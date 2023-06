Rubén Darío Correa habla de su candidatura a la Alcaldía de Ibagué

A través de un comunicado, el periodista se refirió a su aspiración a la Alcaldía de Ibagué.

Desde Nueva York, el periodista ibaguereño agradeció a los ciudadanos que le solicitaron llegar al gobierno local y expuso en cuatro puntos en qué va su candidatura.

1. Quiero expresar mis mas sinceros agradecimientos a los ciudadanos que de manera generosa, se comunicaron conmigo en estos meses y me invitaron a participar de nuevo en el debate democrático para la Alcaldía de Ibagué.

2. A pesar de haberlo intentado, en esta ocasión, a la fecha, no podré participar como candidato. Las amenazas de los corruptos que me conllevaron al exilio primero, y las trampas y negociados del "Aval" por parte del Partido ADA despues, hechos de los que Ustedes fueron testigos, negando el derecho constitucional a elegir y ser elegido, lo han imposibilitado. Es claro que los que nos desterraron aún nos quieren lejos, les somos incómodos. Son los gajes de la muy particular "Democracia" colombiana.

3. Sin embargo, desde el periodismo y el activismo internacional, ustedes podrán seguir contando conmigo. Sigo convencido que el principal problema de nuestro Departamento es LA CORRUPCIÓN. Por ello, los corruptos de Ibagué y el Tolima nos seguirán teniendo respirándoles muy cerca, hasta que haya JUSTICIA!!!

Y claro que en estas elecciones participaremos, diciéndole a los electores quien es quien. La contienda apenas COMIENZA, en dónde ayudaremos a desenmascar a los lobos con pieles de oveja!!! Incluso uno que otro "alternativo" que hoy solo habla de la corrupción de Hurtado olvidando la de Barreto "padre mentor" del primero, y otros, porque en el reciente pasado pactaron con ellos.

4. Seguiremos en la lucha, esto no se acaba hoy. Ustedes me conocen. Las causas justas, como las de Ibagué y Tolima, jamás tienen fin !!!!

