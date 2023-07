El libro ‘La Costa Nostra' que habla del Clan Char no verá la luz: editorial se niega a publicarlo

El libro ‘La Costa Nostra’, fruto de una investigación de más de dos años, por parte de la periodista Laura Ardila sobre el clan Char en Barranquilla, no será publicado por decisión de la editorial Planeta, según informó la periodista en su columna de hoy en El Espectador.

De acuerdo con Ardila, su propuesta para escribir el libro la presentó a Planeta en 2020 y durante más de dos años trabajó con el editor correspondiente, que la impulsó a seguir adelante con su obra.



Incluso, obtuvo la asesoría de El Veinte, una firma de abogados que, si bien señaló que era posible que el libro pudiera dar lugar a demandas por los temas que trataba, no había nada en él que no estuviera debidamente sustentado.



Sin embargo, hace algunas semanas, según la versión de la periodista, la editorial le informó que había tomado la decisión de no publicar el libro por instrucción de su sede en España, por temor a las demandas a las que la publicación pudiera dar lugar.



“Hago pública esta historia porque creo que no solo es lamentable, sino que es de absoluto interés público que una investigación periodística relevante no pueda ver la luz”, afirmó la periodista en su columna.



Y agregó: “Además, lo cuento porque la no publicación de este libro abre una posibilidad de riesgo para mí, debido a que muchos de los personajes a los que alude la historia ya saben que este existe, pero —al menos que yo sepa— no conocen aún su contenido”.



Hasta el momento, Editorial Planeta no se ha pronunciado sobre el caso.



La firma de abogados El Veinte emitió un comunicado en el que afirmó: “El texto, de relevancia para el interés público, responde a todos los estándares periodísticos y no incurre en ninguna imputación fáctica indefendible… Al contratar la redacción del manuscrito y promover su investigación, para después negarla, la editorial pone en riesgo la seguridad profesional y física de la periodista Ardila”.

