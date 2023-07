Secretario de Gobierno, Milton Restrepo aseguró que en el desfile de San Pedro enloquecieron a la gente

En varios vídeos se pusieron en evidencia diferentes hechos de violencia que se presentaron en la ciudad en el marco de la celebración de San Pedro. Asistentes que en medio del abuso del alcohol y la falta de tolerancia decidieron enfrentarse con machetes y cuchillos en plena vía pública. Lea: Con la emergencia económica, gobierno de Petro podría dar contratos ‘a dedo’ durante las elecciones

El saldo para este fin de semana fueron dos personas muertas y varias lesionadas en medio de riñas, además del desorden protagonizado en la carrera Quinta, donde las basuras, la inseguridad y la falta de cultura ciudadana fueron las protagonistas.

Frente a esto, el secretario señaló, “El desfile de San Juan que era organizado por Alcaldía de Ibagué, Andrés Hurtado, fue todo un éxito en seguridad y componente cultural. El de San Pedro, organizado por Gobernación del Tolima, fue un fracaso, además Tapa Roja abrió el desfile enloqueciendo a la gente”. Además: Uribe se pronunció ante financiación de Odebrecht a campaña de Óscar Iván Zuluaga

Para algunos usuarios de las redes, el secretario busca lavarse las manos por el desastroso fin de semana en la celebración de San Pedro, que igual se realizan en la ciudad de Ibagué y, por tanto, son responsabilidad en materia de seguridad de la alcaldía.

Señor secretario, ¿se está lavando las manos por algo que también es de su competencia?. Con todo respeto pero no venga aquí a echar culpas cuando la seguridad de la ciudad fue un caos y usted es el encargado de ello. No venga ahora a decir que ustedes no tienen nada que ver.