ‘escindió’ y surgió ‘Dignidad’ del tolimense Jorge Enrique Robledo, ambos con personería jurídica, pueden avalar candidatos, con aportes del Estado, y la militancia del Polo se pudo ir al otro partido.

El segundo caso en Colombia fue el Partido ADA y La Fuerza de la Paz, que tras su escisión, derivó en discusiones por la falta de coherencia ideológica. Recordemos que teníamos dos senadores en el partido, Paulino Riascos y Roy Barreras, ambos inscritos por la colectividad y adheridos al Pacto Histórico.

Por controversias de ambos senadores, se escindió el Partido ADA el año pasado, y el CNE expidió una resolución con fecha de entrada en vigencia el 6 de diciembre del año pasado. Y algunos dirigentes del país, exconcejales y diputados, dio la ley 15 días hábiles a partir de la fecha para que manifestaran los militantes y demás integrantes del Partido ADA si querían quedarse en la colectividad o irse a La Fuerza de la Paz.

Para el caso de Correa, me llamaron de La Fuerza de la Paz, hablé con Roy Barreras, y con fecha al 19 de diciembre del año pasado, desde la ciudad de Nueva York, le envié una comunicación al senador Paulino Riascos, a La Fuerza de la Paz, y la comunicación registrada en el CNE que quería ser parte de la escisión del partido de irme a La Fuerza de la Paz porque no me sentía a gusto. El partido permitió que el concejal Lisandro Trujillo, que era mi compañero de bancada, fuera a hacer gobiernos y a ‘sobar’ los zapatos y la chaqueta a Hurtado.

E.N.D.: ¿Y qué sucedió con la comunicación?

R.D.C.: El Partido ADA es muy desorganizado, a la fecha nunca me contestaron, ni tampoco a cerca de 15 candidatos que están en la misma situación de Correa. Estamos en ‘limbo’ porque hay unas directivas, vendiendo avales a la corrupción como el caso de Ibagué, y ‘cercenando’ los derechos políticos de sus militantes.

¿Cuál es la noticia? De esto se armó un proceso, y en las próximas horas, el CNE va a emitir una decisión en donde establecerá en un documento oficial si los 15 candidatos que estamos en ese ‘limbo’ podrán aspirar avalados por La Fuerza de la Paz, sin incurrir en la doble militancia. Y si eso es así, una vez con el documento del CNE en la mano, y con el aval de La Fuerza de la Paz, y después de pedirle al Gobierno colombiano que garanticen mi seguridad en zona urbana y rural, estaré dispuesto a inscribir mi candidatura y enfrentarme a los corruptos, junto a los ciudadanos, en este proceso electoral.

