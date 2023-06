‘Marcha de la Mayoría’ en Ibagué: ¿quiénes asistieron a la convocatoria?

Contenido Exclusivo

En uno de los momentos más ‘agridulces’ para el petrismo respecto al trámite de sus reformas sociales, una importante movilización ciudadana resonó en las capitales del país. Ibagué, por su parte, se sumó a la ‘Mayoría’ de los que dejaron explícito su inconformismo con Gustavo Petro en las calles.

En sintonía con las demás capitales del país, los críticos del Gobierno Nacional salieron a las calles en Ibagué, tras las convocatorias que fueron realizadas desde los diferentes sectores de la oposición. La movilización fue acompañada con arengas, pancartas y los colores de la bandera de Colombia.

Sobre las ocho y media de la mañana fueron llegando los manifestantes poco a poco, en una concentración que se fue masificando en el Parque Murillo Toro, en una carpa blanca frente al emblemático ‘palo’ de mango, junto al edificio de la Gobernación.

A las 9:15, los micrófonos empezaron a utilizarse. Diferentes líderes y organizadores de la ‘Marcha de la Mayoría’ en Ibagué empezaron a compartir arengas, consideraciones y asiduas críticas a la gestión del presidente Gustavo Petro, el trámite de sus reformas y sus más recientes escándalos al interior de la Casa de Nariño.

“Le vamos a decir a Petro que no lo queremos más, que no estamos de acuerdo con su ‘régimen’, ni las chuzadas de Sarabia, ni con los audios de Benedetti. No queremos que exista un Gobierno al que le ingresaron $15 mil millones de pesos del narcotráfico desde Venezuela”, pregonó en el micrófono Juan José García, quien coordinó la campaña de Federico Gutiérrez en Tolima.

Y apuntó: “Aquí estamos, aquí vamos a cambiar el país. Somos todos nosotros, sin distingos de colores, de razas, de colores políticos, de intereses. Estamos todos unidos por una sola patria. No más Petro”.

Además, asistió el diputado Felipe Ferro (Centro Democrático), quien promovió anteriormente la movilización, haciendo énfasis en la aguda situación de orden público que atraviesa el Tolima por tanto existe presencia de Disidencias de las Farc y aparentes ‘células’ del Clan del Golfo por el norte.

También se vio a la precandidata ‘hurtadista’ a la alcaldía de Ibagué, Johana Aranda Rivera, quien con megáfono acompañó la movilización con prendas alusivas a su campaña. Lo mismo hizo Miguel Ángel Villarraga, precandidato a la alcaldía por el partido 'Verde Oxígeno', quien se le vio marchando por las calles del municipio.

“Desde Ibagué, marchamos para defender Colombia. Una vez más, elevamos nuestra voz y le reclamamos al presidente Petro que nos devuelva la seguridad, la confianza y el honor a nuestros soldados y policías, ¡No más polarización!”, compartió la precandidata en sus redes sociales.

El secretario de Movilidad, Óscar Berbeo, también se dejó ver en la movilización, lo que formula inquietudes su presencia debido a su investidura como servidor público. Además, lo anterior se puede relacionar con las declaraciones que ha rendido el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, en contra del gobierno de Petro durante sus apariciones públicas.

José Yesid Montiel, manifestante, reportó a esta redacción desde su carro en plena movilización que eran varios motivos por los cuales acudió a la jornada, entre esos la militancia del Presidente en el M-19, las preocupaciones por la reforma pensional.

“La Presidencia la ganó por los jurados de votación, la realidad se vive en las calles del país. Nos preocupa el incremento de la criminalidad, ¿cómo es posible que el Estado le pague al ELN para que dejen de ser criminales?”, criticó el manifestante.

MÁS NOTICIAS