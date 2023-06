Se cayó bloque alternativo 'Unidos por Ibagué': "No logramos construir equipo", dijo Guillermo Pérez

En una fuerte misiva, Guillermo Pérez Flórez, anunció que la propuesta de “Unidos Por Ibagué”, no maduró.

El bloque alternativo, que se presentó en una rueda de prensa y estaba integrado por Renzo García, Carlos, García, Camilo Delgado, Emilio Hincapié, Camilo Ossa y Guillermo Pérez; buscaban una candidatura única para enfrentarse a los ungidos por el “barretismo” y el “hurtadismo” por la Alcaldía de Ibagué.

Pérez aseguró que, “se les dio mayor importancia a aspectos de mecánica electoral, como la escogencia del candidato, sobre los programáticos y organizativos”. Al parecer, los personalismos se sobrepusieron y no lograron construir una unidad alrededor de una propuesta de ciudad.

Además, señaló, “Ibagué no va para ninguna parte. Será una ciudad sin futuro si no se cambia el “modelo” político, causante del atraso, la pobreza y la corrupción. Es decir, la forma de entender y de hacer la política. Sacarla de este estadio de clanes, cacicazgo y personalismo y construir un liderazgo colectivo, moderno y democrático. Esto demanda generosidad, madurez y, ante todo, poner los intereses de Ibagué por encima de las aspiraciones personales y las consideraciones de "política nacional". No basta, pues, cambiar solo las personas”.

“Como todo parece indicar, las condiciones no están dadas, he decidido hacer un alto en el camino, entrar en una etapa de reflexión y de consultas con las personas que me han dispensado apoyo. Seguiré abogando porque el debate se centre en la superación de los gravísimos problemas que aquejan a Ibagué y a sus gentes", finalizó.

Entre tanto, ninguno de los otros participantes de la propuesta alternativa se han pronunciado al respecto.

