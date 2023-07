Petro y Lula da Silva buscan revertir daño de la selva, lideraron Reunión Técnico Científica de la Amazonía

En la tarde del 8 de julio, los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil se reunieron en la Universidad Nacional de Leticia y participaron en la Reunión Técnico Científica de la Amazonía. El objetivo de este evento es revertir el deterioro de esta región selvática.

La reunión buscó acordar una estrategia para preservar la integridad del ecosistema amazónico y detener la destrucción de estos ecosistemas. Se espera que la participación de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, académicos, científicos y sectores productivos aporten a encontrar soluciones sostenibles frente a la crisis climática.



El encuentro lo abrió el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien afirmó: “Se espera que las medidas que aborden las cuestiones de seguridad también promuevan la integridad ambiental. El financiamiento para la protección de la Amazonía es fundamental para prevenir el riesgo de amenazas que podrían acarrear efectos irreversibles en este bioma estratégico”.



Leyva agregó: “insistimos en la propuesta de llevar a cabo un canje de deuda por acción climática y pago por servicios ambientales, que permita contar con recursos, no solo para su conservación y uso sostenible, sino también para la generación de alternativas que permitan apoyar los medios de vida para las poblaciones indígenas y comunidades locales”.



Posteriormente, el alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza Muñoz, manifestó la necesidad de crear más espacios de participación de los pueblos y gobiernos locales, así como una mayor transferencia de conocimientos y resultados de estudios. Además, agregó que luego de este encuentro se espera fomentar el turismo ecológico con participación comunitaria y emplear sistemas sostenibles para el monitoreo y fiscalización de actividades.



Por su parte, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, destacó la importancia de valorar la escucha desde los gobiernos y desde las múltiples voces de la región. Asimismo, enfatizó en la necesidad de detener el punto de no retorno y dignificar la vida de las comunidades amazónicas, promoviendo la regeneración de la selva en lugar de su destrucción. Se reconoció el sentido de urgencia y la acción imperante ante la crisis climática, así como el punto crítico en que se encuentra.



Luego vinieron las intervenciones de los presidentes, empezando por Lula da Silva. El mandatario afirmó que los países amazónicos tienen dos desafíos que enfrentar: uno institucional, enfocado en el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), y otro político, que apunta a la construcción de una nueva visión del desarrollo sostenible para la región.



La relación bilateral de Brasil y Colombia es una de gobiernos progresistas que comparten el compromiso de priorizar la Amazonia en sus políticas. Lula también destacó que la OTCA es fundamental para la protección ambiental y el desarrollo sostenible, por lo que resaltó la necesidad de brindarle directrices claras y recursos adecuados, para así fomentar actividades productivas sostenibles y emprendimientos locales en la Amazonía. Todo ello mientras se escucha a los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y defensores del medio ambiente.



“Las fronteras no son obstáculos para la criminalidad, y nuestros sistemas de justicia necesitan trabajar de la mano en la prevención, investigación y enfrentamiento de los delitos. Pronto estableceremos el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía en Manaos”, manifestó da Silva.



Además, agregó: “Necesitamos exigir juntos que los países ricos cumplan con sus compromisos, incluida la promesa hecha en Copenhague, en 2009, sobre cien mil millones de dólares al año para la acción climática. Después de todo, son ellos los que históricamente han emitido la mayor cantidad de gases de efecto invernadero”.



“Mi sueño es que la Amazonia se convierta en un ejemplo de desarrollo sostenible y que pueda mostrar al mundo cómo es posible conciliar la prosperidad económica con la protección del medio ambiente y el bienestar social”, concluyó da Silva.



El presidente Gustavo Petro cerró. En su discurso enfatizó en la idea de crear lazos de diversidad y valorar la vida como tarea de la humanidad, evitando que la codicia y el capitalismo fortalezcan la falta de preocupación por la naturaleza. También habló sobre la necesidad de cambiar la deuda por acción climática y realizar inversiones públicas planificadas para mitigar el consumo de petróleo y carbón.



Inició su discurso así: “¿Qué sentido tiene hablar de tantas cosas en economía si no se aborda el tema de la crisis climática? No se puede defender la vida sin el cambio, sin la transformación. Las corrientes de pensamiento, de acción política, que en la humanidad se han construido sobre la base de defender el status quo, de mantener las cosas como están, no tienen hoy sentido. Si mantenemos las cosas como están, desaparecen. El cambio se impone”.



De esta manera, Petro agregó: “Las pasiones, indudablemente, han sido parte de la existencia del pueblo latinoamericano, pero es la razón la que puede guiar el progresismo. Y la razón hoy dice, a través de la ciencia, que tenemos que actuar. Hay que transformar todo el sistema económico mundial. Hoy somos conscientes que las selvas del mundo son los pilares climáticos fundamentales. La humanidad puede derribar esos pilares y lo que sucede es que el mundo se derrumba encima de ellos”.



Finalmente, el presidente Petro terminó señalando: “Colombia tiene la mitad de su tierra en bosques, creíamos que eso era subdesarrollo. Hoy, el planteamiento de salvar esos bosques para salvar la vida es el nuevo desarrollo”.

