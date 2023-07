¿María Fernanda Cabal irá a la cárcel? resolución “la tiene descontrolada”, dijo su demandante

La senadora del Centro Democrático y una de las caras más importantes de la oposición, María Fernanda Cabal, podría enfrentarse a la cárcel.

Una decisión en segunda instancia podría colocar en la cárcel a Cabal, quien no pensó en verse envuelta en proceso un legal por un líder social, Julián Palacios Obregón, el cual, ella, acusó de aportar un diploma falso en una contratación. Lea: 'Fico' Gutiérrez se fue contra Rodolfo Hernández, le dijo de todo, además lo acusó de entregar la presidencia

Palacios interpuso una tutela para que Cabal se retractara de lo que dijo, y en mayo de 2023 la senadora trinó, “En cumplimiento de decisión del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA-SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, me permito rectificar la información que recibí de terceros; donde no me consta que la contratación de Julián Palacios se haya suprimido por aportar un diploma falso”.

Sin embargo, Palacios señaló que esa no fue una declaración pública y que la senadora habría cometido desacato, por este motivo el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, la sancionó con 137 días de arresto.

“¡Lo logramos! Dictaron orden de arresto por 137 días en primera instancia en contra de la señora Cabal. Ha sido un proceso duro, pero con resultados. Toca esperar que la decisión adoptada en primera instase confirme en segunda”(sic), anunció Palacios en sus redes sociales.

Además, dijo, “eso es un gran paso que logramos, un gran paso que tiene totalmente desconcertada y descontrolada la señora Cabal, porque nunca pensó que llegaríamos a esta instancia”. Además: Por caso Zuluaga el Centro Democrático pidió revisar campañas presidenciales, menos la de Duque

El proceso aseguró, las instancias judiciales tienen 15 días hábiles para tomar una decisión frente al caso.

“Para confirmar la segunda instancia, para saber si se confirma como tal o si hay que modificar el número de días; ya sea más o ya sea menos, o también, el tribunal puede decir, no, esta orden no está aplicada en derecho y no habrá arresto como tal”, aseguró Palacios.

Por otro lado, contó, que hay un proceso que se iniciará en la Corte Suprema de Justicia y es de tipo penal por prevaricato por omisión por haber incumplido una orden judicial, y otro por fraude a resolución judicial.

“Esos son delitos que no le van a permitir a la señora Cabal volver a tocar un escenario público como el Congreso, que no le van a poder permitir tocar la presidencia porque quedaría inhabilitada según la ley 2591 de 1991″, dijo.

