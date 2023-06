¡Ganó la demanda! Miguel Barreto conservará su curul en el Congreso

Contenido Exclusivo

El Senador conservador logró librarse de la demanda instaurada en su contra por una supuesta doble militancia, situación que falló a su favor tras la decisión que tomó el Consejo de Estado al respecto.



Después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro en el Congreso de la República, el Consejo de Estado resolvió ratificar la curul del senador Miguel Ángel Barreto Castillo, quien tenía ‘enredada’ su continuidad en el recinto tras una demanda instaurada en su contra por aparente doble militancia en modalidad de apoyo.

Desde el 2022, Barreto Castillo viene lidiando con los señalamientos en su contra tras haber apoyado a miembros de otras colectividades (Partido de la U y Centro Democrático) durante los comicios al legislativo del mismo año.

En su momento, la Procuraduría emitió un concepto que le da la razón al demandante y pide anular la elección de Barreto. “En razón a que, de la valoración en conjunto del material probatorio obrante en el expediente -fotografías y testimonios-, el Ministerio Público considera que aquellos constituyen hechos indicadores, que no fueron desvirtuados ni tachados de falsedad, y por tanto constituyen plena prueba, de que el demandado incurrió en la conducta prohibitiva de doble militancia en la modalidad de apoyo”.

Al conocerse la decisión del Consejo de Estado, en el sentido de negar las pretensiones, el congresista conservador expresó su felicidad al recibir la noticia y ratificó su creencia en la institucionalidad a través de su cuenta oficial en Twitter.

"Expreso mi profunda gratitud a Dios por estar a mi lado en todo momento. Siempre he confiado plenamente en las instituciones y en la justicia de nuestra nación. El Consejo de Estado ratifica mi curul en el Congreso de la República. Como Senador, continuaré trabajando arduamente en favor de nuestras regiones, con el firme propósito de no defraudar a los electores que han depositado su confianza en mí", trinó el senador Barreto Castillo.

No en balde, esta redacción consultó al Consejo de Estado la veracidad del hecho, y validaron la información, con la salvedad de que el documento entró a firmas y que prontamente será público el fallo que libró de una posible nulidad sobre su curul al congresista tolimense.

Así pues, el documento fue firmado electrónicamente por los magistrados: Carlos Enrique Moreno, Rocio Araujo Oñate, Luis Alberto Álvarez y Pedro Pablo Vanegas Gil.

Además, causa potencial curiosidad que, días antes (21 de junio), el demandante Wilton Molina Siado, abogado de profesión, remitió un memorial a la magistrada Araujo Oñate. “Actuando en mi calidad de demandante en el proceso de la referencia, me dirijo a usted de la manera más respetuosa, para que se digne darle impulso y celeridad del proceso, en consideración, a que los términos para dictar sentencia se encuentran vencidos, conforme a la ley, máxime cuando el mismo es un asunto especial electoral y su trámite es prioritario”, reza el documento.

‘Amargo’ suceso político

Días después de ser elegido, la curul en el Senado de Miguel Barreto estuvo en ‘evaluación’ tras una demanda instaurada por el abogado Molina Siado. En concreto, se le ‘achacó’ al senador Barreto Castillo la doble militancia en modalidad de apoyo tras haber impulsado, aparentemente, las campañas al legislativo de Mauricio Pinto Rondón (Centro Democrático) y el exalcalde de Coello, Ernesto ‘Cheo’ Cuero, quien también participó de la contienda por el Partido de la U.

Por una parte, Pinto Rondón negó rotundamente el haber colaborado con el hoy senador Barreto Castillo durante la campaña del 2022.

Sin embargo, las declaraciones rendidas por ‘Cheo’ Cuero fueron totalmente distintas a las las precisiones de Pinto Rondón. “(Me presenté) por el partido de la U con el respaldo del senador Barreto, quien me brindó apoyo electoral, moral y económico. Yo manifesté que no iba a inscribirme y él nuevamente me indicó sobre el apoyo que me brindaría y procedo a inscribirme por el partido de la U”. Sin embargo, el documento aclara que Cuero pone en presente que sobre él y su familia hay amenazas y pide excusas por el nerviosismo durante la audiencia.

Y continúa: “Desde el 2009 trabajé en el sector privado de gas natural, desde ahí nos conocemos, en ese momento el señor Barreto Castillo era candidato a la Cámara. Desde el 2015 acompañó mi candidatura a la alcaldía por el municipio de Coello y, desde esa época, sigo órdenes de él. También me apoyó en mi candidatura a la cámara de representantes periodo 2022- 2026”

De lo anterior, también cabe resaltar que ‘Cheo’ es compadre de Miguel Ángel. “Él es padrino de mi hijo y mi padrino de matrimonio. Por la cercanía y desde que inició en la política, por eso he acompañado al Senador en sus campañas”, apuntó Cuero en sus declaraciones, lo que para algunos se leyó ‘entrelíneas’ como una traición consumada.

Efectos colaterales

Por una parte, se entiende que uno de los beneficiados de la decisión sería el hermano del Senador, hoy precandidato a la alcaldía de Ibagué, José Barreto Castillo, quien aspira de forma independiente a través de firmas, y busca ‘acaparar’ parte del electorado que está concentrado en las bases del Centro Democrático.

Con la ratificación de la credencial de su hermano, su campaña estará acompañada por el peso político de Miguel.

También se puede hacer una lectura desde el ‘barretismo’, grupo político que marcó una pronunciada distancia del senador Barreto Castillo tras el disenso que hubo con su primo, el senador Óscar Barreto Quiroga. Lo más probable es que la noticia no les haya ‘calado’ bien.

Y sin lugar a dudas, quien esperaba la decisión de la demanda era Esperanza Andrade, del Huila, quien pudo haber ocupado la curul tras ser la siguiente en el orden de la lista al Senador del Partido Conservador, hecho que fue noticiado días atrás por el medio de comunicación ‘La Silla Vacía’.